Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho hòa giải viên phường Tân Sơn Nhất 10/06/2026 09:35

(PLO)- UBND phường Tân Sơn Nhất vừa tổ chức tập huấn nghiệp vụ và hội thi hòa giải viên giỏi năm 2026, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp ngay từ cơ sở.

Mới đây (ngày 9-6), UBND phường Tân Sơn Nhất (TP.HCM) tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về hòa giải ở cơ sở và Hội thi hòa giải viên giỏi năm 2026.

UBND phường Tân Sơn Nhất tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về hòa giải ở cơ sở và Hội thi hòa giải viên giỏi năm 2026. Ảnh: HT

Hoạt động nhằm nâng cao chất lượng công tác hòa giải, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ phát sinh trong cộng đồng dân cư ngay từ cơ sở, góp phần giữ vững an ninh trật tự, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Tham dự hội nghị có ông Huỳnh Hữu Tốt, Trưởng Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật - Sở Tư pháp TP.HCM; ThS Đặng Phạm Mỹ Hạnh, báo cáo viên pháp luật Thành phố - Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp TP.HCM...

Về phía địa phương có ông Nguyễn Thành Danh, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Sơn Nhất cùng cùng Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam phường, các tổ chức chính trị - xã hội, các phòng chuyên môn, Trung tâm Phục vụ hành chính công, Ban Chỉ huy Công an, Ban Chỉ huy Quân sự phường; Trưởng 33 khu phố, đại diện 33 Ban Công tác Mặt trận khu phố và 108 hòa giải viên thuộc 33 Tổ hòa giải trên địa bàn phường.

Tại hội nghị, ông Huỳnh Hữu Tốt đã phổ biến những nội dung trọng tâm của Luật Hòa giải ở cơ sở và các quy định pháp luật liên quan cho hơn 130 lượt người tham dự. Nội dung tập huấn giúp đội ngũ hòa giải viên cập nhật kiến thức pháp luật, nâng cao nhận thức và vận dụng hiệu quả vào quá trình giải quyết các vụ việc phát sinh tại địa phương.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: HT

Tại hội nghị, bà Đặng Phạm Mỹ Hạnh đã tập huấn chuyên sâu về kỹ năng hòa giải, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong xử lý các tình huống tranh chấp, đồng thời trao đổi, thảo luận các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở trên địa bàn phường trong năm 2026.

Điểm nhấn của chương trình là Hội thi hòa giải viên giỏi năm 2026 được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Hội thi thu hút 98 lượt người tham gia với 20 câu hỏi trắc nghiệm về kiến thức pháp luật và kỹ năng xử lý tình huống thực tiễn trong thời gian 25 phút.

Các thí sinh tham gia cuộc thi. Ảnh: HT

Theo Ban Tổ chức, hội thi là dịp để đánh giá năng lực chuyên môn, kiến thức pháp luật của đội ngũ hòa giải viên; đồng thời phát hiện, biểu dương những cá nhân tiêu biểu có kỹ năng hòa giải tốt, tinh thần trách nhiệm cao và nhiều đóng góp cho công tác hòa giải ở cơ sở.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 3 giải Khuyến khích cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Thông qua hội nghị tập huấn và hội thi, đội ngũ hòa giải viên trên địa bàn phường được củng cố kiến thức pháp luật, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, góp phần phát huy hiệu quả vai trò hòa giải ở cơ sở trong giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp ngay từ cộng đồng dân cư.