Thủ tướng Hungary xúc tiến kế hoạch phế truất tổng thống 23/06/2026 06:19

(PLO)- Thủ tướng Hungary Peter Magyar cho biết chính phủ của ông sẽ khởi xướng quy trình phế truất tổng thống bằng cách sửa đổi hiến pháp, sẽ tiến hành cải cách hiến pháp vào mùa thu.

Tại cuộc họp quốc hội ngày 22-6, Thủ tướng Hungary - ông Peter Magyar đã công bố một loạt các biện pháp kinh tế, chính trị và pháp lý mang tên Operation Purgatory (tạm dịch “Chiến dịch Thanh tẩy”), bao gồm phế truất tổng thống nước này, theo hãng tin Reuters.

Chiến dịch này cũng gồm kế hoạch ban hành hiến pháp mới, thanh lọc các thể chế của đất nước, và thành lập một văn phòng chống tham nhũng mới.

“Chúng ta sẽ giải phóng đất nước khỏi ách thống trị của mafia chính trị và kinh tế đã cai trị trong 16 năm qua” - ông Magyar phát biểu.

Thủ tướng Hungary Peter Magyar. Ảnh: @magyarpeterMP/X

Ông Magyar nhậm chức thủ tướng Hungary vào tháng 4, chấm dứt 16 năm cầm quyền của cựu Thủ tướng Viktor Orban. Tuy nhiên, đảng Tisza của ông Magyar phải đối mặt nhiệm vụ khó khăn bao gồm loại bỏ tham nhũng ở Hungary và loại bỏ các đồng minh chủ chốt của ông Orban trong toàn bộ hệ thống quyền lực.

Những thay đổi được đề xuất ở trên là một phần của cuộc chạy đua cải cách chính phủ Hungary của ông Magyar. Tận dụng thế đa số tuyệt đối tại quốc hội, ông Magyar đang thúc đẩy hoàn thành thỏa thuận với Liên minh châu Âu (EU) để thực hiện các cải cách nhằm giải phóng tổng số tiền 16,4 tỉ euro (19 tỉ USD) vào cuối tháng 8.

Ông Magyar cũng kêu gọi việc phế truất Tổng thống Tamas Sulyok. Ngày 22-6, thủ tướng Hugary đã đề xuất sửa đổi hiến pháp để bãi nhiệm ông Sulyok. Kế hoạch của ông Magyar là sẽ bầu ra một tổng thống mới, với nhiệm kỳ tối đa 5 năm, nếu ông Sulyok bị phế truất.

Tổng thống Hungary có rất ít quyền lực chính thức, nhưng có thể làm chậm quá trình thông qua luật bằng cách trả lại dự luật cho quốc hội hoặc chuyển nó đến Tòa án Hiến pháp. Ông Sulyok khẳng định ông không có mục đích chính trị nào và chỉ đơn thuần cung cấp các cơ chế kiểm soát và cân bằng cần thiết.

Ông Magyar cũng cho biết sẽ tiến hành cải cách hiến pháp vào mùa thu này. Quá trình xem xét lại hiến pháp, hoàn chỉnh với các cuộc thảo luận công khai, sẽ bắt đầu vào tháng 9 và phải được trưng cầu dân ý.

Những thay đổi khác bao gồm đặt ra giới hạn độ tuổi là 70 đối với các thẩm phán tại Tòa án Hiến pháp, buộc đồng minh của ông Orban là ông Peter Polt phải nghỉ hưu với tư cách là chánh án và giới hạn nhiệm kỳ của các nhà lập pháp xuống còn 12 năm.

Trích dẫn những số liệu cho thấy tham nhũng đã khiến người Hungary thiệt hại từ 8 đến 10% tổng sản phẩm quốc nội trong những năm gần đây, ông Magyar tuyên bố sẽ thành lập Văn phòng Bảo vệ và Thu hồi Tài sản Quốc gia.

“Những sĩ quan cảnh sát giỏi nhất, những nhà điều tra giỏi nhất và những chuyên gia giỏi nhất sẽ làm việc cho cơ quan này” - ông Magyar nhấn mạnh.

Đầu tháng này, quốc hội Hungary đã thông qua một sửa đổi hiến pháp giới hạn nhiệm kỳ thủ tướng xuống còn 8 năm, trên thực tế ngăn cản ông Orban quay trở lại nắm quyền trong tương lai.