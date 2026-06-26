Cần Thơ trả lời cử tri về thực hiện Khu hành chính trong dự án Trung tâm Văn hóa Tây Đô 26/06/2026 16:30

(PLO)- Trong thời gian tới, khi hoàn thành các thủ tục về quy hoạch, chủ trương đầu tư... Khu hành chính TP Cần Thơ, UBND TP sẽ công bố, công khai đầy đủ thông tin để người dân và các tổ chức liên quan được biết…

UBND TP Cần Thơ vừa gửi HĐND TP báo cáo phục vụ kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 của HĐND TP.

Khu đất trong khoanh đỏ là nơi thực hiện dự án Trung tâm Văn hóa Tây Đô.

Theo đó, cử tri phường Cái Răng nêu ý kiến, dự án Trung tâm Văn hóa Tây Đô được quy hoạch làm khu Hành chính tập trung của TP đã kéo dài trong nhiều năm nhưng đến nay vẫn chưa được triển khai thực hiện.

Cử tri đề nghị TP khẩn trương rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án nếu còn phù hợp với định hướng phát triển của TP; trường hợp dự án không tiếp tục triển khai, đề nghị sớm điều chỉnh, hủy bỏ quy hoạch và trả lại quyền sử dụng đất cho người dân để xây dựng nhà, an cư và phát triển kinh tế.

Sở Xây dựng trả lời, trong năm 2023, UBND TP đã phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Trung tâm Văn hóa Tây Đô, TP Cần Thơ. Trong đó có phạm vi Khu hành chính tập trung TP Cần Thơ và giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP (cũ) chuẩn bị thủ tục để đầu tư xây dựng Khu hành chính tập trung TP.

Tuy nhiên, sau khi hoàn thành sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, tổ chức bộ máy hành chính của TP mới có quy mô thay đổi lớn so với TP cũ. Qua đó, UBND TP đã chỉ đạo các sở, ban ngành và đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát, tham mưu về công tác quy hoạch nhằm đáp ứng về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc theo đúng quy định của Nghị định số 155/2025 của Chính phủ.

Đồng thời thực hiện rà soát các thủ tục pháp lý có liên quan để tham mưu UBND TP chuẩn bị các thủ tục đầu tư theo đúng quy định và đảm bảo phục vụ hoạt động của tổ chức bộ máy hành chính TP mới vận hành liên thông, hiệu quả và giảm thiểu thời gian giải quyết thủ tục hành chính của người dân, tổ chức, doanh nghiệp tốt hơn.

Trong quá trình thực hiện, UBND TP đã giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan tổ chức rà soát, thực hiện tham mưu các thủ tục chuẩn bị đầu tư xây dựng đảm bảo theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Qua đó, UBND TP đã ban hành các kế hoạch điều chỉnh các quy hoạch có liên quan khu hành chính TP theo từng cấp độ (quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết), làm cơ sở để thực hiện đầu tư xây dựng dự án theo quy định.

Đến nay, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp đã thực hiện được các nội dung như: phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện lập điều chỉnh các quy hoạch trên địa bàn TP liên quan đến công tác triển khai Khu hành chính TP Cần Thơ trong Trung tâm Văn hóa Tây Đô tại Quyết định số 2829/QĐ-UBND ngày 4-12-2025 của UBND TP.

Cùng với đó, tổ chức lấy ý kiến đối với các điều chỉnh quy hoạch có liên quan đến Khu hành chính TP.

Trong thời gian tới, khi hoàn thành các thủ tục về quy hoạch, chủ trương đầu tư... Khu hành chính TP, UBND TP sẽ công bố, công khai đầy đủ thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân, các tổ chức, cơ quan, đơn vị có liên quan được biết để cùng đồng hành với UBND TP triển khai đầu tư hoàn thành Khu hành chính TP Cần Thơ mới trong thời gian sớm nhất.