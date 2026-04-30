Công an phường Tân Sơn Nhất làm việc xuyên lễ cấp căn cước cho học sinh

Ngày 30-4, Công an phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM, cho biết đang duy trì cấp căn cước và tài khoản định danh điện tử mức 2 xuyên suốt dịp lễ 30-4 cho công dân từ 6 đến 14 tuổi; trong đó ưu tiên học sinh sinh năm 2008 và 2011.
Theo Công an phường Tân Sơn Nhất, việc đẩy nhanh tiến độ nhằm bảo đảm 100% học sinh trong diện ưu tiên có căn cước trước kỳ thi tốt nghiệp năm 2026, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi khi thực hiện các thủ tục hành chính, học tập, khám chữa bệnh và giao dịch dân sự.
Theo đó, việc cấp căn cước gắn với chuyển đổi số, tích hợp thông tin cá nhân trên ứng dụng VNeID, từng bước thay thế các loại giấy tờ truyền thống như giấy khai sinh, thẻ bảo hiểm y tế… qua đó giúp người dân thực hiện thủ tục trực tuyến nhanh chóng, thuận tiện hơn.
Để phục vụ người dân, Công an phường Tân Sơn Nhất bố trí cán bộ trực xuyên lễ, hướng dẫn phụ huynh và học sinh chuẩn bị hồ sơ; kiểm tra, đối chiếu dữ liệu cư trú; hỗ trợ kê khai, chụp ảnh, thu nhận vân tay, hoàn thiện thủ tục đúng quy trình. Những trường hợp cần điều chỉnh thông tin được hướng dẫn cụ thể, hạn chế việc đi lại nhiều lần.
Việc cấp căn cước cho công dân đủ 14 tuổi có ý nghĩa quan trọng, giúp các em thuận lợi trong thi cử, giao dịch và sử dụng dịch vụ công. Đồng thời, dữ liệu thu nhận góp phần làm sạch cơ sở dữ liệu dân cư, phục vụ công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự.
Bên cạnh đó, lực lượng chức năng lồng ghép tuyên truyền, khuyến cáo phụ huynh và học sinh bảo quản giấy tờ cá nhân, không cho mượn hoặc đăng tải hình ảnh căn cước lên mạng xã hội để tránh bị lợi dụng thông tin.
Thời gian tới, Công an phường Tân Sơn Nhất tiếp tục rà soát công dân trong độ tuổi, phối hợp các đơn vị liên quan tuyên truyền, hướng dẫn cấp căn cước và kích hoạt tài khoản định danh điện tử, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ người dân tốt hơn.
Cơ quan công an khuyến nghị phụ huynh có con em đủ 14 tuổi chủ động liên hệ nơi cư trú để làm thủ tục kịp thời; đồng thời kiểm tra kỹ thông tin cá nhân, cư trú nhằm bảo đảm dữ liệu chính xác, đầy đủ theo quy định.