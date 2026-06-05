Đề xuất người không có bằng cử nhân luật nhưng có bằng thạc sĩ, tiến sĩ luật vẫn có thể làm luật sư 05/06/2026 17:50

(PLO)- Dự thảo Luật Luật sư sửa đổi đã sửa quy định về tiêu chuẩn trở thành luật sư, trong đó chỉ yêu cầu có bằng từ cử nhân luật trở lên.

Mới đây, Bộ Tư pháp đã công bố hồ sơ thẩm định dự thảo Luật Luật sư (sửa đổi). Dự luật lần này được sửa đổi một cách toàn diện với nhiều chính sách lớn từ tiêu chuẩn luật sư tới quy định thủ tục trở thành luật sư.... Theo Điều 7 dự thảo luật, tiêu chuẩn luật sư bao gồm:

Thứ nhất là công dân Việt Nam, trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, kiên quyết bảo vệ công lý, liêm chính và trung thực.

Thứ hai là có bằng từ cử nhân luật trở lên.

Thứ ba là hoàn thành khóa đào tạo nghề luật sư, trừ trường hợp được miễn đào tạo nghề luật sư.

Thứ tư là hoàn thành việc tập sự hành nghề luật sư và đạt yêu cầu kỳ thi quốc gia về luật sư, trừ trường hợp được miễn tập sự hành nghề luật sư.

Theo quy định hiện hành, tiêu chuẩn luật sư phải có bằng cử nhân luật. Ảnh: Trần Linh

Như vậy, so với quy định tại Luật Luật sư hiện nay, tiêu chuẩn luật sư đã có nhiều thay đổi như bổ sung tiêu chuẩn "bản lĩnh chính trị vững vàng" hay là phải đạt yêu cầu tại kỳ thi quốc gia về luật sư.

Đáng chú ý, đề xuất về tiêu chuẩn mới quy định muốn trở thành luật sư phải "có bằng từ cử nhân luật trở lên". Điều này có nghĩa những người có bằng thạc sĩ hay tiến sĩ luật nhưng không có bằng cử nhân luật vẫn đảm bảo tiêu chuẩn này. Trong khi Luật Luật sư hiện nay quy định tiêu chuẩn luật sư phải "có bằng cử nhân luật".

Góp ý cho dự thảo này, một số đơn vị như Đoàn Luật sư Đồng Nai, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, tỉnh Hà Tĩnh đề nghị phải quy định người muốn trở thành luật sư phải có bằng cử nhân luật. Không chấp nhận người chỉ có bằng thạc sĩ luật hay tiến sĩ luật. Đồng thời, cần làm rõ phạm vi áp dụng cũng như đánh giá tác động đối với đề xuất "có bằng từ cử nhân luật trở lên".

Giải trình vấn đề này, Bộ Tư pháp cho rằng hiện nay hệ thống giáo dục của Việt Nam cho phép người có bằng không phải cử nhân luật được phép tham gia đào tạo để trở thành thạc sĩ luật, tiến sĩ luật.

"Do đó việc quy định như dự thảo luật là phù hợp với chủ trương, hệ thống giáo dục chung hiện nay", nội dung giải trình của Bộ Tư pháp nêu rõ.