1 số doanh nghiệp gas thông báo tạm ngừng, giảm cung cấp hàng 05/03/2026 18:43

(PLO)- Công ty TNHH Hoá Chất Hyosung Vina thông báo chính thức ngừng cung cấp hàng dưới tất cả các hình thức kể từ ngày 5-3.

Trước tình hình xung đột ở khu vực Trung Đông, nhiều cửa hàng bán lẻ và đại lý gas đã nhận thông báo tạm ngừng cung cấp hàng. Thông báo này được gửi từ các tổng đại lý và doanh nghiệp cung cấp gas trong những ngày qua.

Doanh nghiệp gas trong nước ngừng cấp hàng từ ngày 4-3

Tiếp nối công văn ngày 3-3 về việc cắt giảm khối lượng, ngày 4-3, Công ty TNHH Hoá Chất Hyosung Vina tiếp tục thông báo đến khách hàng về điều kiện bất khả kháng ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng.

Theo Công ty này, xung đột tại khu vực Trung Đông đã làm hư hỏng nhiều nhà máy chế biến khí hóa lỏng trong khu vực. Đa số các nhà máy đã phải ngưng hoạt động. Việc eo biển Hormuz bị phong tỏa hoàn toàn nên tất cả tàu hàng bao gồm cả tàu dầu và năng lượng khác đều không thể vận chuyển hàng theo kế hoạch.

Vì vậy, Công ty chính thức thông báo ngừng cung cấp hàng dưới tất cả các hình thức như FOB xe bồn, DES xe bồn (giao tại kho người mua), DES tàu (giao tại cảng đích) kể từ ngày 5-3.

"Những ngày qua Công ty đã cố gắng duy trì việc cấp hàng cho khách hàng. Tuy nhiên, hiện tại tình hình đã trở nên nghiêm trọng và bất định. Do đó, Công ty phải chính thức thông báo đến khách hàng trong điều kiện bất khả kháng này.

Công ty rất thấu hiểu khó khăn của việc đứt gãy nguồn cung đến hoạt động kinh doanh của khách hàng. Đồng thời bản thân công ty cũng đang chịu ảnh hưởng trực tiếp và nghiêm trọng. Vì vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường và kịp thời cập nhật đến khách hàng"- thông báo của Công ty cho biết.

Trước đó, Công ty TNHH Một thành viên dầu khí TP.HCM (Saigon Petro) cũng gửi thông báo cho khách hàng. Thông báo cho hay tình hình hàng hóa từ các nhà cung cấp cho Saigon Petro ngày càng căng thẳng, có khả năng không có hàng từ ngày 5-3.

Do đó, Phòng kinh doanh thông báo tạm ngưng bán từ ngày 4-3 cho đến khi có thông báo mới.

Các doanh nghiệp gas lớn thông báo tạm ngừng cung cấp hàng từ ngày 4-3. Ảnh minh họa

Các nhà cung cấp nước ngoài cắt giảm sản lượng

Tương tự, thông báo của Công ty TNHH Total Enegries LPG Việt Nam cho hay tình hình bất ổn ở Trung Đông đã gây ảnh hưởng nặng nề đến sự ổn định kinh tế, chuỗi cung ứng và lưu thông hàng hóa không chỉ trong khu vực mà còn lan rộng.

Sản phẩm dầu khí mỏ hóa lỏng LPG chịu tác động trực tiếp và nặng nề từ các sự kiện này.

Cụ thể, sự cố sập cầu dẫn tại cơ sở NGL Juaymah (Saudi Aramco) ngày 23-2 đã làm gián đoạn cung cấp các lô hàng Propane và Butane. Hành trình của tàu chở LPG lạnh qua eo biển Hormuz cũng bị ảnh hưởng.

Đồng thời, một số cơ cở sản xuất LNG/LPG của các nhà cung cấp đã bị tấn công và chịu thiệt hại nghiêm trọng.

Từ những nguyên nhân trên, các nhà cung cấp của Công ty đã thông báo cắt giảm sản lượng và thay đổi thời gian cung cấp từ ngày 10-3. Điều này buộc Công ty phải cân đối điều chỉnh giảm khối lượng và thay đổi tiến độ giao hàng cho đến khi có thông báo mới.

Để khắc phục và hạn chế tối đa do ảnh hưởng đáng kể cho các bên, Công ty đang khẩn trương làm việc với các đối tác để xác nhận sản lượng giao và tìm kiếm thêm các nguồn hàng thay thế trong thời gian bị ảnh hưởng.

Tương tự, Công ty TNHH E1 Gas Việt Nam vừa có thông báo điều chỉnh sản lượng cung ứng do biến động nguồn cung LPG.

Theo Công ty TNHH E1 Gas Việt Nam, ngày 2-3, Công ty Kinh doanh sản phẩm khí đã có thông báo tình trạng bất khả kháng và hạn chế cấp hàng. Ngày 3-3, Công ty TNHH Hóa chất Hyosung Vina cũng thông báo cắt giảm sản lượng tạm thời.

Vì các lý do đó, Công ty E1 Gas Việt Nam buộc phải kích hoạt cơ chế xử lý trường hợp bất khả kháng. Đơn vị tạm thời điều chỉnh kế hoạch giao hàng và sản lượng cung ứng cho đến khi có thông báo mới.

Sản lượng giao hàng ngày sẽ được Công ty kiểm tra và xác nhận sau khi đã nhận đăng ký nhu cầu của khách hàng vào ngày làm việc trước đó.