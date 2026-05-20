Thông điệp từ chuyến công du nước ngoài đầu tiên của tân thủ tướng Hungary 20/05/2026 06:46

(PLO)- Chuyến công du của tân Thủ tướng Hungary Peter Magyar đến Ba Lan mang nhiều ý nghĩa biểu tượng đối một nhà lãnh đạo đang tìm cách hàn gắn quan hệ với châu Âu.

Ngày 19-5, tân Thủ tướng Hungary - ông Peter Magyar bắt đầu chuyến thăm hai ngày tới Ba Lan. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Magyar kể từ khi nhậm chức và mang nhiều ý nghĩa biểu tượng đối với một nhà lãnh đạo đang tìm cách hàn gắn quan hệ với châu Âu, theo hãng tin Reuters.

“Chúng tôi cần trở lại trạng thái bình thường. Vì vậy, chúng tôi cần nói chuyện với nhau và tìm kiếm những điểm chung, những điểm tương đồng, và điều này không khó khi nói đến quan hệ Ba Lan-Hungary” - ông Magyar nói với phóng viên tại TP Krakow (Ba Lan).

Ông Magyar được tháp tùng bởi một loạt bộ trưởng Hungary bao gồm Ngoại trưởng Anita Orban, Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng Istvan Kapitany, Bộ trưởng Giao thông và Đầu tư David Vitezy và Bộ trưởng Quốc phòng Romulusz Ruszin-Szendi.

Chuyến thăm của ông Magyar sẽ đưa ông đi khắp Ba Lan, từ TP cổ kính Krakow đến thủ đô Warsaw và sau đó là TP cảng Gdansk bên bờ biển Baltic.

Thủ tướng Magyar cho biết ông sẽ đi tàu đến Warsaw trên "tuyến đường sắt cao tốc được xây dựng bằng nguồn vốn của Liên minh châu Âu (EU)”. Ông Magyar cho biết quyết định thử nghiệm mạng lưới đường sắt Ba Lan xuất phát từ mong muốn cuối cùng sẽ xây dựng một tuyến đường sắt cao tốc nối liền Warsaw và Budapest.

Thủ tướng Magyar đã cam kết chấm dứt sự phụ thuộc của Hungary vào năng lượng Nga vào năm 2035 và vấn đề năng lượng có thể sẽ nằm trong chương trình nghị sự của chuyến công du Ba Lan.

Một nguồn tin cho biết Warsaw dự định cung cấp cho Budapest quyền tiếp cận khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Mỹ thông qua một cảng mới ở Gdansk dự kiến ​​bắt đầu hoạt động vào năm 2028.

Warsaw cũng dự định thảo luận về việc hỗ trợ Ukraine, cũng như khuôn khổ hợp tác trong tương lai trong nhóm Visegrad gồm các quốc gia Trung Âu.