Khu Trung tâm chính trị - hành chính TP Đồng Nai sẽ được xây dựng ra sao?

Ngày 26-6, UBND TP Đồng Nai có quyết định phê duyệt nhiện vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu Trung tâm chính trị - hành chính thành phố.
Theo đó, khu Trung tâm chính trị - hành chính TP Đồng Nai được quy hoạch 102,52 ha. Phía Đông và Đông Nam giáp xa lộ Hà Nội (quốc lộ 1A), phía Tây và Tây Nam giáp sông Đồng Nai, phía Nam và phía Bắc giáp khu đô thị - thương mại - dịch vụ theo quy hoạch.
Khu Trung tâm chính trị - hành chính TP Đồng Nai sẽ là nơi bố trí các cơ quan Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của thành phố. Là trung tâm công cộng, văn hoá, hội nghị và không gian mở của đô thị…
Quy mô, số lượng cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc trong khu chính trị - hành chính thành phố khoảng 4.200 đến 4.500 người. Xây dựng theo quy hoạch đề xuất tối đa cao 10 tầng.
Việc quy hoạch để định hướng phát triển không gian đô thị quy hoạch chung và quy hoạch phân khu đô thị được duyệt. Cụ thể hoá chủ trương chuyển đổi Khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành Khu đô thị - thương mại - dịch vụ và cải thiện môi trường, hình thành Trung tâm Chính trị - hành chính mới của TP Đồng Nai, tạo động lực phát triển không gian đô thị phía Đông sông Đồng Nai và thúc đẩy quá trình tái thiết khu vực trung tâm hiện hữu.
Theo UBND TP Đồng Nai, Trung tâm chính trị - hành chính TP được xây dựng tập trung, hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan mang tính biểu tượng, thể hiện vị thế của TP Đồng Nai, đảm bảo hài hoà giữa công trình hành chính, quảng trường, Trung tâm hội nghị, không gian công cộng, công viên cây xanh và hệ thống mặt nước để trở thành đô thị văn minh, hiện đại và bản sắc.
Theo kế hoạch, ngày 8-7 UBND TP Đồng Nai sẽ tiến hành khởi công xây dựng Trung tâm chính trị - hành chính thành phố.
Thi tuyển kiến trúc Trung tâm Chính trị - Hành chính TP Đồng Nai
Sở Xây dựng TP Đồng Nai vừa thông tin về Cuộc thi tuyển phương án kiến trúc công trình Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố.
Cuộc thi được tổ chức nhằm tìm kiếm và lựa chọn phương án kiến trúc tối ưu cho Trung tâm Chính trị - Hành chính mới của thành phố, bảo đảm khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của khu Đô thị - thương mại - dịch vụ Biên Hòa 1, đồng thời tạo sự kết nối hài hòa với không gian kiến trúc, cảnh quan ven sông.
Công trình hướng đến hình thành một trung tâm hành chính hiện đại, tập trung, chuyên nghiệp, được đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ người dân.