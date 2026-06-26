Khu Trung tâm chính trị - hành chính TP Đồng Nai sẽ được xây dựng ra sao? 26/06/2026 14:34

(PLO)- Trung tâm chính trị - hành chính TP Đồng Nai rộng hơn 102 ha với khoảng 4.200 đến 4.500 người làm việc được xây dựng tối đa cao 10 tầng.

Ngày 26-6, UBND TP Đồng Nai có quyết định phê duyệt nhiện vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu Trung tâm chính trị - hành chính thành phố.

Theo đó, khu Trung tâm chính trị - hành chính TP Đồng Nai được quy hoạch 102,52 ha. Phía Đông và Đông Nam giáp xa lộ Hà Nội (quốc lộ 1A), phía Tây và Tây Nam giáp sông Đồng Nai, phía Nam và phía Bắc giáp khu đô thị - thương mại - dịch vụ theo quy hoạch.

Khu Trung tâm chính trị - hành chính TP Đồng Nai sẽ là nơi bố trí các cơ quan Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của thành phố. Là trung tâm công cộng, văn hoá, hội nghị và không gian mở của đô thị…

Quy mô, số lượng cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc trong khu chính trị - hành chính thành phố khoảng 4.200 đến 4.500 người. Xây dựng theo quy hoạch đề xuất tối đa cao 10 tầng.

KCN Biên Hòa 1 đã thực hiện chuyển đổi công năng để làm dự án Trung tâm Chính trị - Hành chính TP Đồng Nai và Khu đô thị - thương mại - dịch vụ.

Việc quy hoạch để định hướng phát triển không gian đô thị quy hoạch chung và quy hoạch phân khu đô thị được duyệt. Cụ thể hoá chủ trương chuyển đổi Khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành Khu đô thị - thương mại - dịch vụ và cải thiện môi trường, hình thành Trung tâm Chính trị - hành chính mới của TP Đồng Nai, tạo động lực phát triển không gian đô thị phía Đông sông Đồng Nai và thúc đẩy quá trình tái thiết khu vực trung tâm hiện hữu.

Theo UBND TP Đồng Nai, Trung tâm chính trị - hành chính TP được xây dựng tập trung, hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan mang tính biểu tượng, thể hiện vị thế của TP Đồng Nai, đảm bảo hài hoà giữa công trình hành chính, quảng trường, Trung tâm hội nghị, không gian công cộng, công viên cây xanh và hệ thống mặt nước để trở thành đô thị văn minh, hiện đại và bản sắc.

Theo kế hoạch, ngày 8-7 UBND TP Đồng Nai sẽ tiến hành khởi công xây dựng Trung tâm chính trị - hành chính thành phố.