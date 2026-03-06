Phải làm ngay hạ tầng công nghệ thông tin cho Trung tâm tài chính quốc tế 06/03/2026 17:25

(PLO)- Nhấn mạnh công nghệ thông tin là thành tố rất quan trọng của Trung tâm tài chính, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình yêu cầu phải làm ngay.

Ngày 6-3, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình chủ trì cuộc họp với một số bộ, ngành và 2 địa phương là TP.HCM và Đà Nẵng về xây dựng hệ thống công nghệ thông tin phục vụ điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Phải có một phần mềm thống nhất, kết nối đồng bộ ngay từ đầu

Theo báo cáo tại phiên họp, việc xây dựng hệ thống công nghệ thông tin phục vụ điều hành của Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam đang được tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện.

Hiện, Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM đang làm việc với Tập đoàn Viettel để nghiên cứu, xây dựng hệ thống công nghệ thông tin. Bộ KH&CN đã ban hành Kế hoạch phát triển hạ tầng viễn thông, hạ tầng số phục vụ phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Còn Bộ Tài chính hiện đang nghiên cứu, hỗ trợ thực hiện việc kết nối, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống một cửa điện tử đăng ký và cấp phép, công nhận thành viên của Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam tại Đà Nẵng trên cơ sở kiến nghị của Cơ quan điều hành tại thành phố này.

Tại buổi họp Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nêu rõ công nghệ thông tin là thành tố rất quan trọng của Trung tâm tài chính. Cùng với vấn đề nhân lực, hạ tầng vật chất, hạ tầng pháp lý thì hạ tầng số này phải làm ngay.

"Tinh thần là vừa làm vừa rút kinh nghiệm, chấp nhận việc làm là sẽ có rủi ro; quan điểm khi làm là không cầu toàn, vừa làm vừa hoàn thiện; cái gì có thể tận dụng được thì tận dụng, cái gì phải làm mới thì làm mới, cái gì không làm được thì có thể mua của nước ngoài", Phó Thủ tướng nói.

Từ đó, Phó Thủ tướng yêu cầu lập Tổ công tác xây dựng, thực hiện Đề án về nội dung này với các yêu cầu cụ thể về lộ trình triển khai thực hiện. Đơn vị chủ trì Tổ công tác giao cho TP. HCM – địa phương có nhiều kinh nghiệm.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình yêu cầu phải có một phần mềm thống nhất, kết nối đồng bộ ngay từ đầu. Ảnh: VGP

Nhấn mạnh yêu cầu dứt khoát là phải có một phần mềm thống nhất, có khả năng kết nối đồng bộ ngay từ đầu, Phó Thủ tướng yêu cầu Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) - đơn vị được lựa chọn là nhà đầu tư hệ thống công nghệ thông tin phục vụ điều hành Trung tâm tài chính - xây dựng hệ thống phần mềm bảo đảm yêu cầu về dùng chung, tính an toàn, bảo mật, tốc độ phải nhanh, chuyên nghiệp…

Một số phần mềm hai Cơ quan điều hành đang sử dụng thì vẫn tiếp tục vận hành cho đến khi có phần mềm dùng chung sẽ sử dụng phần mềm chung để đồng bộ, thống nhất.

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình cũng lưu ý một số nhiệm vụ phải làm ngay và đề nghị Viettel hỗ trợ xây dựng phần mềm về điều hành của Hội đồng điều hành và 2 cơ quan điều hành tại 2 thành phố, phần mềm cung ứng các dịch vụ công như đóng thuế, khai báo môi trường, đăng ký lao động, làm visa...

Cùng với đó, xây dựng trang điện tử của Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam với giao diện thiết kế hấp dẫn, bắt mắt.

Trung tâm tài chính hiện đại nhưng công nghệ chạy bằng cơm thì không ổn

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương đã báo cáo về thực trạng hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin hiện nay liên quan đến nâng cấp, hoàn thiện, bảo đảm kết nối đồng bộ; công tác đầu tư và phát triển hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin về phần cứng và phần mềm; cơ chế chính sách, khung pháp lý, kinh phí cho đầu tư phát triển hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ cho Trung tâm tài chính.

Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng nhận định việc đầu tiên cần nghĩ đến là cung cấp dịch vụ của Trung tâm tài chính cho nhà đầu tư, cho thành viên.

Cụ thể là hình thành các thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến trước. Căn cứ trên đó, có bộ hồ sơ đi kèm, các trình tự, thủ tục thì nhà thầu sẽ thiết kế. Theo Phó Thống đốc, hệ thống công nghệ thông tin này hiện nay đã có, các nhà thầu đã có form mẫu, giờ chỉ cần đưa quy trình thủ tục vào.

“Chúng ta làm được trung tâm tài chính hiện đại nhưng lại chạy bằng cơm, mang giấy tờ đến thì không ổn", Phó Thống đốc NHNN nói.

Cũng theo ông Dũng, phải thiết kế được hệ thống để nhà đầu tư gửi thông tin báo cáo online, chứ không phải “đăng ký thì bằng tay, dữ liệu báo cáo bằng giấy, không tổng hợp, phân tích được.”

Ông Dũng cũng lưu ý một Trung tâm tài chính đặt tại hai địa phương thì dịch vụ công, nền tảng này nên thống nhất cho cả hai nơi cùng dùng.

Còn theo Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Đức Long, trước mắt phải xây dựng một khung kiến trúc tổng thể và khung về dữ liệu. Và nên chia làm 3 lớp; một lớp bắt buộc phải có ngay là lớp hạ tầng nền tảng cơ sở, phải rà soát và nâng cấp lên.

Lớp thứ hai là hình thành các module theo lĩnh vực của từng dự án. Lớp thứ ba tiếp tục hoàn thiện tùy theo nhu cầu của các nhà đầu tư cụ thể và thị trường chúng ta hướng tới.

Đồng quan điểm, đại diện Viettel cho rằng cần xây dựng khung kiến trúc về ứng dụng công nghệ thông tin một cách bài bản, đáp ứng mục tiêu lâu dài. Các hoạt động nghiệp vụ đều phải chạy trên nền tảng hạ tầng dùng chung. Còn phần thiên về nghiệp vụ của từng bộ, ngành thì xây dựng dần, phát triển từng phần.