Tổng thư ký LHQ kêu gọi Israel và Hezbollah chấm dứt giao tranh 15/03/2026 05:56

Ngày 14-3, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) António Guterres kêu gọi Israel và nhóm vũ trang Hezbollah (Lebanon) “chấm dứt giao tranh” khi xung đột giữa hai bên leo thang, theo đài CNN.

Trong chuyến thăm thủ đô Beirut của Lebanon, ông Guterres kêu gọi cả hai phía: “Hãy dừng giao tranh. Hãy dừng ném bom. Không có giải pháp quân sự cho xung đột”.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc LHQ António Guterres thăm một trại tị nạn ở thủ đô Beirut (Lebanon) ngày 14-3. Ảnh: UN PHOTO

“Các tên lửa và UAV của Hezbollah đã được phóng vào các mục tiêu ở miền bắc Israel và khu vực Cao nguyên Golan của Syria do Israel kiểm soát. Sau đó là các chiến dịch ném bom dữ dội của Israel cùng những thông báo sơ tán trên diện rộng, khiến nhiều khu vực lớn của Lebanon không còn có thể sinh sống” - ông Guterres nói.

Israel đã đề cập khả năng tiến hành một chiến dịch tấn công trên bộ quy mô lớn vào Lebanon, ông Guterres cho rằng người dân Lebanon “không lựa chọn cuộc chiến này” mà đã “bị kéo vào”.

Tổng thư ký LHQ cùng nhiều lãnh đạo thế giới khác kêu gọi hòa bình, trong đó có Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Trước đó cùng ngày, ông Macron đã thúc giục Israel tiến hành đàm phán trực tiếp với Lebanon, đồng thời kêu gọi quân đội Israel “từ bỏ bất kỳ cuộc tấn công quy mô lớn nào và chấm dứt các đợt không kích ồ ạt”.

Ông Macron cũng kêu gọi Hezbollah “ngay lập tức chấm dứt sự leo thang liều lĩnh”.

Trong diễn biến liên quan, lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ tại Lebanon nói với CNN rằng cơ quan này đã mở cuộc điều tra sau khi một vị trí tại Mais el-Jebal bị trúng hỏa lực và một binh sĩ gìn giữ hòa bình bị thương vào hôm 13-3.

Khi được CNN đề nghị bình luận, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết “hỏa lực do” binh sĩ Israel khai hỏa sau khi nhận thấy mối đe dọa đã “lệch khỏi quỹ đạo, dẫn đến việc bắn trúng một vị trí của LHQ trong khu vực”.

“Lực lượng Phòng vệ Israel lấy làm tiếc về sự việc này và đang thực hiện mọi biện pháp có thể để tránh gây tổn hại cho lực lượng LHQ trong khu vực. Sự việc đang được điều tra” - tuyên bố cho biết thêm.