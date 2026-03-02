TP.HCM tìm đơn vị có năng lực tài chính, kinh nghiệm để làm Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ 02/03/2026 15:31

(PLO)- Mới đây, UBND TP.HCM đã ban hành công văn công khai thông tin và tiếp nhận đề xuất đăng ký thực hiện dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ theo cơ chế lựa chọn nhà đầu tư chiến lược.

UBND TP.HCM công khai thông tin hình thức lựa chọn nhà đầu tư dự án để các đơn vị quan tâm có cơ sở tiếp cận, nghiên cứu và đề xuất thực hiện dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ.

Việc lựa chọn nhà đầu tư dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ được thực hiện theo cơ chế xem xét, chấp thuận nhà đầu tư chiến lược theo quy định tại Nghị quyết số 98/2023/QH15 và Nghị quyết số 260/2025/QH15 của Quốc hội.

Cụ thể: Đối với trường hợp có 1 nhà đầu tư đề xuất và đáp ứng điều kiện nhà đầu tư chiến lược theo quy định thì xem xét, quyết định lựa chọn nhà đầu tư.

Trường hợp có 2 nhà đầu tư chiến lược trở lên cùng nộp hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ nhà đầu tư chiến lược đầu tiên, cơ quan đăng ký đầu tư báo cáo UBND TP.HCM ban hành tiêu chí chấm điểm và thành lập Hội đồng xét duyệt nhà đầu tư chiến lược theo danh mục để công khai và công bằng trong lựa chọn các nhà đầu tư chiến lược.

Thời điểm tiếp nhận: Hồ sơ đề xuất của nhà đầu tư chiến lược được tiếp nhận kể từ ngày thông báo này được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của TP.

Nhà đầu tư chiến lược quan tâm đến dự án có trách nhiệm nghiên cứu Nghị quyết số 98/2023/QH15, Nghị quyết số 260/2025/QH15 và các quy định pháp luật liên quan, chuẩn bị hồ sơ đề xuất. Trong đó thể hiện rõ năng lực tài chính, kinh nghiệm, phương án đầu tư, điều kiện thực dự án và cam kết của nhà đầu tư đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển của TP.HCM.

UBND TP khuyến khích các nhà đầu tư chiến lược có uy tín, năng lực tham gia nghiên cứu, đề xuất thực hiện dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ.