HĐND TP.HCM thông qua loạt dự án trọng điểm tạo động lực phát triển mới 22/06/2026 10:00

(PLO)- Nhiều dự án trọng điểm vừa được HĐND TP.HCM thông qua, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông TP.HCM.

Tại kỳ họp thứ 3 khóa XI, HĐND TP.HCM đã thông qua chủ trương đầu tư nhiều dự án trọng điểm mang tính chiến lược theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT.

Các dự án được kỳ vọng tạo đột phá về kết nối giao thông, phát triển kinh tế biển, chỉnh trang đô thị và mở rộng không gian phát triển cho TP.HCM trong giai đoạn mới.

Đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu hơn 93.000 tỉ đồng

Nổi bật nhất là dự án đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ - Vũng Tàu với tổng mức đầu tư sơ bộ gần 93.160 tỉ đồng.

Dự án có chiều dài hơn 14 km. Trong đó phần cầu dài 7,9km, phần hầm 3,1km và phần đường dài 2,99km. Tuyến được thiết kế quy mô 6 làn xe, thực hiện theo phương thức PPP, hợp đồng BT.

Dự án đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ - Vũng Tàu sắp được khởi công.

Theo đề xuất, dự án được triển khai trong giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2029. Khi hoàn thành, công trình sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa Cần Giờ và Vũng Tàu từ khoảng 90-120 phút xuống còn khoảng 10 phút, hình thành trục kết nối chiến lược giữa TP.HCM với khu vực ven biển phía Đông Nam, thúc đẩy phát triển kinh tế biển, logistics, du lịch và đô thị ven biển.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM hiện dự án đã hoàn thành công tác lập chủ trương đầu tư, đã họp Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư. Dự kiến sẽ khởi công công trình: dự kiến dịp 2-7-2026.

Điều chỉnh chủ trương đầu tư cầu Cần Giờ

HĐND TP.HCM cũng thông qua việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cầu Cần Giờ nhằm đồng bộ với quy hoạch mới và các dự án lớn đang triển khai tại khu vực cửa ngõ phía Nam TP.HCM.

Theo UBND TP, việc điều chỉnh sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án là do cập nhật, hoàn thiện tổng mức đầu tư dự án thành phần 2 trong giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, bao gồm cập nhật phương án tài chính, cơ cấu nguồn vốn và các thông số đầu vào theo điều kiện thực tế tại thời điểm nghiên cứu dự án.

Riêng việc điều chỉnh sơ bộ phương án tài chính là do cập nhật phương án quỹ đất dự kiến thanh toán hợp đồng BT.

Cầu Cần Giờ sau điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án khoảng 13.349,13 tỉ đồng (bao gồm lãi vay trong thời gian xây dựng). Điều chỉnh sơ bộ phương án tài chính, về cơ cấu nguồn vốn, vốn ngân sách thành phố tham gia dự án khoảng 6.270,68 tỉ đồng, vốn nhà đầu tư huy động khoảng 10.816,13 tỉ đồng (gồm vốn chủ sở hữu 1.622,42 tỉ đồng, vốn vay và vốn huy động hợp pháp khác là 9.193,71 tỉ đồng).

Dự án được xác định là công trình thay thế phà Bình Khánh, tạo kết nối trực tiếp giữa trung tâm TP.HCM với Cần Giờ, mở ra dư địa phát triển đô thị, du lịch sinh thái biển và thu hút đầu tư cho huyện đảo duy nhất của TP.

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần giải quyết nút thắt giao thông tồn tại nhiều năm qua, đồng thời tạo nền tảng để Cần Giờ trở thành cực tăng trưởng mới của TP.HCM.

Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội gần 29.300 tỉ đồng

Một dự án đáng chú ý khác là Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng với tổng vốn đầu tư khoảng 29.317 tỉ đồng. Dự án được khởi công vào dịp 2-7 tới.

Dự án có quy mô khoảng 73 ha, bao gồm cả diện tích mặt đất và mặt nước, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2029.

Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội gần 29.300 tỉ đồng sẽ khởi công ngày 2-7.

Ngoài việc hình thành công viên văn hóa và không gian công cộng quy mô lớn ven sông Sài Gòn, dự án còn bao gồm các hạng mục quan trọng như ngầm hóa một phần đường Tôn Đức Thắng, mở rộng đường Nguyễn Tất Thành, xây dựng mới cầu Tân Thuận 1 và kết nối liên hoàn không gian công cộng ven sông từ Ba Son đến Bến Nhà Rồng - Khánh Hội.

Công trình được kỳ vọng trở thành điểm nhấn cảnh quan đô thị, góp phần "đánh thức" toàn bộ không gian ven sông Sài Gòn khu vực trung tâm.

Cao tốc đô thị Hồ Tràm - sân bay Long Thành khoảng 51.000 tỉ đồng

HĐND TP cũng thông qua chủ trương đầu tư dự án đường cao tốc đô thị Hồ Tràm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 51.000 tỉ đồng.

Tuyến đường dài khoảng 42 km, quy mô tối thiểu 6 làn xe, kết nối trực tiếp khu vực du lịch Hồ Tràm với sân bay Long Thành và mạng lưới giao thông liên vùng.

Nhiều dự án trọng điểm đang được TP.HCM triển khai.

Dự án được kỳ vọng hình thành hành lang phát triển kinh tế - du lịch mới ở khu vực phía Đông Nam, gia tăng khả năng khai thác sân bay Long Thành, đồng thời thúc đẩy liên kết giữa TP.HCM với các trung tâm du lịch biển và logistics của vùng.

Theo Sở Xây dựng, dự án có tổng mức đầu tư hơn 47.000 tỉ đồng gồm 2 dự án thành phần. Hiện dự án này đã hoàn thành công tác lập chủ trương đầu tư, đã họp Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư. Dự kiến sẽ khởi công vào dịp 2-7.

Các dự án trọng điểm vừa được HĐND TP.HCM thông qua được xem là những công trình mang tính chiến lược đối với quá trình phát triển thành phố trong nhiều thập niên tới. Không chỉ giải quyết các điểm nghẽn về hạ tầng, các dự án còn góp phần mở rộng không gian đô thị về phía biển, tăng cường kết nối vùng, phát triển kinh tế biển, du lịch và logistics, qua đó tạo động lực tăng trưởng mới cho TP.HCM trong giai đoạn phát triển tiếp theo.