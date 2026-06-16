Bị hại đến tòa đòi tiền, xót xa lời khai vay ngân hàng đầu tư vào 'hệ sinh thái' GMT 16/06/2026 16:04

(PLO)- Do tin tưởng hệ sinh thái GMT có 40.000 tỉ đồng, hơn 1.200 người đã chuyển tiền tham gia các lớp học, góp vốn để thành lập công ty.

Ngày 16-6, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm bị cáo Sỹ Anh Tuyên (SN 1976, trú tại xã Phú Cát, TP Hà Nội), bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1967, trú tại phường Đại Mỗ, TP Hà Nội), bị cáo Trần Trí Trung (SN 1983, trú tại phường Tích Lương, TP Thái Nguyên) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo buộc, Công ty GMT do bị cáo Sỹ Anh Tuyên thành lập và làm Chủ tịch HĐQT, ngành nghề kinh doanh chính là buôn bán nước khoáng thiên nhiên, nước tinh khiết đóng chai.

Để chiếm đoạt tài sản của người khác, bị cáo Tuyên đã thống nhất với Nguyễn Thị Hồng Nhung, Trần Trí Trung (cùng là Phó Chủ tịch HĐQT Công ty GMT) xây dựng doanh nghiệp này hoạt động theo mô hình “hệ sinh thái GMT”.

Các bị cáo đưa thông tin gian dối, mời gọi các nhà đầu tư góp vốn. Ảnh: Hoàng Huy

Bị cáo Nhung được giao phụ trách tài chính, quản lý thu, chi toàn bộ hệ sinh thái. Bị cáo Trung làm giám đốc chi nhánh miền Nam phụ trách kinh doanh và pháp lý, có trách nhiệm liên hệ thành lập các công ty tham gia hệ sinh thái GMT.

Khóa đào tạo giải pháp nước

Đến năm 2025, hệ sinh thái GMT có 7 chi nhánh và 316 công ty thành viên trên cả nước để huy động vốn nhưng không có hoạt động sản xuất, kinh doanh, không có doanh thu.

Các bị cáo đưa ra thông tin gian dối về việc công ty có nguồn tiền 40.000 tỉ đồng, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và lợi nhuận của các công ty trong hệ sinh thái GMT luôn ở mức cao.

Các thành viên tham gia vào hệ thống sẽ được lắp đặt hệ thống nước ion kiềm, được bố trí công ăn việc làm cho người nhà, được trả công, tiền lương, thưởng. Các nhà đầu tư góp vốn thành lập các công ty thành viên sẽ được nhận lợi nhuận cao theo tuần.

Các cá nhân muốn trở thành thành viên trong “hệ sinh thái GMT” thì phải nộp tiền tham gia khóa học đào tạo “Chương trình kiến tạo giải pháp về nước”do Tuyên trực tiếp giảng dạy.

Các cá nhân tham gia khóa học còn được hưởng các quyền lợi như: sau thời gian học tập, thành viên sẽ được cấp chứng chỉ tốt nghiệp và được nhận 1 nhẫn 1,5 chỉ vàng 18k, được sắp xếp công việc, có thu nhập tối thiểu là 1,7 triệu đồng /tuần... nhưng thực tế, các học viên không được hỗ trợ như trên.

Kết thúc khóa học, nếu cá nhân tiếp tục đồng hành cùng Công ty GMT để thành lập các Công ty thành viên thì cá nhân phải đóng 30% vốn điều lệ, Công ty GMT sẽ đầu tư 70% vốn điều lệ. Đồng thời, Công ty này hứa hẹn triển khai lắp đặt hệ thống sản xuất nước ion kiềm đóng chai tại các công ty thành viên, các thành viên tham gia góp vốn sẽ được nhận lợi nhuận với tiền lãi 38%/năm.

Do tin tưởng vào những thông tin Tuyên, Nhung và Trung đưa ra, nhiều cá nhân đã chuyển tiền tham gia các lớp học, góp vốn để thành lập công ty thuộc “hệ sinh thái GMT”.

Quá trình điều tra có căn cứ xác định từ đầu năm 2022 đến ngày 17-6-2025, Sỹ Anh Tuyên, Nguyễn Thị Hồng Nhung và Trần Trí Trung đã thu của hơn 1.200 người với tổng số tiền là gần 90 tỉ đồng.

Số tiền thu được, các bị cáo sử dụng vào các công việc nhằm tạo niềm tin về nguồn vốn, năng lực tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh như thuê văn phòng, mua sắm thiết bị, nguyên liệu sản xuất nước ion kiềm, tổ chức sự kiện, hội thảo, trả lãi cho nhà đầu tư, trả lương nhân viên, trả lãi ngân hàng…

Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã đăng báo 2 lần tìm bị hại và có văn bản ủy thác điều tra đến Công an các tỉnh, thành để triệu tập làm việc với hơn 1.200 bị hại.

Kết quả, có 603 bị hại đã đến làm việc, trong đó 474 người yêu cầu các bị cáo hoàn trả số tiền hơn 48 tỉ đồng.

Bị hại yêu cầu bồi thường khoản lãi vay

Tại phiên tòa, cơ bản các bị cáo thừa nhận hành vi. Bị cáo Nhung khai bị cáo Tuyên là người khởi xướng kế hoạch và chính bị cáo Tuyên là người phân công cho Nhung phụ trách tài chính thu chi, phân công bị cáo Chung tổ chức các lớp học. Bản thân bị cáo Nhung không hưởng lợi khi tham gia các công việc trên.

Bị cáo Trung thì khai bị cáo Tuyên là người đưa ra thông tin có nguồn tiền 40.000 tỉ đồng. Vì tin tưởng thông tin này, bị cáo Trung đã hỗ trợ thành lập doanh nghiệp, quản lý ứng dụng zoom đào tạo online, tổ chức hội thảo hội nghị…

Một số bị hại khai khi đến Công ty GMT dự các hội nghị, hội thảo thì đều có chủ tịch Tuyên và Tuyên hứa hẹn trả lãi theo ngày công, tháng... Tại phiên tòa, một số bị hại yêu cầu các bị cáo phải bồi thường thêm khoản phát sinh là lãi vay bởi nhiều bị hại vay tiền ngân hàng để đầu tư vào GMT.