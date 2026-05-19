Vụ nam sinh lớp 8 nguy kịch ở Lâm Đồng: Công an xác minh toàn diện 19/05/2026 16:46

(PLO)- Theo người thân, nam sinh lớp 8 Trường THCS Nguyễn Du ở xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng hiện đang hôn mê, thở máy và tiên lượng xấu.

Chiều 19-5, trao đổi với PLO, bà TTKT (dì ruột của cháu ĐMH, nam sinh lớp 8 Trường THCS Nguyễn Du, xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) cho hay Công an, VKSND đã vào cuộc xác minh vụ cháu H tự gây hại bản thân nghi do bạo lực học đường.

Theo bà TTKT, bà được mời đại diện gia đình do cha mẹ cháu H đang chăm sóc con trai tại Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM. Hiện cháu H vẫn đang hôn mê, thở máy; các bác sĩ tiên lượng xấu.

Như PLO đã thông tin, ngày 18-5, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng có văn bản đề nghị UBND xã Di Linh xác minh làm rõ, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có) vụ việc nghi bạo hành dẫn đến nam sinh lớp 8 nhập viện cấp cứu.

Văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng cho biết, theo phản ánh cháu ĐMH bị bạo lực học đường trong thời gian dài đã tự gây hại cho bản thân và hiện đang cấp cứu tại bệnh viện ở TP.HCM.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng, đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục và tâm lý học sinh, phụ huynh tại địa phương. Do đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng đề nghị UBND xã Di Linh phối hợp chỉ đạo các lực lượng chức năng tại địa phương phối hợp cùng nhà trường xác minh làm rõ nội dung, diễn biến vụ việc và các đối tượng liên quan, xử lý nghiêm theo quy định (nếu có). Tổng hợp tình hình, khẩn trương báo cáo bằng văn bản về Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng để theo dõi.

Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng chỉ đạo Trường THCS Nguyễn Du trấn an tâm lý học sinh toàn trường, ngăn chặn các hành vi lan truyền thông tin tiêu cực trên mạng xã hội; tổ chức đoàn thăm hỏi, động viên và hỗ trợ kịp thời cho gia đình cháu ĐMH…

Lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết công an đang xác minh, làm rõ vụ một học sinh lớp 8 nhập viện cấp cứu vì có hành vi gây hại cho bản thân.

Trước đó, ngày 17-5, mạng xã hội lan truyền bài viết của một phụ huynh tại xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng cầu cứu việc con trai là học sinh lớp 8 tại Trường THCS Nguyễn Du phải nhập viện.

Theo nội dung phản ánh, nam sinh nhiều lần bị đánh đập, đe dọa, gây áp lực tinh thần buộc phải nộp tiền trong quá trình học tập. Do lo sợ, cháu đã âm thầm chịu đựng, thậm chí phải lén lút lượm ve chai bán kiếm tiền mang nộp đến khi xảy ra vụ việc nghiêm trọng.

Sau khi thông tin xuất hiện, Công an xã Di Linh phối hợp ngành giáo dục địa phương xác minh, làm rõ các nội dung liên quan.

Lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết lực lượng chức năng đang làm việc với gia đình, nhà trường, những người liên quan để xác minh toàn diện vụ việc. Cơ quan chức năng cũng sẽ đánh giá trách nhiệm của các bên trong quá trình quản lý, theo dõi học sinh.

Thông tin với PV, bà TKKT cho hay trưa 15-5 sau khi đi học về, cháu ĐMH và mẹ có đến nhà ông ngoại cách nhà khoảng 1 km để H giúp ông ngoại lau nhà. Khi người mẹ thấy con trai vừa lau nhà vừa khóc mới gặng hỏi thì H cho biết do làm bài không được nên buồn.

Sau khi lau nhà xong, H xin phép mẹ và ông ngoại đi xe đạp điện về nhà trước. Sau đó vài phút, người mẹ như có linh tính bất an cũng vội quay về nhà thì phát hiện con trai đã tự gây hại cho bản thân phía sau nhà. Người mẹ hô hoán, sau đó nhiều người đưa cháu H đi cấp cứu.

Theo bà T, sau khi cháu trai tự gây hại bản thân, ông ngoại mới phát hiện việc H thường xin mẹ đến nhà ông ngoại chơi ban đêm nhưng thực tế là H thường xuyên đi lượm ve chai đến 22 giờ mỗi đêm để bán, nộp tiền cho nhóm học sinh bắt nạt.

"Đêm nào H nó cũng dặn ông ngoại chờ cửa từ 19 giờ đến 22 giờ mới về, sau này nhiều người mới cho biết H đi lượm ve chai rồi giấu ở ven đường", bà T kể trong nước mắt.