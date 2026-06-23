TP.HCM đưa xe buýt điện mới vào hoạt động trên 3 tuyến 73, 102 và 151 23/06/2026 14:22

(PLO)- TP.HCM sắp đưa vào khai thác phương tiện mới trên ba tuyến xe buýt số 73, 102 và 151 nhằm nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, đồng thời tiếp tục thực hiện lộ trình chuyển đổi xanh.

Theo Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng, các tuyến xe buýt số 73 (Chợ Bình Chánh - Khu công nghiệp Lê Minh Xuân), 102 (Bến xe buýt Sài Gòn - Nguyễn Văn Linh - Bến xe Miền Tây) và 151 (Bến xe Miền Tây - Bến xe An Sương) sẽ được thay thế bằng xe buýt điện. Phương tiện mới mang thương hiệu Kim Long, xe 60 chỗ, trang bị máy lạnh hiện đại.

Cụ thể, từ ngày 25-6, tuyến xe buýt số 151 chính thức vận hành bằng xe Kim Long 60 chỗ. Tuyến có cự ly 17,2 km, thời gian hoạt động từ 4 giờ đến 20 giờ tại Bến xe Miền Tây và từ 4 giờ 45 đến 20 giờ tại Bến xe An Sương. Thời gian hành trình một chuyến khoảng 50 phút.

3 tuyến xe buýt sẽ được thay thế bằng buýt điện. Ảnh: CTV

Tiếp đó, từ ngày 28-6, tuyến xe buýt số 102 sẽ đưa phương tiện mới vào khai thác. Tuyến có chiều dài 32,72 km, kết nối Bến xe buýt Sài Gòn với Bến xe Miền Tây qua trục Nguyễn Văn Linh. Thời gian hoạt động từ 4 giờ 45 đến 19 giờ tại Bến xe buýt Sài Gòn và từ 4 giờ 30 đến 19 giờ tại Bến xe Miền Tây. Mỗi chuyến xe có thời gian hành trình khoảng 80 phút.

Đến ngày 1-7, tuyến xe buýt số 73 chính thức vận hành bằng xe buýt điện Kim Long 60 chỗ. Tuyến dài 24,9 km, kết nối Chợ Bình Chánh với Khu công nghiệp Lê Minh Xuân, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, công nhân và học sinh, sinh viên. Thời gian hoạt động từ 4 giờ 30 đến 19 giờ hằng ngày, thời gian hành trình mỗi chuyến khoảng 70 phút.

Theo Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng, việc đưa phương tiện mới vào khai thác trên các tuyến xe buýt nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng. Đồng thời, tăng tính tiện nghi, an toàn và mang đến trải nghiệm tốt hơn cho hành khách.

Đây cũng là một trong những giải pháp góp phần hiện đại hóa mạng lưới xe buýt của TP.HCM, nâng cao chất lượng phục vụ, thu hút người dân sử dụng phương tiện công cộng và hướng đến xây dựng hệ thống giao thông đô thị văn minh, hiện đại, bền vững.

Hiện nay, hệ thống xe buýt TP.HCM có 2.432 phương tiện đang hoạt động. Trong đó, 1.649 xe sử dụng điện và năng lượng xanh, chiếm 67,8% tổng số phương tiện; 783 xe sử dụng nhiên liệu diesel, chiếm 32,2%.

Thực hiện chủ trương chuyển đổi xanh trong lĩnh vực vận tải hành khách công cộng, Sở Xây dựng đã xây dựng lộ trình chuyển đổi toàn bộ phương tiện xe buýt sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng điện và năng lượng xanh.

Theo kế hoạch, trong năm 2026, TP.HCM sẽ hoàn thành chuyển đổi 624 xe buýt sang sử dụng điện. Đến ngày 1-1-2027, toàn bộ xe buýt nội tỉnh đang hoạt động trên địa bàn thành phố sẽ sử dụng điện hoặc năng lượng xanh, đạt tỉ lệ 100%.

Giai đoạn 2027-2028, TP.HCM tiếp tục chuyển đổi các tuyến xe buýt liên tỉnh từ phương tiện sử dụng khí thiên nhiên nén (CNG) và các loại nhiên liệu khác sang xe điện. Thành phố đặt mục tiêu đến ngày 1-1-2029, 100% xe buýt hoạt động trên địa bàn sẽ sử dụng điện, góp phần xây dựng hệ thống giao thông công cộng xanh, hiện đại, thân thiện với môi trường và phát triển bền vững.