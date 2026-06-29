Thời sự

TP.HCM sẽ giải quyết thủ tục hành chính vào sáng thứ 7 tại 129 phường, xã

(PLO)- TP.HCM sẽ làm việc sáng thứ Bảy hàng tuần để giải quyết thủ tục hành chính tại hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai, Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố và 129 UBND phường, xã.
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Ngày 29-6, UBND TP.HCM ban hành quyết định về việc tổ chức làm việc sáng thứ Bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính trên địa bàn.

Quyết định này quy định về việc tổ chức làm việc sáng thứ Bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả một số thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP.HCM. Việc này không áp dụng cho ngày lễ, tết và ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật.

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Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công TP.HCM. Ảnh: LÊ THOA

Theo quyết định, sáng thứ Bảy, hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai.

Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM thực hiện tiếp nhận và trả kết quả thủ tục Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh; thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai.

129 UBND cấp xã thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính lĩnh vực chứng thực, đất đai.

Ngoài ra, căn cứ nhu cầu thực tế của cá nhân, tổ chức và điều kiện của địa phương, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chủ động bố trí cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.

Đồng thời, các đơn vị đề xuất UBND TP (thông qua Sở Nội vụ) xem xét, quyết định bổ sung thủ tục hành chính, cơ quan, đơn vị và địa bàn cần tổ chức làm việc vào ngày thứ Bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định.

Quyết định nêu rõ thời gian làm việc buổi sáng thứ Bảy thực hiện như buổi sáng của các ngày làm việc trong tuần và được công khai để cá nhân, tổ chức biết.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10-7-2026. Quyết định này bãi bỏ các Quyết định số 32/2010 của UBND TP.HCM cũ, Quyết định số 09/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ).

PLO gửi đến bạn đọc danh sách các cơ quan, đơn vị làm việc sáng thứ Bảy hàng tuần:

A
 CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CẤP SỞ VÀ TRỰC THUỘC SỞ
1
 Hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai
2
 Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố
B
 129 CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CẤP XÃ
STT
 Tên đơn vị
1
 Phường Sài Gòn
2
 Phường Xuân Hòa
3
 Phường Xóm Chiếu
4
 Phường An Đông
5
 Phường Bình Tiên
6
 Phường Tân Mỹ
7
 Phường Chánh Hưng
8
 Phường Diên Hồng
9
 Phường Bình Thới
10
 Phường Đông Hưng Thuận
11
 Phường An Lạc
12
 Phường Bình Thạnh
13
 Phường Phú Nhuận
14
 Phường Gò Vấp
15
 Phường Tân Phú
16
 Phường Tân Bình
17
 Phường Thủ Đức
18
 Phường An Hội Đông
19
 Phường Tân Định
20
 Phường Bến Thành
21
 Phường Cầu Ông Lãnh
22
 Phường Bàn Cờ
23
 Phường Nhiêu Lộc
24
 Phường Khánh Hội
25
 Phường Vĩnh Hội
26
 Phường Chợ Quán
27
 Phường Chợ Lớn
28
 Phường Bình Tây
29
 Phường Bình Phú
30
 Phường Phú Lâm
31
 Phường Tân Thuận
32
 Phường Phú Thuận
33
 Phường Tân Hưng
34
 Phường Phú Định
35
 Phường Bình Đông
36
 Phường Vườn Lài
37
 Phường Hòa Hưng
38
 Phường Minh Phụng
39
 Phường Hòa Bình
40
 Phường Phú Thọ
41
 Phường Trung Mỹ Tây
42
 Phường Tân Thới Hiệp
43
 Phường Thới An
44
 Phường An Phú Đông
45
 Phường Bình Tân
46
 Phường Tân Tạo
47
 Phường Bình Trị Đông
48
 Phường Bình Hưng Hòa
49
 Phường Gia Định
50
 Phường Bình Lợi Trung
51
 Phường Thạnh Mỹ Tây
52
 Phường Bình Quới
53
 Phường Hạnh Thông
54
 Phường An Nhơn
55
 Phường Thông Tây Hội
56
 Phường An Hội Tây
57
 Phường Đức Nhuận
58
 Phường Cầu Kiệu
59
 Phường Tân Sơn Hòa
60
 Phường Tân Sơn Nhất
61
 Phường Tân Hòa
62
 Phường Bảy Hiền
63
 Phường Tân Sơn
64
 Phường Tây Thạnh
65
 Phường Tân Sơn Nhì
66
 Phường Phú Thọ Hòa
67
 Phường Phú Thạnh
68
 Phường Hiệp Bình
69
 Phường Tam Bình
70
 Phường Linh Xuân
71
 Phường Tăng Nhơn Phú
72
 Phường Long Bình
73
 Phường Long Phước
74
 Phường Long Trường
75
 Phường Cát Lái
76
 Phường Bình Trưng
77
 Phường Phước Long
78
 Phường An Khánh
79
 Xã Vĩnh Lộc
80
 Xã Tân Vĩnh Lộc
81
 Xã Nhà Bè
82
 Xã Tân Nhựt
83
 Xã Bình Hưng
84
 Xã Củ Chi
85
 Xã Bà Điểm
86
 Xã Đông Thạnh
87
 Xã Xuân Thới Sơn
88
 Xã Hóc Môn
89
 Xã Tân An Hội
90
 Xã Bình Lợi
91
 Xã Bình Mỹ
92
 Xã Phú Hòa Đông
93
 Xã Bình Chánh
94
 Xã Hưng Long
95
 Xã Hiệp Phước
96
 Xã Cần Giờ
97
 Phường Bình Dương
98
 Phường Đông Hòa
99
 Phường Tân Đông Hiệp
100
 Phường Thuận Giao
101
 Phường Bình Hòa
102
 Phường An Phú
103
 Phường Phú Lợi
104
 Phường Hòa Lợi
105
 Phường Tây Nam
106
 Phường Dĩ An
107
 Phường Lái Thiêu
108
 Phường Thủ Dầu Một
109
 Phường Bến Cát
110
 Phường Tân Uyên
111
 Phường Tân Hiệp
112
 Phường Tân Khánh
113
 Phường Chánh Phú Hòa
114
 Xã Phú Giáo
115
 Xã Dầu Tiếng
116
 Xã Bắc Tân Uyên
117
 Xã Bàu Bàng
118
 Phường Vũng Tàu
119
 Phường Phú Mỹ
120
 Phường Bà Rịa
121
 Phường Tam Thắng
122
 Phường Rạch Dừa
123
 Xã Ngãi Giao
124
 Xã Đất Đỏ
125
 Xã Hồ Tràm
126
 Phường Tân Hải
127
 Phường Tân Phước
128
 Xã Nghĩa Thành
129
 Phường Thuận An
LÊ THOA
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