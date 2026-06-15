TP.HCM: Lan tỏa thông điệp xây dựng gia đình hạnh phúc từ Hội thi tìm hiểu pháp luật

Chiều 15-6, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật về Gia đình và Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2026 với chủ đề “Gia đình hạnh phúc”, hướng tới kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28-6-2001 - 28-6-2026) và hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2026.
Phát biểu khai mạc, ông Võ Trọng Nam, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, cho biết hội thi được tổ chức nhằm đề cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội và toàn dân trong việc xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Đồng thời đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
Theo ông Nam, trong bối cảnh công tác xây dựng gia đình đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức mới, việc tiếp tục khẳng định vai trò của gia đình - tế bào của xã hội, môi trường hình thành nhân cách con người, gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống và tạo dựng nguồn lực cho sự phát triển bền vững của đất nước có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
Ông Nam nhấn mạnh, các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam như lòng yêu nước, yêu quê hương, tình yêu thương, đùm bọc, hiếu nghĩa, thủy chung, hiếu học, cần cù, sáng tạo và tinh thần vượt khó đã được nhiều thế hệ gìn giữ, vun đắp và phát huy, trở thành hành trang quý báu cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
Ngoài ra, hội thi còn là dịp để các địa phương giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác gia đình, giới thiệu những nét văn hóa gia đình đặc trưng, góp phần tăng cường tình đoàn kết, chung tay xây dựng TP.HCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại và nghĩa tình.
Ông Huỳnh Minh Phúc Hậu, đội thi phường Bình Tiên (TP.HCM), cho biết địa phương tham gia hội thi với khoảng 40 người, gồm 20 thành viên dự thi và 20 cổ động viên đến từ Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ và Hội Người cao tuổi, các CLB.
Theo ông Hậu, đây là hoạt động ý nghĩa hưởng ứng kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam, góp phần nâng cao nhận thức về xây dựng gia đình hạnh phúc và phòng, chống bạo lực gia đình.
“Chúng tôi mong muốn thông qua hội thi sẽ lan tỏa các giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam, tăng cường sự gắn kết cộng đồng và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về gia đình trong người dân” - ông Hậu chia sẻ.
Các đội thi trải qua ba phần thi gồm Chào hỏi, Trắc nghiệm kiến thức pháp luật và Xử lý tình huống. Nội dung thi gắn với thực tiễn đời sống gia đình, tập trung vào các vấn đề xã hội quan tâm như xây dựng gia đình hạnh phúc, bình đẳng giới, chăm sóc và bảo vệ trẻ em, phát huy vai trò người cao tuổi, phòng ngừa bạo lực gia đình và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
152 đội tham gia hội thi tìm hiểu pháp luật về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình
Hội thi năm nay thu hút 152 đội đến từ các xã, phường, đặc khu trên địa bàn TP.HCM đăng ký tham gia, trong đó khu vực 1 có 93 đội, khu vực 2 có 33 đội và khu vực 3 có 26 đội. Số lượng đội thi đông đảo cho thấy sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của các địa phương đối với công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.
Đối tượng tham gia được lựa chọn từ các gia đình tiêu biểu tại địa phương. Mỗi xã, phường, đặc khu thành lập một đội thi với tối đa 10 thành viên, bảo đảm tính đại diện của nhiều thế hệ trong gia đình và cộng đồng dân cư. Thành phần đội thi gồm ít nhất một gia đình có từ hai thế hệ trở lên (cha mẹ và con), có sự tham gia của nam, nữ thanh niên trong độ tuổi kết hôn, người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên và khuyến khích các thành viên đang sinh hoạt tại các mô hình, câu lạc bộ gia đình tiêu biểu.
Điểm nhấn của hội thi năm nay là tăng cường các nội dung xử lý tình huống và sân khấu hóa, tạo điều kiện để các đội vận dụng kiến thức pháp luật, kỹ năng ứng xử và kinh nghiệm thực tiễn trong giải quyết các vấn đề phát sinh trong gia đình và cộng đồng. Qua đó góp phần đưa các quy định của pháp luật đi vào cuộc sống bằng những hình thức tuyên truyền trực quan, dễ tiếp cận và giàu sức lan tỏa.
Theo kế hoạch, Hội thi được tổ chức tại 03 khu vực:
Khu vực 3: từ ngày 11 đến ngày 12-6 tại Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật và Thể thao Bà Rịa - Vũng Tàu (phường Vũng Tàu, TP.HCM);
- Khu vực 2: từ ngày 13 đến ngày 14-6 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Bình Dương (phường Phú Lợi, TP.HCM);
- Khu vực 1: từ ngày 15 đến ngày 17-6 tại Nhà hát Bến Thành, (phường Sài Gòn, TP.HCM).
Ban Tổ chức dự kiến trao 3 giải Nhất, 6 giải Nhì, 9 giải Ba và 20 giải Khuyến khích cho các đội có thành tích xuất sắc. Lễ tổng kết và trao giải dự kiến diễn ra ngày 24-6 tại Nhà hát Thành phố (phường Sài Gòn, TP.HCM).