TP.HCM: Lan tỏa thông điệp xây dựng gia đình hạnh phúc từ Hội thi tìm hiểu pháp luật 15/06/2026 16:05

(PLO)- Hội thi tìm hiểu pháp luật về Gia đình và Phòng, chống bạo lực gia đình là dịp tuyên truyền các quy định pháp luật về hôn nhân, gia đình, bảo vệ trẻ em và phòng, chống bạo lực gia đình

Chiều 15-6, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật về Gia đình và Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2026 với chủ đề “Gia đình hạnh phúc”, hướng tới kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28-6-2001 - 28-6-2026) và hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2026.

Khai mạc Hội thi tìm hiểu pháp luật về Gia đình và Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2026 với chủ đề “Gia đình hạnh phúc”.

Phát biểu khai mạc, ông Võ Trọng Nam, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, cho biết hội thi được tổ chức nhằm đề cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội và toàn dân trong việc xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Đồng thời đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Theo ông Nam, trong bối cảnh công tác xây dựng gia đình đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức mới, việc tiếp tục khẳng định vai trò của gia đình - tế bào của xã hội, môi trường hình thành nhân cách con người, gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống và tạo dựng nguồn lực cho sự phát triển bền vững của đất nước có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Ông Võ Trọng Nam, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phát biểu.

Ông Nam nhấn mạnh, các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam như lòng yêu nước, yêu quê hương, tình yêu thương, đùm bọc, hiếu nghĩa, thủy chung, hiếu học, cần cù, sáng tạo và tinh thần vượt khó đã được nhiều thế hệ gìn giữ, vun đắp và phát huy, trở thành hành trang quý báu cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Ngoài ra, hội thi còn là dịp để các địa phương giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác gia đình, giới thiệu những nét văn hóa gia đình đặc trưng, góp phần tăng cường tình đoàn kết, chung tay xây dựng TP.HCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại và nghĩa tình.

Ông Huỳnh Minh Phúc Hậu, đội thi phường Bình Tiên (TP.HCM), cho biết địa phương tham gia hội thi với khoảng 40 người, gồm 20 thành viên dự thi và 20 cổ động viên đến từ Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ và Hội Người cao tuổi, các CLB.

Đội thi phường Bình Tiên (TP.HCM).

Theo ông Hậu, đây là hoạt động ý nghĩa hưởng ứng kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam, góp phần nâng cao nhận thức về xây dựng gia đình hạnh phúc và phòng, chống bạo lực gia đình.

“Chúng tôi mong muốn thông qua hội thi sẽ lan tỏa các giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam, tăng cường sự gắn kết cộng đồng và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về gia đình trong người dân” - ông Hậu chia sẻ.

Các đội thi tham gia phần thi Chào hỏi.

Các đội thi trải qua ba phần thi gồm Chào hỏi, Trắc nghiệm kiến thức pháp luật và Xử lý tình huống. Nội dung thi gắn với thực tiễn đời sống gia đình, tập trung vào các vấn đề xã hội quan tâm như xây dựng gia đình hạnh phúc, bình đẳng giới, chăm sóc và bảo vệ trẻ em, phát huy vai trò người cao tuổi, phòng ngừa bạo lực gia đình và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.