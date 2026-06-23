Khơi thông môi trường đầu tư, củng cố niềm tin của Nhân dân vào nền công vụ

Bối cảnh cải cách mạnh mẽ bộ máy hành chính và việc chuyển đổi mô hình tổ chức chính quyền địa phương sang hai cấp từ ngày 1-7-2025 đã đặt ra yêu cầu cấp thiết phải sửa đổi Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 (sửa đổi, bổ sung năm 2025) để phù hợp hơn với thực tiễn mới. Nếu không hoàn thiện, một số quy định của Luật sẽ trở nên lạc hậu, khó áp dụng và có thể tạo ra khoảng trống pháp lý trong giải quyết yêu cầu bồi thường.
Những bất cập về thẩm quyền và phân cấp giải quyết bồi thường
Một trong những nội dung trọng tâm của lần sửa đổi là làm rõ thẩm quyền giải quyết bồi thường.
Theo quy định hiện hành, UBND cấp huyện được giao thẩm quyền giải quyết nhiều vụ việc bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính. Tuy nhiên, cấp huyện lại không có chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nên dễ xảy ra tình trạng lúng túng trong xử lý, thiếu thống nhất trong việc hướng dẫn thi hành.
Đồng bộ với mô hình chính quyền địa phương hai cấp
Việc sửa đổi Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước lần này nhằm đồng bộ hóa với quá trình sắp xếp bộ máy, phân cấp và phân quyền của Đảng và Nhà nước. Trong mô hình mới, chính quyền địa phương chỉ còn hai cấp là tỉnh và xã. Điều đó dẫn tới sự thay đổi căn bản trong phân định thẩm quyền quản lý nhà nước, bao gồm cả thẩm quyền giải quyết yêu cầu bồi thường.
Các Nghị định số 120/2025 và Nghị định 121/2025 đã bước đầu xác định chức năng, nhiệm vụ của từng cấp trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp, trong đó có công tác bồi thường. Những quy định này cần được thể chế hóa trực tiếp trong luật nhằm bảo đảm sự thống nhất, tránh tình trạng “dưới luật một kiểu, trong luật một kiểu”.
Khi mô hình chính quyền địa phương chuyển sang hai cấp, thẩm quyền của cấp huyện không còn, nếu không được bổ sung cơ chế thay thế, người dân sẽ không biết phải gửi hồ sơ đến đâu và nguy cơ không rõ trách nhiệm giữa các cơ quan là hoàn toàn hiện hữu.
Việc xác định rõ cơ quan tiếp nhận, cơ quan giải quyết và cơ quan chịu trách nhiệm chi trả là yêu cầu tất yếu để Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước có thể vận hành trơn tru trong giai đoạn mới.
Hơn nữa, phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước được quy định khá rộng (Điều 1), dẫn tới nhiều trường hợp khó áp dụng hoặc không có khả năng áp dụng trong thực tế. Thêm vào đó, quy trình hiện tại còn nhiều tầng nấc trung gian, kéo dài thời gian giải quyết và phát sinh chi phí không cần thiết đối với người dân và doanh nghiệp. Đây chính là những vướng mắc mà dự thảo sửa đổi luật cần tập trung giải quyết.
Phân định thẩm quyền giữa trung ương và địa phương
Trong mô hình tổ chức mới, vai trò của cơ quan trung ương và địa phương sẽ được phân định rõ ràng hơn.
Ở trung ương, các bộ và cơ quan ngang bộ tiếp tục đảm nhiệm giải quyết các vụ việc phát sinh trong phạm vi quản lý của mình, đồng thời chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác bồi thường trong toàn ngành. Bộ Tư pháp đóng vai trò đầu mối điều phối, bảo đảm tính thống nhất và đồng bộ trong triển khai thi hành luật.
Ở địa phương, UBND cấp tỉnh sẽ là cơ quan chủ yếu giải quyết yêu cầu bồi thường, thay thế vai trò trước đây của UBND cấp huyện. UBND cấp xã có thể được giao thẩm quyền đối với một số vụ việc cụ thể gắn với nhiệm vụ mới chuyển giao theo phân quyền, như các quyết định xử phạt vi phạm hành chính do Chủ tịch UBND xã ban hành.
Cách thiết kế này vừa phù hợp với mô hình chính quyền hai cấp, vừa giúp phân định trách nhiệm rõ ràng, tăng tính chủ động của địa phương và bảo đảm được sự thống nhất.
Các giải pháp hoàn thiện thể chế
Để bảo đảm Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước sửa đổi phát huy hiệu quả, cần có những giải pháp hoàn thiện thể chế một cách đồng bộ.
Trước hết, phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cần được rà soát, thu hẹp các quy định quá rộng nhưng thiếu tính khả thi, chuyển những trường hợp không phù hợp sang các cơ chế pháp lý khác. Bên cạnh đó, việc lượng hóa rõ các loại thiệt hại được bồi thường là cần thiết để bảo đảm tính công bằng và minh bạch.
Cơ chế trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ làm sai cũng phải được quy định chặt chẽ, nhằm bảo đảm sự công bằng và tăng tính răn đe. Ngoài ra, việc ứng dụng công nghệ thông tin cần được đẩy mạnh để người dân dễ dàng tra cứu tiến độ, tình trạng xử lý hồ sơ; mọi khâu trong quy trình phải được minh bạch hóa để hạn chế tiêu cực và nâng cao chất lượng phục vụ.
Như vậy, việc sửa đổi Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước không chỉ nhằm tháo gỡ các vướng mắc kỹ thuật hay thích ứng với thay đổi trong tổ chức bộ máy. Đây là bước đi thể hiện quyết tâm xây dựng Nhà nước pháp quyền thực sự “vì Nhân dân phục vụ”.
Một cơ chế bồi thường rõ ràng, minh bạch và khả thi là minh chứng cho cam kết của Nhà nước trong việc bảo vệ quyền con người, quyền công dân và sẵn sàng sửa sai khi cơ quan công quyền gây thiệt hại. Khi quy trình được tinh gọn, trách nhiệm được xác định rõ ràng và cơ chế giám sát được tăng cường, niềm tin của người dân đối với Nhà nước sẽ được củng cố mạnh mẽ hơn.
Tinh gọn quy trình, nâng cao hiệu quả môi trường đầu tư
Khi thủ tục giải quyết bồi thường được thiết kế theo hướng đơn giản, minh bạch và có đầu mối rõ ràng, thời gian xử lý sẽ được rút ngắn, người yêu cầu bồi thường cũng giảm được chi phí và công sức đi lại. Cách tiếp cận một cửa, một đầu mối sẽ giúp hạn chế tình trạng hồ sơ bị chuyển qua nhiều cơ quan, đồng thời giảm nguy cơ đùn đẩy hoặc né tránh trách nhiệm.
Đối với người dân, cơ chế bồi thường thuận tiện và hiệu quả giúp họ tiếp cận quyền lợi hợp pháp nhanh hơn, qua đó củng cố niềm tin vào pháp luật và vào cơ quan nhà nước. Đối với doanh nghiệp, nhất là những trường hợp bị thiệt hại do quyết định hành chính trái pháp luật, một cơ chế bồi thường minh bạch sẽ góp phần cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao mức độ an toàn pháp lý.
Ngoài ra, cơ chế bồi thường nhà nước còn có ý nghĩa bảo vệ dòng vốn, tài sản và cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp trước các rủi ro phát sinh từ hoạt động công vụ trái pháp luật. Một môi trường đầu tư lành mạnh không chỉ cần chính sách ưu đãi, mà còn cần cơ chế phòng ngừa và khắc phục rủi ro pháp lý rõ ràng, công bằng và có thể dự đoán được.
Khi trách nhiệm bồi thường được phân định rõ, doanh nghiệp có thêm cơ sở để yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh. Đây cũng là một bước đi cần thiết nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tiệm cận các chuẩn mực quản trị công hiện đại và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư được pháp luật bảo vệ một cách thực chất.