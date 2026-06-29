TP.HCM sẽ giải quyết thủ tục hành chính vào sáng thứ 7 tại 129 phường, xã 29/06/2026 17:04

(PLO)- TP.HCM sẽ làm việc sáng thứ Bảy hàng tuần để giải quyết thủ tục hành chính tại hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai, Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố và 129 UBND phường, xã.

Ngày 29-6, UBND TP.HCM ban hành quyết định về việc tổ chức làm việc sáng thứ Bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính trên địa bàn.

Quyết định này quy định về việc tổ chức làm việc sáng thứ Bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả một số thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP.HCM. Việc này không áp dụng cho ngày lễ, tết và ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công TP.HCM. Ảnh: LÊ THOA

Theo quyết định, sáng thứ Bảy, hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai.

Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM thực hiện tiếp nhận và trả kết quả thủ tục Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh; thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai.

129 UBND cấp xã thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính lĩnh vực chứng thực, đất đai.

Ngoài ra, căn cứ nhu cầu thực tế của cá nhân, tổ chức và điều kiện của địa phương, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chủ động bố trí cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.

Đồng thời, các đơn vị đề xuất UBND TP (thông qua Sở Nội vụ) xem xét, quyết định bổ sung thủ tục hành chính, cơ quan, đơn vị và địa bàn cần tổ chức làm việc vào ngày thứ Bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định.

Quyết định nêu rõ thời gian làm việc buổi sáng thứ Bảy thực hiện như buổi sáng của các ngày làm việc trong tuần và được công khai để cá nhân, tổ chức biết.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10-7-2026. Quyết định này bãi bỏ các Quyết định số 32/2010 của UBND TP.HCM cũ, Quyết định số 09/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ).

PLO gửi đến bạn đọc danh sách các cơ quan, đơn vị làm việc sáng thứ Bảy hàng tuần:

A

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CẤP SỞ VÀ TRỰC THUỘC SỞ

1

Hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai

2

Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố

B

129 CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CẤP XÃ

STT

Tên đơn vị

1

Phường Sài Gòn

2

Phường Xuân Hòa

3

Phường Xóm Chiếu

4

Phường An Đông

5

Phường Bình Tiên

6

Phường Tân Mỹ

7

Phường Chánh Hưng

8

Phường Diên Hồng

9

Phường Bình Thới

10

Phường Đông Hưng Thuận

11

Phường An Lạc

12

Phường Bình Thạnh

13

Phường Phú Nhuận

14

Phường Gò Vấp

15

Phường Tân Phú

16

Phường Tân Bình

17

Phường Thủ Đức

18

Phường An Hội Đông

19

Phường Tân Định

20

Phường Bến Thành

21

Phường Cầu Ông Lãnh

22

Phường Bàn Cờ

23

Phường Nhiêu Lộc

24

Phường Khánh Hội

25

Phường Vĩnh Hội

26

Phường Chợ Quán

27

Phường Chợ Lớn

28

Phường Bình Tây

29

Phường Bình Phú

30

Phường Phú Lâm



31

Phường Tân Thuận

32

Phường Phú Thuận

33

Phường Tân Hưng

34

Phường Phú Định

35

Phường Bình Đông

36

Phường Vườn Lài

37

Phường Hòa Hưng

38

Phường Minh Phụng

39

Phường Hòa Bình

40

Phường Phú Thọ

41

Phường Trung Mỹ Tây

42

Phường Tân Thới Hiệp

43

Phường Thới An

44

Phường An Phú Đông

45

Phường Bình Tân

46

Phường Tân Tạo

47

Phường Bình Trị Đông

48

Phường Bình Hưng Hòa

49

Phường Gia Định

50

Phường Bình Lợi Trung

51

Phường Thạnh Mỹ Tây

52

Phường Bình Quới

53

Phường Hạnh Thông

54

Phường An Nhơn

55

Phường Thông Tây Hội

56

Phường An Hội Tây

57

Phường Đức Nhuận

58

Phường Cầu Kiệu

59

Phường Tân Sơn Hòa

60

Phường Tân Sơn Nhất

61

Phường Tân Hòa

62

Phường Bảy Hiền

63

Phường Tân Sơn

64

Phường Tây Thạnh

65

Phường Tân Sơn Nhì

66

Phường Phú Thọ Hòa

67

Phường Phú Thạnh

68

Phường Hiệp Bình

69

Phường Tam Bình

70

Phường Linh Xuân

71

Phường Tăng Nhơn Phú

72

Phường Long Bình

73

Phường Long Phước



74

Phường Long Trường

75

Phường Cát Lái

76

Phường Bình Trưng

77

Phường Phước Long

78

Phường An Khánh

79

Xã Vĩnh Lộc

80

Xã Tân Vĩnh Lộc

81

Xã Nhà Bè

82

Xã Tân Nhựt

83

Xã Bình Hưng

84

Xã Củ Chi

85

Xã Bà Điểm

86

Xã Đông Thạnh

87

Xã Xuân Thới Sơn

88

Xã Hóc Môn

89

Xã Tân An Hội

90

Xã Bình Lợi

91

Xã Bình Mỹ

92

Xã Phú Hòa Đông

93

Xã Bình Chánh

94

Xã Hưng Long

95

Xã Hiệp Phước

96

Xã Cần Giờ

97

Phường Bình Dương

98

Phường Đông Hòa

99

Phường Tân Đông Hiệp

100

Phường Thuận Giao

101

Phường Bình Hòa

102

Phường An Phú

103

Phường Phú Lợi

104

Phường Hòa Lợi

105

Phường Tây Nam

106

Phường Dĩ An

107

Phường Lái Thiêu

108

Phường Thủ Dầu Một

109

Phường Bến Cát

110

Phường Tân Uyên

111

Phường Tân Hiệp

112

Phường Tân Khánh

113

Phường Chánh Phú Hòa

114

Xã Phú Giáo

115

Xã Dầu Tiếng

116

Xã Bắc Tân Uyên

