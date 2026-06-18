Lãnh 16 năm tù vì mang dao truy sát chủ nợ 18/06/2026 12:14

(PLO)- Mâu thuẫn từ khoản vay trả góp 10 triệu đồng, Hậu đã dùng dao truy sát chủ nợ để rồi lãnh án 16 năm tù.

Ngày 18-6, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Thái Đình Hậu (37 tuổi, ngụ phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh) 15 năm tù về tội “Giết người” và 1 năm tù về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Tổng hợp hình phạt 16 năm tù.

Đây là vụ án xuất phát từ mâu thuẫn trong việc vay tiền trả góp.

Hồ sơ vụ án thể hiện, ngày 21-6-2025, Hậu liên hệ anh N.V.Q để vay 10 triệu đồng thông qua mạng xã hội. Hai bên thỏa thuận Hậu thực nhận 8,2 triệu đồng và hoàn trả theo hình thức trả góp hằng ngày trong 21 ngày, mỗi ngày 600.000 đồng.

Sau khi thanh toán được vài ngày, đến ngày 26-6-2025, Hậu không tiếp tục trả tiền theo cam kết. Khi anh Q. nhiều lần gọi điện yêu cầu thanh toán khoản nợ, hai bên xảy ra tranh cãi. Sau đó, Hậu hẹn chủ nợ đến gần nhà để nhận tiền mặt trả góp.

Bị cáo Thái Đình Hậu tại phiên tòa xét xử. Ảnh: DƯƠNG PHÁT

Khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, anh Q. cùng một người khác đến khu vực đầu hẻm số 14 đường Trưng Nữ Vương. Trước khi gặp chủ nợ, Hậu đã vào bếp lấy một con dao tự chế rồi giấu trong người.

Khi anh Q. vừa bước đến nói chuyện, Hậu bất ngờ rút dao tấn công. Bị chém, nạn nhân bỏ chạy nhưng Hậu vẫn tiếp tục truy đuổi. Trong quá trình tháo chạy, anh Q. nhiều lần té ngã và liên tiếp bị chém vào vùng đầu, mặt và hai tay.

Theo tài liệu vụ án, sau khi truy đuổi ở khu vực đầu hẻm, Hậu còn quay về nhà lấy xe mô tô Sirius biển số 70B1-005.79 tiếp tục rượt đuổi nạn nhân trên quãng đường dài hơn 1 km.

Khi bắt kịp, Hậu nhiều lần áp sát và tiếp tục dùng dao tấn công anh Q. tại khu vực trước nhà số 304 đường Trưng Nữ Vương. Chỉ khi thấy nạn nhân bị thương nặng, chảy nhiều máu và liên tục van xin, bị cáo mới dừng tay rồi mang hung khí về nhà.

Sau đó, được người thân vận động, Hậu đến Công an xã Thái Bình đầu thú và giao nộp con dao gây án.

Kết quả giám định xác định anh Q. bị tổn thương cơ thể 63%.

HĐXX nhận định mặc dù hậu quả chết người không xảy ra nhưng đó là ngoài ý muốn chủ quan của bị cáo. Việc nạn nhân nhiều lần bỏ chạy nhưng Hậu vẫn tiếp tục truy đuổi và dùng dao tấn công cho thấy ý thức thực hiện hành vi phạm tội đến cùng.

Về trách nhiệm dân sự, phía bị hại yêu cầu bồi thường thiệt hại 118 triệu đồng. Tòa án đã xem xét các tình tiết liên quan khi lượng hình đối với bị cáo.