Gây án giết người vì bị sếp dọa đuổi việc 05/05/2026 14:09

(PLO)- Sau khi xảy ra cự cãi với đồng nghiệp, bị cáo Nguyễn Văn Siêng đã kể lại sự việc trên cho tổ trưởng và bị dọa đuổi việc...

Ngày 5-5, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Siêng (43 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) 10 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Siêng làm công nhân tại Công ty cổ phần Cửu Long ở huyện Bình Chánh (cũ), TP.HCM. Khoảng 16 giờ 30 ngày 25-12-2023, Siêng cùng đồng nghiệp tổ chức ăn uống tại trước nhà xưởng của công ty.

Đến 19 giờ cùng ngày, khi mọi người chuẩn bị ra về thì Siêng hỏi xin anh Võ Minh Tuấn thuốc lá để hút, anh Tuấn không cho nên cả hai xảy ra cãi nhau và được mọi người can ngăn.

HĐXX tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Văn Siêng. Ảnh: SONG MAI

Sau đó, Siêng đến kể lại sự việc trên với ông PTS (tổ trưởng phụ trách tổ công nhân của Siêng), ông S liền nói ngày mai sẽ báo công ty đuổi việc Siêng.

Nghe vậy, Siêng tức giận đi bộ về phòng trọ rồi lấy một con dao quay trở lại tìm ông S.

Khi đến công ty, Siêng liền tiến lại, đứng đối diện rồi dùng dao tấn công nạn nhân. Ông S được mọi người xung quanh đưa đi cấp cứu. Theo kết luận giám định, ông S bị thương tích 35%, vết thương vùng ngực phải (vùng trọng yếu trong cơ thể) gây nguy hiểm đến tính mạng.

Quá trình điều tra, bị cáo Siêng đã bồi thường cho bị hại 90 triệu đồng. Phía bị hại đã có đơn bãi nại đối với bị cáo.

Bị cáo Nguyễn Văn Siêng. Ảnh: SONG MAI

Tại phiên tòa, luật sư bào chữa cho bị cáo cho rằng hành vi của thân chủ không có ý thức tước đoạt đi tính mạng của bị hại; sau khi gây án đã tích cực hỏi thăm bị hại... Hành vi này chưa đủ yếu tố cấu thành tội giết người mà cấu thành tội cố ý gây thương tích.

Luật sư cũng nêu một số vấn đề liên quan đến kết luận giám định và đề nghị HĐXX trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Theo HĐXX, nguyên nhân vụ việc chỉ xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ nhưng bị cáo chuẩn bị hung khí là dao - hung khí có thể gây chết người. Khi tiếp cận bị hại lần thứ hai, bị cáo lập tức đâm vào vùng ngực gây thủng phổi, chứng tỏ bị cáo mong muốn tước đoạt tính mạng của bị hại. Việc bị hại không chết là ngoài mong muốn của bị cáo...

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây ảnh hưởng đến sức khoẻ, tính mạng của người khác... HĐXX cũng xem xét các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, khắc phục hậu quả, phạm tội chưa đạt và đã ra đầu thú...

Do đó, HĐXX xét thấy cần thiết phải cách ly bị cáo khỏi xã hội một thời gian nhất định nhằm giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung.