Tòa tuyên hợp đồng chuyển nhượng vô hiệu vì… người mua không đi xem đất 11/06/2026 15:26

(PLO)- HĐXX tuyên các hợp đồng chuyển nhượng đất vô hiệu vì giá trên hợp đồng rất thấp so với giá trị thực tế; đồng thời người nhận chuyển nhượng không xuống thực tế phần đất...

TAND Khu vực 4, tỉnh Cà Mau vừa tuyên án sơ thẩm vụ tranh chấp đất đai, nhà xưởng trên đất ở xã Lương Thế Trân, tỉnh Cà Mau. HĐXX đã tuyên bố ba hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là vô hiệu.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2019, vợ chồng ông T chuyển nhượng 4 thửa đất liền kề (các thửa số 148, 86, 97, 98) với tổng diện tích hơn 9.500 m2 tại xã Lương Thế Trân, tỉnh Cà Mau cho vợ chồng ông Th. Đến tháng 10-2019, vợ chồng ông Th chuyển nhượng toàn bộ khu đất này cho vợ chồng ông N. Vợ chồng ông N hoàn tất cập nhật tên trên giấy CNQSDĐ vào đầu tháng 11-2019.

Quang cảnh phiên tòa. Ảnh: TRẦN VŨ

Hơn một năm sau, ngày 18-1-2021, ông P nhận chuyển nhượng 4 thửa đất nói trên từ vợ chồng ông N với giá 3,5 tỉ đồng. Giao dịch này có lập hợp đồng công chứng, thanh toán đủ qua hình thức chuyển khoản ngân hàng. Ông P được cấp giấy CNQSDĐ vào ngày 1-2-2021.

Do khu đất còn tồn tại một khối tài sản xây dựng của một công ty đã phá sản đã bị cơ quan thi hành án bán đấu giá cho Công ty Minh Thành vào tháng 12-2019, nên ông P nhiều lần đề nghị Công ty Minh Thành di dời khối nhà xưởng trên đất của mình. Tuy nhiên, Công ty Minh Thành không chịu di dời nên ông P khởi kiện.

Trước khi ông P kiện Công ty Minh Thành, giữa năm 2021, ông T đã khởi kiện, yêu cầu hủy các hợp đồng chuyển nhượng khu đất nói trên với lý do hợp đồng chuyển nhượng ban đầu cho vợ chồng ông Th thực chất chỉ là một giao dịch giả tạo nhằm che giấu một khoản vay mượn 800 triệu đồng với lãi suất 5%/tháng.

Do đó, tòa nhập hai vụ án lại.

Sau phiên xét xử kéo dài 3 ngày, sau đó nghị án kéo dài, ngày 9-6, HĐXX đã tuyên án.

Theo đó, HĐXX chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của vợ chồng ông T, nhận định giao dịch giữa vợ chồng ông T và vợ chồng ông Th và cả giao dịch giữa vợ chồng ông Th và vợ chồng ông N là giả tạo nhằm che giấu khoản vay. Cơ sở để toà tuyên hủy hai hợp đồng chuyển nhượng này là giá trên hợp đồng rất thấp so với giá trị thực tế của các thửa đất. Giá trên hai hợp đồng chuyển nhượng này khoảng 200 triệu đồng cho cả 4 thửa đất trong khi định giá là 5 tỉ đồng; đồng thời tại phiên tòa, các bên khai là giá chuyển nhượng khoảng 2 tỉ đồng. Từ đó, HĐXX tuyên vô hiệu cả hai hợp đồng này.

Với hợp đồng chuyển nhượng giữa vợ chồng ông N cho ông P (người nhận chuyển nhượng sau cùng), HĐXX cho rằng tại phiên tòa, đại diện theo ủy quyền của ông P cho rằng không hề biết gì về những khuất tất vay mượn như trình bày của nguyên đơn (vợ chồng ông T); đồng thời thừa nhận khi nhận chuyển nhượng, ông P chỉ xem trên giấy tờ vì thấy vị trí đất phù hợp với việc kinh doanh mà không xuống thực tế phần đất để xem xét. Lúc này, trên đất đang có tài sản trúng đấu giá của Công ty Minh Thành. Việc ông P nhận chuyển nhượng đất mà "không đi xem đất thực tế" là hành vi vi phạm các Điều 117, 122, 123 Bộ luật Dân sự.

Từ đó, HĐXX tuyên hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ giữa vợ chồng ông N và ông P bị vô hiệu. Ông P phải giao 4 bản chính giấy CNQSDĐ cho vợ chồng ông T. Đổi lại, ông N phải hoàn trả số tiền 3,5 tỉ đồng cho ông P theo nguyên tắc hợp đồng vô hiệu thì trả cho nhau những gì đã nhận...

Cạnh đó, HĐXX bác yêu cầu độc lập của ông P về việc đòi hủy hợp đồng đấu giá tài sản của Công ty Minh Thành hoặc buộc công ty này di dời tài sản ra khỏi đất.