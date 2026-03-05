Căng thẳng ở Trung Đông: Đại diện lọc dầu Nghi Sơn nói gì về lo ngại gián đoạn nguồn dầu? 05/03/2026 17:30

(PLO)- Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn cho biết hoạt động của nhà máy lọc dầu Nghi Sơn vẫn ổn định và không bị gián đoạn.

Chiều 5-3, trao đổi với PLO, đại diện Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) cho biết hoạt động của nhà máy lọc dầu Nghi Sơn hiện vẫn ổn định và không bị gián đoạn, bất chấp những căng thẳng địa chính trị đang gia tăng tại Trung Đông.

Theo đại diện NSRP, mặc dù tình hình tại khu vực này đang thu hút sự chú ý của toàn cầu, doanh nghiệp đã và đang chủ động theo dõi sát sao diễn biến cùng các cơ quan chức năng và các đối tác liên quan.

“Hiện tại, hoạt động của NSRP vẫn ổn định và không bị gián đoạn. Dựa trên các đánh giá hiện nay, hoạt động sản xuất của nhà máy chưa ghi nhận bất kỳ ảnh hưởng tức thời nào”, đại diện NSRP cho hay.

Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn là liên doanh giữa các đối tác đến từ Kuwait, Nhật Bản và Việt Nam, với tổng vốn đầu tư hơn 9 tỉ USD, công suất thiết kế khoảng 10 triệu tấn dầu thô mỗi năm. Ảnh: NSRP

Doanh nghiệp cũng cho biết đã duy trì chiến lược đa dạng hóa nguồn cung dầu thô, đồng thời bảo đảm đủ sản lượng nhập khẩu cần thiết để duy trì vận hành liên tục. Bên cạnh đó, công ty đã xây dựng các phương án dự phòng và phối hợp chặt chẽ với nhà cung cấp, cơ quan quản lý và các bên liên quan nhằm chủ động quản trị rủi ro.

“Trong trường hợp căng thẳng kéo dài, NSRP sẽ tiếp tục đẩy nhanh việc đa dạng hóa nguồn dầu thô, đồng thời phối hợp với Bộ Công Thương và các nhà đầu tư để bảo đảm an ninh nguồn cung, duy trì vận hành ổn định của nhà máy, góp phần đáp ứng nhu cầu năng lượng của Việt Nam”, đại diện NSRP nhấn mạnh.

Những thông tin này được đưa ra trong bối cảnh giá dầu thô thế giới tăng mạnh trong những ngày gần đây do ảnh hưởng từ chiến sự căng thẳng tại Trung Đông, làm dấy lên lo ngại về khả năng bảo đảm nguồn cung năng lượng tại nhiều quốc gia.

Hiện nay, Việt Nam có hai nhà máy lọc dầu lớn là Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn (Thanh Hóa) do NSRP vận hành và Nhà máy Lọc dầu Dung Quất (Quảng Ngãi) do Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) vận hành.

Trong đó, Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn là liên doanh giữa các đối tác đến từ Kuwait, Nhật Bản và Việt Nam, với tổng vốn đầu tư hơn 9 tỉ USD, công suất thiết kế khoảng 10 triệu tấn dầu thô mỗi năm, hiện là một trong những nguồn cung xăng dầu lớn cho thị trường trong nước.

Nhà máy này chủ yếu sử dụng dầu thô nhập khẩu từ Kuwait, do đó những diễn biến căng thẳng tại Trung Đông khiến nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại về khả năng ảnh hưởng đến nguồn cung dầu thô cho nhà máy.

Theo kế hoạch sản xuất năm 2026, NSRP dự kiến nhập khẩu gần 12,5 triệu tấn dầu thô và cung cấp khoảng 9 triệu tấn sản phẩm xăng dầu cho thị trường nội địa.

Nhà máy lọc dầu Dung Quất và Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn đang đáp ứng từ 70-80% nhu cầu thị trường xăng dầu trong nước.