Công an phường Tân Sơn Nhất làm việc xuyên lễ cấp căn cước cho học sinh 30/04/2026 12:14

(PLO)- Công an phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM tổ chức cấp căn cước và tài khoản định danh điện tử mức 2 xuyên suốt lễ 30-4 và 1-5, ưu tiên học sinh sinh năm 2008, 2011 nhằm bảo đảm đủ giấy tờ trước kỳ thi vào lớp 10 và THPT năm 2026.

Ngày 30-4, Công an phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM, cho biết đang duy trì cấp căn cước và tài khoản định danh điện tử mức 2 xuyên suốt dịp lễ 30-4 cho công dân từ 6 đến 14 tuổi; trong đó ưu tiên học sinh sinh năm 2008 và 2011.

Công an phường Tân Sơn Nhất hướng dẫn phụ huynh, học sinh hoàn thiện hồ sơ cấp căn cước công dân trong dịp nghỉ lễ 30-4, bảo đảm thủ tục nhanh gọn, chính xác, tạo thuận lợi tối đa cho con em đến làm thủ tục. Ảnh: PHẠM HẢI

Theo Công an phường Tân Sơn Nhất, việc đẩy nhanh tiến độ nhằm bảo đảm 100% học sinh trong diện ưu tiên có căn cước trước kỳ thi tốt nghiệp năm 2026, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi khi thực hiện các thủ tục hành chính, học tập, khám chữa bệnh và giao dịch dân sự.

Theo đó, việc cấp căn cước gắn với chuyển đổi số, tích hợp thông tin cá nhân trên ứng dụng VNeID, từng bước thay thế các loại giấy tờ truyền thống như giấy khai sinh, thẻ bảo hiểm y tế… qua đó giúp người dân thực hiện thủ tục trực tuyến nhanh chóng, thuận tiện hơn.

Để phục vụ người dân, Công an phường Tân Sơn Nhất bố trí cán bộ trực xuyên lễ, hướng dẫn phụ huynh và học sinh chuẩn bị hồ sơ; kiểm tra, đối chiếu dữ liệu cư trú; hỗ trợ kê khai, chụp ảnh, thu nhận vân tay, hoàn thiện thủ tục đúng quy trình. Những trường hợp cần điều chỉnh thông tin được hướng dẫn cụ thể, hạn chế việc đi lại nhiều lần.

Đông đảo phụ huynh đưa con em đến trụ sở Công an phường Tân Sơn Nhất làm thủ tục cấp căn cước trong kỳ nghỉ lễ, được cán bộ tận tình hướng dẫn, kiểm tra thông tin, hạn chế sai sót và đi lại nhiều lần. Ảnh: PHẠM HẢI

Việc cấp căn cước cho công dân đủ 14 tuổi có ý nghĩa quan trọng, giúp các em thuận lợi trong thi cử, giao dịch và sử dụng dịch vụ công. Đồng thời, dữ liệu thu nhận góp phần làm sạch cơ sở dữ liệu dân cư, phục vụ công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng lồng ghép tuyên truyền, khuyến cáo phụ huynh và học sinh bảo quản giấy tờ cá nhân, không cho mượn hoặc đăng tải hình ảnh căn cước lên mạng xã hội để tránh bị lợi dụng thông tin.

Lực lượng công an hỗ trợ chụp ảnh, thu nhận vân tay cho học sinh trong diện ưu tiên cấp căn cước, góp phần hoàn thiện dữ liệu dân cư, phục vụ hiệu quả công tác quản lý và nhu cầu học tập, thi cử của các em. Ảnh: PHẠM HẢI

Thời gian tới, Công an phường Tân Sơn Nhất tiếp tục rà soát công dân trong độ tuổi, phối hợp các đơn vị liên quan tuyên truyền, hướng dẫn cấp căn cước và kích hoạt tài khoản định danh điện tử, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ người dân tốt hơn.

Cơ quan công an khuyến nghị phụ huynh có con em đủ 14 tuổi chủ động liên hệ nơi cư trú để làm thủ tục kịp thời; đồng thời kiểm tra kỹ thông tin cá nhân, cư trú nhằm bảo đảm dữ liệu chính xác, đầy đủ theo quy định.