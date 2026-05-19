Bắt tạm giam 3 thanh niên đánh tử vong người khác ở khu nhà trọ 19/05/2026 12:11

(PLO)- Xuất phát từ mâu thuẫn trước đó, ba thanh niên ở Gia Lai đánh đập khiến một người tử vong.

Ngày 19-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai quyết định khởi tố, bắt tạm giam ba bị can gây ra vụ án mạng tại khu nhà trọ phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai.

Ba người bị khởi tố điều tra tội giết người gồm Dương Gia Bảo (17 tuổi, ngụ xã Đăk Đoa), Nguyễn Tất Đức (17 tuổi, ngụ phường Thống Nhất) và Hoàng Đỗ Mạnh Quân (20 tuổi, ngụ xã Phú Túc, cùng tỉnh Gia Lai).

Ba thanh niên bị khởi tố, tạm giam. Ảnh: CA

Trước đó, khoảng hơn 2 giờ ngày 12-5, xuất phát từ mâu thuẫn trước đó, nhóm ba thanh niên phát hiện BMS (17 tuổi, ngụ làng Mèo, xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đến phòng trọ tại hẻm đường Tuệ Tĩnh, phường Diên Hồng tìm bạn nên lao vào tấn công.

BMS được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai trong tình trạng nguy kịch và tử vong lúc 9 giờ cùng ngày.

Công an tỉnh Gia Lai chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Diên Hồng, các đơn vị liên quan điều tra, truy bắt các nghi phạm.

Đến khoảng 10 giờ ngày 12-5, cơ quan điều tra triệu tập Bảo, Đức, Quân đến làm việc và tạm giữ hình sự để điều tra hành vi giết người.