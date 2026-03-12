Bị xác định “tái phạm nguy hiểm” vì … 50.000 đồng án phí 12/03/2026 19:22

(PLO)- Bị cáo bị xác định là tái phạm nguy hiểm vì còn nợ 50.000 đồng án phí, trong khi người này nói đã đóng rồi...

Ngày 12-3, TAND khu vực 9, tỉnh Đồng Nai mở phiên toà xét xử sơ thẩm bị cáo Phùng Giang Nhạn (sinh năm 1982) về tội cố ý gây thương tích.

Tại phần thủ tục, bị cáo và luật sư đã đề nghị HĐXX thay đổi kiểm sát viên trong vụ án vì cho rằng kiểm sát viên không vô tư, khách quan trong quá trình kiểm sát vụ án. Đồng thời đề nghị hoãn phiên toà để làm rõ nhiều nội dung còn mâu thuẫn trong hồ sơ vụ án.

Sau khi nghị án, HĐXX quyết định tạm ngưng phiên toà để làm rõ những yêu cầu của luật sư và xem xét chứng cứ mới phía bị cáo cung cấp. Phiên toà sẽ được mở lại vào ngày 17-3.

Tại toà, bị cáo Nhạn đề nghị thay đổi kiểm sát viên. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Cáo trạng của VKSND khu vực 9, tỉnh Đồng Nai xác định vào khoảng 16 giờ ngày 15-12-2024, anh Dương Cao Nguyên (bị hại) cùng với TVL và một số người khác đến quán “Chinh Hải Sản” thuộc khu phố Phú Cường, phường Bình Phước để ăn uống.

Khi đang ngồi ăn và uống bia tại phòng VIP 5 của quán, Phùng Giang Nhạn (là bạn của L) đi từ phòng khác của quán sang mời bia tất cả mọi người trong phòng VIP 5.

Do anh Nguyên không quen biết với Nhạn nên không uống. Lúc này, Nhạn và anh Nguyên xảy ra cãi nhau nên Nhạn cầm ly uống bia (loại ly thủy tinh) ném về phía anh Nguyên, trúng vào đầu của anh Nguyên thì lúc này anh L và mọi người trong phòng VIP 5 can ngăn Nhạn và anh Nguyên ra. Sau đó, anh Nguyên được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước (cũ) để điều trị vết thương.

Kết luận giám định của Trung tâm Pháp y thuộc sở Y tế tỉnh Bình Phước (nay là tỉnh Đồng Nai) xác định bị hại bị thương tật 3%.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đề nghị truy tố bị cáo theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 134 BLHS, có khung hình phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Tuy nhiên, VKSND khu vực 9 đã truy tố bị cáo Nhạn ra toà để xét xử theo điểm d, khoản 2 Điều 134 (khung hình phạt từ 2-6 năm tù), phạm tội trong trường hợp tái phạm nguy hiểm. VKS xác định bị cáo Nhạn thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm do Nhạn chưa đóng án phí của bản án hình sự sơ thẩm năm 2004 (bản án này đã chấp hành xong hình phạt tù từ 2012).