Ông Trump lên tiếng vụ gọi ông Netanyahu ‘điên rồ, vô ơn' 04/06/2026 05:59

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu lên tiếng về cuộc điện đàm căng thẳng, trong đó có thông tin cho rằng ông Trump đã nói ông Netanyahu là "điên rồ"

Ngày 3-6, Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận đã gọi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu là "điên rồ" và dùng lời lẽ bất lịch sự trong cuộc điện đàm căng thẳng vào hôm 1-6 về cuộc xung đột ở Lebanon, tờ The New York Times đưa tin.

Trong một cuộc phỏng vấn trên trang Pod Force One, ông Trump được hỏi về thông tin được đăng tải trên báo Axios rằng ông có gọi lãnh đạo Israel là “điên rồ” và nói ông này vô ơn hay không.

"Tôi đã làm vậy. Tôi không nghĩ là đến mức tức giận. Tôi chỉ hơi khó chịu vì ông ấy liên tục gây chiến với Lebanon. Bạn biết đấy, có lúc tôi đã nói: Bibi (tên thân mật của thủ tướng Israel - PV), chúng ta phải dừng chuyện này lại” - ông Trump chia sẻ.

Ông Trump khẳng định ông và ông Netanyahu rất hợp nhau và vẫn giữ mối quan hệ hữu hảo.

"Tôi rất quý Bibi và đã hợp tác rất tốt với ông ấy. Tôi là một tổng thống thời chiến. Ông ấy là một thủ tướng thời chiến” - ông Trump nói.

Tổng thống Trump gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hồi tháng 10-2025. Ảnh: CHIP SOMONDEVILLA

Trước đó, trang Axios dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên cho biết ông Trump đã nói với ông Netanyahu trong cuộc điện đàm rằng: “Ông điên rồi. Nếu không nhờ tôi thì ông đã ở trong tù rồi. Tôi đang cứu ông đấy. Giờ thì ai cũng ghét ông. Ai cũng ghét Israel vì chuyện này”.

Về phần mình, khi được hỏi về thông tin mà Axios đăng tải, ông Netanyahu từ chối cung cấp chi tiết về cuộc điện đàm nhưng khẳng định mối quan hệ của ông với Trump không thay đổi.

"Chúng tôi có những mục tiêu chung. Đôi khi, giống như trong một gia đình tốt đẹp nhất, chúng tôi cũng có những bất đồng về chiến thuật. Ông ấy là người bạn tuyệt vời nhất mà Israel từng có ở Nhà Trắng và ông ấy tôn trọng tôi, tôi cũng tôn trọng ông ấy. Chúng tôi luôn tìm cách giải quyết những bất đồng” - ông nói trong một cuộc phỏng vấn trên kênh CNBC hôm 3-6.

Iran tuyên bố sẽ không đồng ý với thỏa thuận nào với Mỹ để chấm dứt cuộc chiến giữa Iran và Mỹ bắt đầu nóng lên từ cuối tháng 2, trừ khi lệnh ngừng bắn này cũng bao gồm ngừng bắn ở Lebanon, vốn gần đây bị Israel tấn công để truy quét lực lượng Hồi giáo vũ trang Hezbollah thân Iran - lực lượng đã nã rocket qua biên giới Israel để ủng hộ Tehran.

Thủ tướng Netanyahu đã liên tiếp đưa ra các chỉ đạo mở rộng chiến dịch quân sự ở Lebanon. Ông cho biết đây là hành động đáp trả việc Hezbollah bắn phá các khu dân cư ở miền bắc Israel.

Lãnh đạo Israel đã đến biên giới phía bắc của Israel vào tuần trước và chỉ đạo lính Israel tiếp tục tấn công Hezbollah không ngừng nghỉ cho đến khi nhiệm vụ hoàn thành và có thành công vang đội.

Hôm 1-6, ông Netanyahu đã có động thái mạnh tay hơn khi tuyên bố Israel sẽ tiến hành các cuộc không kích vào các cứ điểm của Hezbollah ở vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut, nơi nhiều thủ lĩnh của nhóm này đang sinh sống.

Iran đã đáp trả chiến dịch quân sự của Israel bằng cách tuyên bố sẽ ngừng các cuộc đàm phán gián tiếp với Mỹ.

Sau đó, ông Trump gọi điện cho ông Netanyahu kêu gọi ông ngừng chiến ở Lebanon. Tuy nhiên, Israel vẫn tiếp tục tiến hành các hoạt động trên bộ và không kích ở miền nam Lebanon.