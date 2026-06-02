Tân Thủ tướng Hungary dọa sẽ sửa hiến pháp để phế truất tổng thống 02/06/2026 05:59

(PLO)- Thủ tướng Hungary Peter Magyar cho biết chính phủ của ông sẽ bắt đầu các bước để phế truất Tổng thống Tamas Sulyok nếu ông Sulyok không từ chức.

Ngày 1-6, Thủ tướng Hungary - ông Peter Magyar cho biết chính phủ sẽ tiến hành các thủ tục pháp lý để phế truất Tổng thống đương nhiệm Tamas Sulyok nếu ông vẫn giữ nguyên quyết định từ chối từ chức, theo đài CNN.

“Tôi đã nói với tổng thống rằng nếu ông ấy giữ nguyên lập trường và không từ chức, tôi sẽ thông báo cho các nhà lập pháp của đảng Tisza về các đề xuất lập pháp của chúng tôi ngay hôm nay và chúng tôi sẽ lập tức bắt đầu các thủ tục cần thiết” - Thủ tướng Magyar cho hay.

Thủ tướng Hungary Peter Magyar (phải) và Tổng thống Hungary Tamas Sulyok. Ảnh: Peter Magyar/X

Ông Magyar nói rằng quá trình lập pháp này sẽ mất khoảng một tháng và sẽ bao gồm việc “loại bỏ tất cả những con rối” đã tham gia vào việc “phá hoại pháp quyền và dân chủ” dưới thời cựu Thủ tướng Viktor Orban.

Tân Thủ tướng Magyar nói rằng chính phủ sẽ sử dụng đa số 2/3 trong quốc hội để sửa đổi hiến pháp nhằm buộc ông Sulyok phải từ chức, mặc dù không cung cấp thêm chi tiết nào.

Trong cuộc bầu cử quốc hội hồi tháng 4, đảng Tisza trung hữu của ông Magyar đã giành chiến thắng vang dội trước đảng Fidesz của ông Orban. Ông Magyar cam kết sẽ loại bỏ một số nhân vật do ông Orban bổ nhiệm vào các vị trí nhà nước quan trọng trong 16 năm qua, bao gồm người đứng đầu nhà nước vốn chủ yếu mang tính nghi lễ.

Ông Magyar đã nhiều lần kêu gọi ông Sulyok - người được các nhà lập pháp thuộc đảng Fidesz của Orban bầu chọn vào đầu năm 2024 - từ chức. Tân Thủ tướng Magyar cáo buộc tổng thống đã không đại diện cho sự đoàn kết quốc gia trong các vấn đề lớn và phục vụ lợi ích của ông Orban và chính phủ tiền nhiệm.

Ông Sulyok - một cựu luật sư 70 tuổi - đã nhắc lại việc ông từ chối từ chức vào ngày 1-6.

“Cuộc khủng hoảng hiến pháp sẽ xảy ra sau [hành động pháp lý] sẽ làm sâu sắc thêm sự chia rẽ trong xã hội và làm tổn hại đến uy tín quốc tế của nền dân chủ Hungary” - ông Sulyok viết trên trang Facebook.

Đảng Fidesz của ông Orban cáo buộc ông Magyar đã đưa ra một “tối hậu thư bất hợp pháp”, và nói rằng ông Sulyok đang thực hiện nhiệm vụ hợp pháp của mình, kéo dài đến năm 2029, và không thể bị bãi nhiệm.

Mặc dù vai trò của tổng thống Hungary chủ yếu mang tính biểu tượng, nhưng ông có thể chuyển các dự luật trở lại quốc hội để xem xét lại hoặc chuyển dự luật lên Tòa án Hiến pháp. Điều này có khả năng làm chậm hoặc cản trở chương trình cải cách của ông Magyar.