Bí thư Cần Thơ: 'Mong HĐND TP đánh giá kỹ về tinh thần dám nghĩ, dám làm' 29/06/2026 10:10

(PLO)- Theo Bí thư Cần Thơ Lê Quang Tùng, trong 6 tháng đầu năm, dù còn nhiều khó khăn nhưng TP đã cố gắng duy trì đà tăng trưởng và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Ngày 29-6, HĐND TP Cần Thơ khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc Kỳ họp thứ 3 (kỳ họp thường lệ giữa năm). Kỳ họp sẽ diễn ra trong hai ngày 29 và 30-6.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp. Ảnh: NHẪN NAM

Phát biểu chỉ đạo tại đây, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng phân tích bối cảnh thế giới và trong nước để khẳng định TP phải chuyển các điều kiện thuận lợi sau hợp nhất thành những động lực phát triển thực chất. Chủ trương chính sách của trung ương phải được cụ thể thành các kết quả cụ thể nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy tăng trưởng của TP. Đặc biệt, các chính sách này phải phục vụ nhân dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Theo Bí thư Cần Thơ, trong 6 tháng đầu năm, dù gặp nhiều khó khăn nhưng TP đã cố gắng giữ vững ổn định, duy trì đà tăng trưởng và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế tiếp tục phục hồi và phát triển tích cực, tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt trên 7%. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt gần 16.000 tỉ đồng, bằng gần 59% dự toán năm. Kim ngạch xuất khẩu đạt trên 3 tỉ USD. Sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, môi trường đầu tư kinh doanh từng bước được cải thiện.

TP đã tập trung triển khai quyết liệt việc sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách hành chính để phục vụ người dân, doanh nghiệp. Hoạt động của hệ thống chính trị cơ bản thông suốt, ổn định.

Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, lao động, việc làm, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường. Chuyển đổi số, hạ tầng số, dữ liệu dùng chung và các nền tảng phục vụ quản lý, điều hành có những bước chuyển biến tốt.

Đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: NHẪN NAM

Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy cũng nhìn nhận kết quả đạt được của TP vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và yêu cầu đặt ra. Tốc độ tăng trưởng tuy đạt khá nhưng vẫn còn khoảng cách đáng kể so với mục tiêu đề ra của cả năm.

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công một số công trình, dự án còn chậm. Việc huy động và khai thác các nguồn lực cho phát triển chưa thật sự hiệu quả. Một số chỉ tiêu về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo chưa đạt như kỳ vọng. Ngoài ra, một số điểm nghẽn kéo dài chưa được xử lý dứt điểm, năng lực tổ chức thực hiện ở một số nơi còn hạn chế.

"Đặc biệt là chúng ta còn thiếu tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của một số bộ phận, một số cơ quan chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Hôm nay, mong HĐND TP đánh giá kỹ nội dung này, đặc biệt khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chúng ta phân cấp rất mạnh cấp xã, phường...", ông Lê Quang Tùng nhắc.

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: NHẪN NAM

Nhấn mạnh các nhiệm vụ trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy Cần Thơ yêu cầu phải tập trung thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. TP cần cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Các cấp, các ngành cần rà soát kỹ từng chỉ tiêu, nhiệm vụ, xác định rõ những nhiệm vụ gì còn chậm, những việc có nguy cơ không hoàn thành, nguyên nhân ở đâu và trách nhiệm thuộc về ai.

Cùng đó, TP cần huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư phát triển, nhất là phát triển kết cấu hạ tầng. Các đơn vị phải đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm, nâng cao hiệu quả đầu tư công, phát huy vai trò dẫn dắt của đầu tư công trong thu hút đầu tư xã hội.

Đồng thời, TP cần tạo chuyển biến mạnh mẽ cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Các cơ quan phải đẩy mạnh xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, thúc đẩy ứng dụng dữ liệu số, trí tuệ nhân tạo, các công nghệ mới trong quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công.