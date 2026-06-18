Cơ quan điều tra VKSND Tối cao làm việc với nữ đại gia thuỷ sản từng bị xử 15 năm tù rồi đình chỉ 18/06/2026 16:35

(PLO)- Được đình chỉ vụ án sau gần 4 năm tạm giam, bà Nguyễn Thị Quỳnh Giao đã gửi đơn tố giác đến Cơ quan điều tra VKSND Tối cao để điều tra về hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, bà Nguyễn Thị Quỳnh Giao (ngụ TP Cần Thơ) cho biết vừa được Cơ quan điều tra VKSND Tối cao mời lên làm việc để cung cấp tài liệu hồ sơ và cho lời khai liên quan đến đơn tố giác một số cơ quan tiến hành tố tụng ở TP Cần Thơ khiến bản thân bị toà tuyên 15 năm tù, bị giam giam gần 4 năm sau đó là đình chỉ bị can.

Cụ thể, bà Nguyễn Thị Quỳnh Giao (chủ doanh nghiệp tư nhân Quỳnh Giao chuyên về sản xuất, phân phối cá tra giống, nuôi trồng thủy sản) bị các cơ quan tố tụng TP Cần Thơ điều tra, truy tố và xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Giao tại phiên tòa sơ thẩm mà bà bị kết án 15 năm tù. Ảnh: NN

Làm việc với Cơ quan điều tra VKSND Tối cao, bà Giao cho rằng các giao dịch vay, mượn tiền; các giao dịch mua bán thức ăn nuôi cá với các đương sự trong vụ án chỉ là giao dịch dân sự. Nhưng các cơ quan tố tụng đã hình sự hóa quan hệ dân sự, kinh tế và đã khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Điều này là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc gần 4 năm bà phải ở trong trại tạm giam.

Từ đó, bà Giao đề nghị Cơ quan điều tra VKSND Tối cao điều tra về hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án và ra bản án, quyết định trái pháp luật đối với những cá nhân trực tiếp giải quyết vụ án hình sự mà bà là bị can/bị cáo.

Như PLO đã đưa tin, vào tháng 1-2013, bà Giao bị Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ khởi tố và bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình điều tra thể hiện bà Giao làm nghề nuôi trồng thủy sản, đầu năm 2008 công việc làm ăn thua lỗ dẫn đến bà mắc nợ nhiều người.

Thời điểm đó, cơ quan CSĐT nhận định dù biết rõ bản thân làm ăn thua lỗ, nợ nhiều người, không có khả năng thanh toán nhưng để tạo lòng tin cho người khác, bà Giao đứng ra thành lập doanh nghiệp rồi đi thuê một số ao cá của người khác để tiếp tục kinh doanh. Mặt khác, bà Giao còn đưa ra một số giấy tờ giả bằng tiếng Anh, nói cho người khác biết là mình có nguồn tiền rất lớn từ nước ngoài sắp chuyển về hoặc đưa ra bản xác nhận của ngân hàng cho vay tiền để người khác tin tưởng mà ký hợp đồng kinh doanh hoặc đưa tiền cho bà vay mượn sử dụng cá nhân.

Tính từ giữa năm 2008 đến tháng 6-2010, bà Giao đã huy động của tám người (chín vụ) với tổng số tiền 12,5 tỉ đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Năm 2018, TAND TP Cần Thơ từng đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bà Giao 15 năm tù. Sau đó, bà Giao kháng cáo kêu oan.

Đầu năm 2019, TAND Cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm đã tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để xét xử lại.

Sau gần hai năm điều tra lại, ngày 12-10-2020, Cơ quan CSĐT đã có quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Giao từ tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản sang tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Chỉ hai ngày sau đó, Cơ quan CSĐT tiếp tục có quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với bà Giao với lý do "do chuyển biến tình hình mà người phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa". Tổng cộng bà bị tạm giam hai lần với thời gian 47 tháng.

Sau khi bị TAND Cấp cao tại TP.HCM huỷ án, quá trình điều tra lại, Cơ quan CSĐT xác định trong chín giao dịch thì có đến tám vụ giao dịch giữa hai bên là quan hệ giao dịch dân sự, không có dấu hiệu hình sự. Chỉ có 1 giao dịch là có dấu hiệu hình sự nhưng do chuyển biến tình hình mà người phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa nên miễn trách nhiệm hình sự cho bà Giao.