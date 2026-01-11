Siêu cảng trung chuyển Cần Giờ, TP.HCM lên kế hoạch triển khai 11/01/2026 14:54

(PLO)- Siêu dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ đang bước vào giai đoạn chuẩn bị khi TP.HCM tiến hành lựa chọn nhà đầu tư.

Mới đây, Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn có thông tin dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 vào ngày 29-1-2026 nhằm xem xét, thông qua các nội dung quan trọng liên quan đến siêu dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ (cảng Cần Giờ).

Cảng Sài Gòn muốn tham gia siêu dự án ở Cần Giờ

Theo tài liệu công bố, đại hội sẽ tập trung thảo luận và biểu quyết hai vấn đề trọng tâm. Cụ thể, Cảng Sài Gòn sẽ trình cổ đông chấp thuận chủ trương tham gia liên danh cùng Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP (VIMC) và Mediterranean Shipping Company (MSC)/Terminal Investment Limited Holding (TiL), hoặc đơn vị khác do MSC/TiL chỉ định, để đăng ký tham gia lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án.

Đồng thời, trong trường hợp liên danh được cơ quan nhà nước có thẩm quyền lựa chọn làm nhà đầu tư, Cảng Sài Gòn đề xuất góp vốn với tỉ lệ 15% vào công ty liên danh cùng VIMC và MSC/TiL để triển khai dự án.

Trong bối cảnh Cần Giờ đang bước vào giai đoạn chuyển mình với hàng loạt dự án quy mô lớn, từ khu đô thị lấn biển đến các dự án hạ tầng giao thông, việc hình thành siêu cảng trung chuyển quốc tế được kỳ vọng sẽ trở thành mắt xích then chốt, thúc đẩy hoạt động giao thương và logistics của khu vực.

Vị trí dự kiến làm cảng trung chuyển. Ảnh: Portcoast

Siêu cảng Cần Giờ bước vào giai đoạn hiện thực hóa

Đại diện Sở Xây dựng cho biết, ngày 13-2-2025, dự án cảng Cần Giờ đã được UBND TP.HCM ban hành kế hoạch triển khai.

Hiện dự án đang bước vào giai đoạn lựa chọn nhà đầu tư. Theo đề xuất của Sở Tài chính, quy trình lựa chọn nhà đầu tư được xây dựng gồm 4 bước.

Cụ thể, UBND TP.HCM sẽ chấp thuận áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định tại Nghị quyết 260 (sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98). Trên cơ sở đó, các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án; Sở Tài chính TP.HCM là cơ quan đầu mối tiếp nhận.

Theo Quyết định số 148 ngày 16-1-2025 của Thủ tướng Chính phủ về chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, cảng Cần Giờ được định hướng phát triển thành cảng container, cảng biển và trung tâm cung ứng các dịch vụ logistics liên quan. Để triển khai dự án, Chính phủ đã chấp thuận chuyển đổi khoảng 82,96ha đất rừng sang mục đích sử dụng khác. Dự án có tổng diện tích sử dụng đất khoảng 571ha, tổng mức đầu tư tối thiểu 50.000 tỉ đồng và thời hạn hoạt động 50 năm, tính từ thời điểm được quyết định chủ trương đầu tư.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan đánh giá nội dung đề xuất và năng lực, điều kiện của nhà đầu tư, trình UBND TP.HCM xem xét, chấp thuận trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ ý kiến. Bước cuối cùng là quyết định chấp thuận nhà đầu tư theo thẩm quyền.

Theo Sở Xây dựng, khi đi vào hoạt động, cảng Cần Giờ sẽ góp phần nâng cao năng lực logistics, thu hút đầu tư và gia tăng vị thế hàng hải quốc tế của TP.HCM cũng như của Việt Nam. Dự kiến, cảng sẽ đóng góp trực tiếp cho ngân sách nhà nước khoảng 34.000 – 40.000 tỉ đồng mỗi năm, đồng thời tạo việc làm cho khoảng 6.000 – 8.000 lao động.

Không chỉ mang lại nguồn thu lớn, dự án còn tạo động lực thúc đẩy phát triển đồng bộ hạ tầng khu vực, làm nền tảng hình thành các trung tâm logistics, khu thương mại tự do gắn với cảng trung chuyển quốc tế, qua đó thu hút các tập đoàn vận tải biển, logistics, thương mại, tài chính, ngân hàng và bảo hiểm hàng đầu thế giới đến đặt trụ sở hoạt động.

Phối cảnh siêu cảng Cần Giờ. Ảnh: Portcoast

Ngoài ra, cảng Cần Giờ được kỳ vọng sẽ trở thành nam châm thu hút dòng vốn FDI, hỗ trợ phát triển các khu công nghiệp toàn vùng Đông Nam Bộ và góp phần thúc đẩy hình thành Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM.

Ở tầm quốc gia, siêu cảng này sẽ góp phần khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ hàng hải thế giới, giảm chi phí trung gian cho hoạt động xuất nhập khẩu, đồng thời hiện thực hóa chiến lược biển quốc gia, đưa khu vực Cái Mép - Cần Giờ trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa của khu vực và thế giới.

Cảng Cần Giờ sẽ tạo bước ngoặt logistics, bứt phá kinh tế Nam TP.HCM. Ảnh: MH

Theo quy hoạch cảng biển quốc gia, khu bến cảng Cần Giờ có chức năng trung chuyển container quốc tế. Trong khi đó, khu bến Cái Mép - Thị Vải có chức năng cảng cửa ngõ, trung chuyển quốc tế. Đồng thời định hướng hình thành cụm cảng trung chuyển quốc tế quy mô lớn có tầm cỡ khu vực châu Á và quốc tế tại cửa sông Cái Mép (bao gồm khu bến Cái Mép và khu bến cảng Cần Giờ).

Cảng Cần Giờ là cảng chuyên về trung chuyển có tỉ lệ hàng container trung chuyển là 75 - 80%, còn lại 20 - 25% là hàng xuất nhập khẩu của Việt Nam. Khu cảng Cái Mép - Thị Vải đóng vai trò cảng cửa ngõ khu vực kết hợp cảng trung tâm trung chuyển với tỉ lệ hàng container trung chuyển theo mục tiêu đến năm 2050 là 20 - 25%, còn lại 75 - 80% là hàng xuất nhập khẩu của Việt Nam.

Sau năm 2050, khi cảng Cần Giờ đã đạt công suất tối đa, khu cảng Cái Mép - Thị Vải tiếp tục thu hút hàng trung chuyển quốc tế để hướng đến mục tiêu tỉ lệ hàng trung chuyển quốc tế đạt 50%.