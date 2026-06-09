Xác minh thông tin hố bom nghi chôn cất 15 liệt sĩ ở Kinh thành Huế 09/06/2026 13:42

(PLO)- Từ thông tin của nhân chứng, cơ quan chức năng TP Huế đang khẩn trương khảo sát, xác minh khu vực hố bom, nơi nghi là mộ tập thể chôn cất khoảng 15 liệt sĩ.

Ngày 9-6, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế cho biết đơn vị vừa có buổi làm việc, nắm tình hình và khảo sát thực tế tại Tổ dân phố 15 Tây Lộc (phường Phú Xuân) khu vực nghi có mộ tập thể.

Khu vực đường Tôn Thất Thiệp, đoạn giao với đường Thái Phiên, sát Cửa Chánh Tây, Kinh thành Huế.

Thông tin do ông Lê Văn Lượt (70 tuổi, ngụ phường Phú Xuân) cung cấp, vào ngày 25 tháng Giêng năm 1968, ông cùng bố đi qua khu vực Kinh thành Huế thì phát hiện một hố bom nằm sát Cửa Chánh Tây.

Tại đây, ông nhìn thấy khoảng 15 thi thể liệt sĩ bộ đội đã hy sinh được lực lượng Công binh Việt Nam Cộng hòa gom lại và chôn lấp trong hố bom có độ sâu khoảng 3 m.

Trong buổi làm việc và khảo sát thực tế, một số người dân sinh sống tại Tổ dân phố 15 Tây Lộc cùng các nhân chứng từng chứng kiến sự việc cũng xác nhận đã nhìn thấy các liệt sĩ hy sinh được đưa về chôn cất tại khu vực hố bom nói trên.

Theo xác định ban đầu, vị trí hố bom hiện nằm dưới lòng đường Tôn Thất Thiệp, đoạn giao với đường Thái Phiên, sát Cửa Chánh Tây, Kinh thành Huế.

Tại buổi làm việc, Đại tá Hà Văn Ái, Phó Chính ủy Bộ CHQS TP Huế chỉ đạo chỉ huy Đội 192 phối hợp với các nhân chứng để thu thập, xác minh thêm các dữ liệu cần thiết, xây dựng kế hoạch báo cáo Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các hài cốt liệt sĩ.

Trên cơ sở thông tin thu thập được, các cơ quan chức năng sẽ tổ chức hội nghị xác minh, đánh giá độ tin cậy của nguồn tin để triển khai phương án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ theo quy định.

Bộ CHQS TP Huế cũng thông tin đến những cá nhân, cựu chiến binh hoặc người dân biết thêm thông tin về khu mộ tập thể này, đề nghị liên hệ với Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP Huế, Bộ CHQS TP Huế hoặc Đội 192.

Ngoài ra, có thể cung cấp thông tin qua số điện thoại 0941.216.996 để phục vụ công tác xác minh, tìm kiếm và quy tập trong thời gian tới.