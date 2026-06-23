TP.HCM tai nạn giao thông giảm sâu, tình trạng ùn tắc chuyển biến tích cực 23/06/2026 14:24

(PLO)- Trong 5 tháng đầu năm 2026, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP.HCM tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực khi số vụ tai nạn giao thông, số người chết và bị thương đều giảm sâu so với cùng kỳ năm trước.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, toàn TP xảy ra 677 vụ tai nạn giao thông (kể cả va chạm), làm chết 334 người và bị thương 374 người. So với cùng kỳ năm 2025, giảm 161 vụ (19,21%), giảm 76 người chết (18,54%) và giảm 100 người bị thương (21,1%).

Đáng chú ý, đến nay TP không phát sinh điểm đen tai nạn giao thông mới. Các tuyến đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa tiếp tục được theo dõi, rà soát thường xuyên nhằm kịp thời phát hiện những bất cập về hạ tầng, tổ chức giao thông để đề xuất giải pháp xử lý phù hợp.

Đối với công tác kéo giảm ùn tắc giao thông, TP hiện còn 22 điểm có nguy cơ ùn tắc. Trong đó, 5 điểm đã có chuyển biến tốt, 9 điểm có chuyển biến nhưng tình hình giao thông vẫn còn phức tạp và 8 điểm chưa ghi nhận chuyển biến rõ rệt.

Sở Xây dựng cho biết kết quả trên cho thấy công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và giảm ùn tắc giao thông được duy trì thường xuyên, liên tục, góp phần kéo giảm mạnh cả số vụ tai nạn và số người tử vong.

TP.HCM đưa ra nhiều giải pháp nhằm giảm tình trạng ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông. Ảnh: THUẬN VĂN

Thời gian qua, TP.HCM tiếp tục triển khai nhiều giải pháp tổ chức giao thông, hoàn thiện hạ tầng và tăng cường phối hợp xử lý nhằm kéo giảm ùn tắc. Đặc biệt, việc tổ chức phân luồng giao thông linh hoạt tại khu vực cửa ngõ sân bay và trung tâm thành phố đã mang lại hiệu quả rõ rệt.

Cụ thể, trên đường Cộng Hòa (đoạn từ đường Trường Chinh đến vòng xoay Lăng Cha Cả) và khu vực vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Tân Định, tình trạng ùn ứ kéo dài trong giờ cao điểm đã được cải thiện đáng kể. Dòng xe lưu thông thông thoáng hơn, tốc độ di chuyển ổn định và các giải pháp tổ chức giao thông nhận được đánh giá tích cực.

Song song đó, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, tuần tra và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên các loại hình vận tải.

Trên đường bộ, lực lượng chức năng đã xử lý 295.299 trường hợp vi phạm, tăng 94.697 trường hợp, tương đương tăng 47% so với cùng kỳ năm 2025. Trong số này, đã ban hành quyết định xử phạt đối với 133.673 trường hợp, với tổng số tiền xử phạt hơn 346,7 tỉ đồng; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe đối với 12.875 trường hợp và trừ điểm giấy phép lái xe đối với 26.236 trường hợp.

Đối với đường sắt, các địa phương có tuyến đường sắt đi qua được yêu cầu rà soát, cập nhật hồ sơ quản lý các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt, đồng thời xây dựng lộ trình xử lý theo quy định. Các giải pháp xử lý lối đi tự mở qua đường sắt cũng đang được triển khai nhằm giảm nguy cơ mất an toàn giao thông và từng bước xóa bỏ các điểm nguy hiểm.

Trên tuyến đường thủy nội địa, lực lượng chức năng phát hiện và xử lý 2.146 trường hợp vi phạm, tăng 314 trường hợp so với cùng kỳ năm trước, với tổng số tiền xử phạt hơn 5,17 tỉ đồng.