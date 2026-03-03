Phần lớn không phận Trung Đông đóng cửa, nhiều chuyến bay từ Việt Nam tiếp tục huỷ 03/03/2026 10:08

(PLO)- Phần lớn không phận khu vực Trung Đông đang đóng cửa hoặc hạn chế nghiêm ngặt do ảnh hưởng chiến sự, khiến nhiều chuyến bay từ Việt Nam phải huỷ hoặc chờ thông tin khai thác.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết tính đến 8 giờ ngày 3-3, một số vùng thông báo bay (FIR) vẫn đóng hoàn toàn do ảnh hưởng chiến sự tại Trung Đông.

Cụ thể, FIR tại Bahrain, Iran, Qatar và Jordan đang tạm ngừng hoạt động.

Bên cạnh đó, một số quốc gia áp dụng biện pháp hạn chế khai thác. UAE chỉ cho phép máy bay đến, đi theo các lộ điểm được chỉ định; các chuyến bay quá cảnh chỉ được phép theo hướng Tây qua điểm LUDID. Tương tự, Saudi Arabia áp dụng biện pháp dự phòng trong điều hành bay.

Thông tin về các đường bay bị đóng, hạn chế. Ảnh: Cục Hàng không

Đối với các hãng hàng không nước ngoài khai thác đường bay từ Việt Nam, trong ngày 3-3, Qatar Airways tiếp tục huỷ chuyến bay QR983 từ Hà Nội đi Doha, với 271 hành khách. Hai chuyến bay QR977 và QR985 dự kiến khai thác vào tối 3-3 và 4-3 hiện chưa có thông tin cập nhật.

Emirates và Etihad Airways cũng chưa thông tin về kế hoạch khai thác các chuyến bay từ Việt Nam đến Trung Đông trong hôm nay và ngày mai.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, phần lớn không phận tại Trung Đông đang bị đóng cửa hoặc hạn chế nghiêm ngặt. Tình trạng này ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động vận chuyển hàng không trong khu vực và trên phạm vi toàn cầu.

Hoạt động khai thác của các hãng Trung Đông tại Việt Nam như Qatar Airways, Emirates và Etihad Airways chịu tác động đáng kể. Các hãng đã chủ động hỗ trợ hành khách bằng chính sách đổi chuyến hoặc hoàn vé theo quy định. Đồng thời, khuyến cáo hành khách theo dõi tình trạng chuyến bay trực tuyến trước khi đến sân bay.

Cục Hàng không cho biết việc khai thác trong thời gian tới phụ thuộc vào diễn biến giao tranh và quyết định mở lại không phận của cơ quan chức trách hàng không tại khu vực.