Bị cấp trên nhắc nhở, cấp dưới dùng axit trả thù 20/01/2026 13:07

(PLO)- Quá trình làm việc, bị cáo Nguyễn Kim Vinh bị nhân viên quản lý, tổ trưởng nhắc nhở nên nảy sinh lòng thù ghét và mua axit tạt vào mặt những người này để trả thù.

Ngày 20-1, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Kim Vinh (41 tuổi, ngụ Long An) 20 năm tù tội giết người.

Theo cáo trạng, tháng 9-2019, Vinh làm công nhân tại công ty trong khu chế xuất Tân Thuận, quận 7. Quá trình làm việc, Vinh bị nhân viên quản lý, tổ trưởng nhắc nhở nên nảy sinh lòng thù ghét và mua axit tạt vào mặt những người này để trả thù.

Từ tháng 10-2019 đến tháng 9-2022, Vinh đã thực hiện 4 vụ tạt axit vào 4 nạn nhân để trả thù, gây ra thương tích cho các nạn nhân từ 30% đến 95%, gây nguy hiểm đến tính mạng nạn nhân.

Bị cáo Nguyễn Kim Vinh tại tòa sơ thẩm. Ảnh: MX

Đơn cử, khoảng tháng 8-2022, Nguyễn Kim Vinh làm công nhân tại bộ phận sửa máy tạo kim may tại một công ty ở Khu chế xuất Tân Thuận do anh M làm quản đốc.

Giữa tháng 8-2022, do Vinh làm việc chậm nên anh M nhắc nhở. Vinh thù ghét và nảy sinh ý định tạt axít anh M để trả thù.

Thực hiện ý định trên, Vinh mua axit, áo mưa, găng tay và ca nhựa rồi cất trong cốp xe để chuẩn bị gây án.

Khoảng 16 giờ ngày 28-9-2022, Vinh lái xe đến Khu Chế xuất Tân Thuận thì nhìn thấy anh M mặc áo mưa đang lái xe ra khỏi Khu Chế xuất Tân Thuận, Vinh bám theo. Khi đến trước một địa chỉ trên đường Nguyễn Tất Thành, quận 4 (cũ), Vinh cho xe vượt lên áp sát xe anh M rồi tạt thẳng ca chứa axít vào mặt anh M.

Anh M được người dân đưa đi cấp cứu. Theo giám định tỉ lệ thương tật, anh M bị thương tích 54%.

Tại phiên xét xử, bị cáo Vinh cho rằng không mâu thuẫn và không tạt axit các nạn nhân. Bị cáo Vinh cho rằng, người tạt axit là người khác và bị cáo cũng từng bị một người giấu mặt tạt axit bỏng 2 bên đùi khi đang chạy xe trên đường.

Đại diện VKSND TP.HCM đã bác bỏ toàn bộ lời khai của bị cáo và khẳng định cáo trạng truy tố đúng người, đúng tội.

Theo VKS, hành vi của bị cáo Vinh là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội; thể hiện tính côn đồ, hung hãn, với ý thức tước đoạt tính mạng của từ hai người trở lên. Việc các bị hại không tử vong là ngoài ý muốn chủ quan của bị cáo và do được đưa đi cấp cứu kịp thời.

VKS xác định, bị cáo Vinh đã sử dụng axit là hung khí nguy hiểm, tạt trực tiếp vào vùng mặt và các vị trí trọng yếu trên cơ thể của các nạn nhân. Gây thương tích đặc biệt nghiêm trọng, để lại di chứng suốt đời, làm mất hoặc suy giảm nghiêm trọng khả năng lao động.

Hành vi của bị cáo Vinh đã thể hiện tính chất tàn ác, xâm phạm nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe con người, cần xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Đại diện VKS đã đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Vinh mức án 20 năm tù về tội giết người.