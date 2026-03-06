Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam phải có hoạt động đóng góp luôn vào nền kinh tế 06/03/2026 12:20

(PLO)- Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nêu rõ, Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam phải hướng mạnh tới những hoạt động đóng góp trực tiếp cho nền kinh tế.

Sáng nay (6-3), Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình có cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với một số bộ, ngành và 2 địa phương là TP.HCM và Đà Nẵng về Chiến lược của Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam; Chiến lược phát triển của Trung tâm Tài chính quốc tế TP.HCM và Đà Nẵng; Chương trình, kế hoạch làm việc của Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Tiếp tục hoàn thiện thể chế, khung pháp lý đặc thù

Dự thảo Chiến lược của Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045 xác định mục tiêu tổng quát là: Xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế trở thành động lực quan trọng trong huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính trong nước và quốc tế, góp phần thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững; đồng thời từng bước nâng cao vị thế và vai trò của Việt Nam trong mạng lưới tài chính khu vực và toàn cầu.

Dự thảo Chiến lược cũng nêu lên các định hướng phát triển như: Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM định hướng phát triển trở thành Trung tâm Tài chính quốc tế có hệ sinh thái tài chính toàn diện và đa dạng; tập trung phát triển thị trường vốn và thị trường hàng hóa.

Cùng với đó là cung cấp các dịch vụ tài chính truyền thống và chuyên sâu như: Huy động vốn, đầu tư, thanh toán, phát hành và giao dịch sản phẩm tài chính, quản lý tài sản, fintech, tài chính xanh, tài chính số...

Còn Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng định hướng phát triển trở thành Trung tâm Tài chính quốc tế đổi mới sáng tạo và công nghệ tài chính, tập trung vào Fintech như tài sản số, thanh toán số, hình thành và vận hành các nền tảng, sàn giao dịch chuyên biệt; dịch vụ tài chính gắn với đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, tài chính thương mại, tài trợ chuỗi cung ứng và tài chính bền vững.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình họp với một số bộ, ngành và 2 địa phương là TP.HCM và Đà Nẵng về Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam. Ảnh: VGP

Theo Dự thảo Chiến lược, các nhiệm vụ, giải pháp được đề ra là tiếp tục hoàn thiện thể chế, khung pháp lý đặc thù cho Trung tâm Tài chính quốc tế. Thống nhất chủ trương xây dựng khung thể chế đặc thù, vượt trội, có tính cạnh tranh quốc tế cao.

Tập trung rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật cho phép áp dụng cơ chế pháp lý riêng với Trung tâm Tài chính quốc tế; mở rộng không gian thể chế cho các công nghệ, sản phẩm trong lĩnh vực tài chính.

Xây dựng cơ chế giải quyết tranh chấp theo thông lệ quốc tế; triển khai cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) với lĩnh vực công nghệ tài chính, tài sản số, tài chính xanh và các mô hình kinh doanh tài chính mới.

Hoàn thiện thể chế, khung pháp lý tiệm cận các chuẩn mực quốc tế về an toàn tài chính, phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Tập trung vào hoạt động cụ thể đóng góp luôn cho nền kinh tế

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh mong muốn của Tổng Bí thư, của Thủ tướng Chính phủ là sau khi ra mắt Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam phải có những hoạt động cụ thể đóng góp luôn trực tiếp vào nền kinh tế.

Song đến giờ này cơ bản mới chỉ tập trung vào việc hình thành, kiện toàn tổ chức bộ máy, những hoạt động đóng góp trực tiếp cho nền kinh tế còn chưa rõ nét.

Do đó, theo Phó Thủ tướng, tinh thần chung là cần tiếp tục triển khai các nhiệm vụ cho vận hành và phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam. Trong đó, một mặt vừa bảo đảm xây dựng và hoàn thiện cơ chế chính sách, nguồn nhân lực; mặt khác phải hướng mạnh tới những hoạt động đóng góp trực tiếp cho nền kinh tế.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam phải hướng mạnh tới những hoạt động đóng góp trực tiếp cho nền kinh tế. Ảnh: VGP

Về quy chế hoạt động của Trung tâm Tài chính quốc tế, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đề nghị Bộ Tài chính phối hợp với Văn phòng Chính phủ chuẩn bị tổ chức một buổi làm việc do Phó Thủ tướng Thường trực chủ trì, có sự tham dự của các bộ, ngành hữu quan để sớm ban hành Quy chế này.

Về chương trình, kế hoạch làm việc của Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam, Bộ Tài chính cần tiếp thu các ý kiến phát biểu để bổ sung, hoàn thiện.

TP.HCM và Đà Nẵng cũng căn cứ vào dự thảo này để xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể của 2 cơ quan điều hành của 2 thành phố. Đồng thời, đề nghị 2 thành phố, mỗi tháng ít nhất có 1 sự kiện nào đó để công bố tới công chúng, như công bố mở sàn giao dịch, một dịch vụ sát với đời sống người dân.

Hiện, Bộ Nội vụ đã xây dựng dự thảo Nghị định về cơ chế chính sách đặc thù cho Hội đồng điều hành, 2 thành phố có thể căn cứ vào đó để xây dựng các cơ chế chính sách đặc thù với cơ quan điều hành của mình.

Tuy nhiên, 2 thành phố cũng có thể căn cứ vào xu hướng phát triển, tiềm lực của mình để có thể xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù ưu tiên, ưu đãi vượt trội hơn.