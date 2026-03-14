Khói lửa khắp Trung Đông; Mỹ ra tuyên bố về tàu sân bay USS Abraham Lincoln; Có tin Pháp và Ý đàm phán với Iran về eo biển Hormuz 14/03/2026 13:27

(PLO)- Trung Đông tiếp tục chìm trong không kích; Có tin Pháp và Ý mở đàm phán với Iran về eo biển Hormuz; Mỹ bắt đầu xả kho dầu từ tuần sau.

Chiến sự Trung Đông bước sang tuần thứ ba với sự tiếp diễn của các đòn không kích từ liên quân Mỹ - Israel vào Iran, cùng các đòn đáp trả của Tehran nhằm vào các mục tiêu ở Israel và cơ sở của Mỹ ở vùng Vịnh.

Trung Đông tiếp tục chìm trong không kích

Ngày 14-3, các quan chức Iraq cho biết một bãi đáp trực thăng tại Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad đã bị trúng tên lửa, theo kênh Al Jazeera.

Khói bốc lên sau vụ tấn công vào đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Baghdad (Iraq) ngày 14-3. Ảnh: AFP

Bộ Quốc phòng Saudi Arabia tuyên bố đánh chặn nhiều máy bay không người lái (UAV) của Iran xâm phạm không phận nước này.

Văn phòng Truyền thông Dubai (UAE) cho biết mảnh vỡ rơi xuống đã va vào mặt tiền một tòa nhà ở trung tâm Dubai sau khi một cuộc tấn công trên không đã bị đánh chặn “thành công”.

Sáng sớm 14-3, Bộ Chỉ huy Hậu phương Israel báo cáo về các vụ bắn rocket gần Kfar Giladi, Kfar Yuval và Metula tại vùng Galilee ở miền bắc Israel.

Trung tâm Truyền thông Chính phủ Kuwait cho biết Lực lượng Vệ binh Quốc gia Kuwait đã bắn hạ một UAV “trong một trong những khu vực thuộc trách nhiệm bảo đảm an ninh quốc gia của họ”.

Ở chiều ngược lại, hãng thông tấn Fars của Iran đưa tin khói dày đặc bốc lên từ đảo Kharg của Iran sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố quân đội Mỹ đã nhắm mục tiêu vào quân đội Iran tại đây.

Iran không bình luận về vụ tấn công ở đảo Kharg. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung tâm quân đội Iran - ông Khatam al-Anbiya cảnh báo rằng quân đội Iran sẽ nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ liên kết với Mỹ nếu các cơ sở của Tehran bị tấn công.

Đảo Kharg là một dải đất dài khoảng 15 km ngoài khơi bờ biển Iran, nơi xử lý khoảng 90% lượng dầu thô xuất khẩu của nước này.

Trong khi đó, Israel tiếp tục các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu ở Iran và Lebanon. Quân đội Israel ngày 14-3 cảnh báo người dân sơ tán khỏi một khu công nghiệp phía tây Tabriz (tây bắc Iran).

Mỹ bác tin Iran tấn công tàu sân bay USS Abraham Lincoln

Ngày 13-3, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho rằng Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đang “tung ra những lời dối trá cũ kỹ” khi tuyên bố đã khiến tàu USS Abraham Lincoln “mất khả năng hoạt động”.

“Xin nói rõ: Nhóm tác chiến tàu sân bay Abraham Lincoln vẫn tiếp tục kiểm soát không phận Iran từ ngoài biển” - CENTCOM viết trên mạng xã hội X.

Trước đó, IRGC tuyên bố đã tấn công tàu sân bay này ở vùng Vịnh bằng 4 tên lửa đạn đạo.

“Đất liền và biển cả sẽ ngày càng trở thành nghĩa địa của những kẻ xâm lược khủng bố” - theo tuyên bố của IRGC.

Có tin Pháp và Ý mở đàm phán với Iran về eo biển Hormuz

Các tàu thương mại neo đậu ngoài khơi bờ biển Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất do sự gián đoạn giao thông đường thủy ở eo biển Hormuz vào ngày 2-3. Ảnh: ANADOLU AGENCY

Tờ Financial Times ngày 13-3 đưa tin Pháp và Ý đã mở các cuộc đàm phán với Iran và “đang tìm cách thương lượng một thỏa thuận nhằm bảo đảm tàu của 2 nước này đi lại an toàn qua eo biển Hormuz”.

Financial Times dẫn 3 nguồn tin rằng các nước châu Âu đang tìm cách khôi phục hoạt động xuất khẩu dầu và khí đốt từ Trung Đông. Bài báo nói rằng các cuộc đàm phán hiện vẫn đang ở giai đoạn “thăm dò ban đầu”.

Hãng Reuters cũng đưa tin rằng Pháp đang xây dựng một liên minh nhằm “bảo đảm an ninh cho eo biển Hormuz” khi tình hình an ninh ổn định trở lại, dẫn lời hai quan chức Pháp.

Theo Reuters, Pháp đã trao đổi với các nước châu Âu, châu Á và các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh để xây dựng kế hoạch điều tàu chiến hộ tống các tàu chở dầu đi qua eo biển này.

Trước đó, đài CNN dẫn nguồn tin rằng Iran đang xem xét cho phép một số lượng hạn chế tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz, với điều kiện hàng hóa dầu mỏ được giao dịch bằng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc.

Mỹ xả kho dầu từ tuần sau

Ngày 13-3, Bộ Năng lượng Mỹ cho biết những lô dầu đầu tiên từ kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược của Mỹ sẽ bắt đầu được đưa ra thị trường từ tuần tới, theo Reuters.

Theo bộ này, số dầu trên sẽ được xuất kho dưới hình thức cho vay. Sau một thời gian, các công ty phải hoàn trả lại lượng dầu đã mượn và trả thêm một phần nhỏ như phụ phí. Theo Bộ Năng lượng Mỹ, cơ chế này giúp ổn định thị trường năng lượng mà không gây chi phí cho người nộp thuế Mỹ.

Bộ Năng lượng Mỹ cho biết họ đã yêu cầu các công ty tham gia đấu thầu 86 triệu thùng dầu thô, đây sẽ là phần đầu tiên trong tổng số 172 triệu thùng dầu mà Washington công bố sẽ xuất kho.

Chính quyền ông Trump đã ra lệnh xuất kho 172 triệu thùng dầu trong khuôn khổ kế hoạch phối hợp của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) nhằm giải phóng tổng cộng 400 triệu thùng dầu để đối phó tình trạng thiếu hụt trong bối cảnh chiến sự Trung Đông.

Số dầu này sẽ được đưa ra thị trường trong vòng 4 tháng.