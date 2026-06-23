Tây Ninh: Sắp khởi công cao tốc Gò Dầu - Xa Mát gần 9.826 tỉ đồng 23/06/2026 14:32

(PLO)- Dự án cao tốc Gò Dầu - Xa Mát với tổng vốn đầu tư gần 9.826 tỉ đồng đang đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và hoàn thiện thủ tục để khởi công trong năm 2026.

Ngày 23-6, thông tin từ Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Tây Ninh cho biết đang tập trung hoàn thiện các thủ tục để triển khai dự án cao tốc Gò Dầu - Xa Mát (giai đoạn 1, đoạn từ Gò Dầu đến phường Ninh Thạnh) theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Theo phương án đã được phê duyệt, tuyến cao tốc có chiều dài khoảng 28 km, kết nối với tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài tại xã Phước Thạnh và kết thúc tại khu vực giao với các tuyến ĐT.799, ĐT.781 thuộc phường Ninh Thạnh.

Dự án được đầu tư quy mô 4 làn xe cao tốc, bố trí làn dừng khẩn cấp liên tục, tốc độ thiết kế 120 km/giờ. Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án gần 9.826 tỉ đồng.

Gần 9.826 tỉ đồng đầu tư cao tốc Gò Dầu - Xa Mát. Ảnh: VQ

Để bảo đảm tiến độ, dự án được triển khai song song hai hợp phần gồm giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng tuyến chính cùng hệ thống đường gom dân sinh. Trong đó, công tác giải phóng mặt bằng đang được xem là nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo điều kiện cho dự án sớm bước vào giai đoạn thi công.

Theo Ban Quản lý dự án, các đợt bàn giao ranh trên toàn tuyến cơ bản đã hoàn tất. Đơn vị tư vấn đã thực hiện cắm cọc hiện trường được khoảng 21 km trong tổng chiều dài 28 km. Song song đó, các cơ quan chức năng đang phối hợp triển khai các bước thu hồi đất, kiểm đếm hiện trạng và xây dựng phương án bồi thường cho các trường hợp bị ảnh hưởng.

Dự án đang đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và hoàn thiện thủ tục để khởi công trong năm 2026., Ảnh: VQ

Đáng chú ý, đoạn tuyến dài khoảng 6 km đi qua phần đất do Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh quản lý đang được ưu tiên thực hiện trước. Mục tiêu là hoàn thành bàn giao mặt bằng từ tháng 10-2026 để tạo điều kiện thuận lợi cho việc khởi công đúng kế hoạch.

Tại phường Long Hoa, chính quyền địa phương cũng đã công bố chủ trương đầu tư và phát hành thông báo thu hồi đất đến các hộ dân thuộc diện ảnh hưởng bởi dự án.

Ở hợp phần xây dựng, liên danh nhà đầu tư đã hoàn tất việc lựa chọn các đơn vị tư vấn thực hiện khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, đánh giá tác động môi trường và quản lý dự án. Các hạng mục khảo sát địa hình, địa chất, giao thông cũng như nguồn vật liệu phục vụ thi công hiện cơ bản đã hoàn thành.

Với tiến độ chuẩn bị đầu tư đang được đẩy mạnh ở cả hai hợp phần, dự án cao tốc Gò Dầu - Xa Mát đang dần hoàn thiện các điều kiện cần thiết để bước vào giai đoạn triển khai thực tế.

Theo kế hoạch, các thủ tục chuẩn bị đầu tư sẽ được hoàn tất, hợp đồng PPP được ký kết và dự án hướng tới khởi công trong giai đoạn tháng 8 đến tháng 9-2026, mở ra kỳ vọng về một tuyến giao thông chiến lược kết nối Tây Ninh với mạng lưới cao tốc khu vực phía Nam.