Đề xuất phải tham dự kỳ thi quốc gia về luật sư để được cấp chứng chỉ hành nghề 05/06/2026 09:48

(PLO)- Dự thảo Luật Luật sư sửa đổi, bổ sung quy trình trở thành luật sư từ khâu gia nhập Đoàn Luật sư, tập sự hành nghề, việc tổ chức kỳ thi quốc gia về luật sư để cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư.

Bộ Tư pháp vừa công bố dự thảo Luật Luật sư sửa đổi với nhiều chính sách mới.

Luật Luật sư hiện hành có 94 điều, dự thảo Luật (sửa đổi) có 36 điều, trong đó, giữ nguyên 01 điều của Luật Luật sư hiện hành (nguyên tắc hành nghề luật sư); sửa đổi, bổ sung 91 điều (sửa đổi, bổ sung và gộp còn 35 điều); lược bỏ 2 điều (Điều 59, 67).

Liên quan đến tiêu chuẩn của luật sư, dự thảo Luật bổ sung tiêu chuẩn có "có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, kiên quyết bảo vệ công lý, liêm chính và trung thực" và giao cho Chính phủ quy định chi tiết về tiêu chuẩn của luật sư.

Trong quá trình hành nghề, luật sư có nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng về nhận thức chính trị hằng năm và duy trì tiêu chuẩn của luật sư, trong đó có tiêu chuẩn về bản lĩnh chính trị.

Bộ Tư pháp chủ trì xây dựng Luật Luật sư sửa đổi. Trong ảnh: Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú báo cáo tại cuộc họp của Chính phủ về chính sách của Luật Luật sư (sửa đổi) hôm 28-4. Ảnh: VGP

Đáng chú ý về quy trình trở thành luật sư, dự luật sửa đổi, bổ sung quy trình trở thành luật sư từ khâu gia nhập Đoàn Luật sư, tập sự hành nghề, việc tổ chức kỳ thi quốc gia về luật sư để cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư. Theo đó, cắt giảm quy trình, thủ tục trở thành luật sư từ 4 bước còn 2 bước bằng việc gộp việc gia nhập Đoàn luật sư với đăng ký tập sự hành nghề luật sư thành gia nhập Đoàn luật sư để tập sự hành nghề luật sư; gộp kiểm tra tập sự hành nghề luật sư với cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư thành kỳ thi quốc gia để cấp chứng chỉ hành nghề luật sư.

Trên cơ sở đó, để nâng cao chất lượng của luật sư tập sự, dự thảo Luật thay chế định người tập sự hành nghề luật sư thành luật sư tập sự, đồng thời bổ sung quyền của luật sư tập sự để họ có nhiều cơ hội thực hành nghề trong thực tế.

Luật sư tập sự được tham gia tố tụng trong các vụ việc dân sự, vụ án hành chính thuộc thẩm quyền xét xử của TAND khu vực theo sự phân công của luật sư hướng dẫn và được khách hàng đồng ý. Việc tập sự của luật sư tập sự được đặt dưới sự giám sát của luật sư hướng dẫn.

Theo Điều 10 dự thảo, luật sư tập sự hoàn thành thời gian tập sự hành nghề luật sư thì được tham dự kỳ thi quốc gia về luật sư để được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư. Người được miễn tập sự hành nghề luật sư thì không phải tham gia kỳ thi quốc gia.