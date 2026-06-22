TP.HCM sẽ mở rộng đường Nguyễn Tất Thành, ngầm hóa đường Tôn Đức Thắng 22/06/2026 08:32

(PLO)- Dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng sẽ triển khai nhiều hạng mục như mở rộng đường Nguyễn Tất Thành lên 8-10 làn xe, ngầm hóa một phần đường Tôn Đức Thắng...

HĐND TP.HCM vừa thông qua chủ trương đầu tư dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Đáng chú ý, dự án này sẽ triển khai nhiều hạng mục quan trọng như mở rộng đường Nguyễn Tất Thành, ngầm hóa đường Tôn Đức Thắng, xây trung tâm thương mại và bãi xe ngầm.

Theo UBND TP.HCM, dự án nhằm hình thành không gian văn hóa, kiến trúc và công cộng liên hoàn dọc bờ Tây sông Sài Gòn, kết nối khu vực Bến Nhà Rồng - Khánh Hội với Bến Bạch Đằng. Đồng thời, tăng diện tích cây xanh, nâng cao chất lượng không gian đô thị và phát triển du lịch ven sông.

TP.HCM sẽ mở rộng đường Nguyễn Tất Thành lên 8-10 làn xe. Ảnh:ĐT

Kết nối liên hoàn không gian văn hóa, kiến trúc

Theo UBND TP.HCM, dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng sau khi hoàn thành sẽ góp phần đồng bộ và kết nối liên hoàn không gian văn hóa, kiến trúc, không gian công cộng dọc sông Sài Gòn. Trong đó bao gồm khu vực Bến Nhà Rồng Khánh Hội và Bến Bạch Đằng, giúp tăng mảng xanh, không gian công cộng cho đô thị, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần.

Dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng. Ảnh: THUẬN VĂN

Bên cạnh đó còn xây dựng đồng bộ hạ tầng giao thông bờ Tây sông Sài Gòn, hiện thực hóa quy hoạch 1/500 khu vực Bến Bạch Đằng, bao gồm ngầm hóa một phần đường Tôn Đức Thắng, qua đó giúp xóa bỏ ùn tắc giao thông, góp phần phát triển kinh tế.

Đặc biệt, dự án này góp phần xây dựng khu vực ven sông Sài Gòn thành một biểu tượng du lịch của Châu Âu Á, phát triển du lịch của TP và tăng thu Ngân sách nhà nước; bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, lịch sử của khu vực Cảng Nhà Rồng, Bảo tàng Hồ Chí Minh, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

Các công trình, hạng mục đề xuất đầu tư bao gồm Khu vực bến Nhà Rồng – Khánh Hội sẽ xây dựng công viên văn hóa Bến Nhà Rồng; Cải tạo tòa nhà trụ sở Cảng Sài Gòn thành văn phòng làm việc, không gian trưng bày và lưu trữ hiện vật, phòng họp báo, tổ chức sự kiện, thư viện; Đầu tư phục dựng mô hình tàu Amiral Latouche Tréville (có chức năng trưng bày, tham quan, dịch vụ, lai dắt được trên Sông); Xây dựng không gian cây xanh cảnh quan, công trình văn hóa, thể thao, kiến trúc, nghệ thuật, dịch vụ và phụ trợ; nhà đón khách tàu du lịch; hầm để xe....

Mở rộng đường Nguyễn Tất Thành lên 8-10 làn xe

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự án là đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông khu vực bờ Tây sông Sài Gòn.

Cụ thể, TP sẽ mở rộng đường Nguyễn Tất Thành lên từ 8 đến 10 làn xe; xây dựng hầm chui Hoàng Diệu; xây mới cầu Tân Thuận 1 với 6 làn xe; mở rộng cầu Tân Thuận 2 lên 8 làn xe; mở rộng đường Huỳnh Tấn Phát đoạn từ cầu Tân Thuận 1 đến đường Lưu Trọng Lư; mở rộng đường dẫn từ cầu Tân Thuận 2 đến đường Nguyễn Văn Linh và xây dựng hầm đi bộ kết nối khu vực này.

Đường Nguyễn Tất Thành có mật độ giao thông lớn. Ảnh: NHƯ NGỌC

TP cũng sẽ xây dựng một cầu đi bộ nối khu Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội với Bến Bạch Đằng.

Tại khu vực Bến Bạch Đằng, dự án sẽ thực hiện ngầm hóa một phần đường Tôn Đức Thắng, xây dựng bãi đậu xe ngầm và trung tâm thương mại ngầm; mở rộng bờ sông, hệ thống kè dọc sông, cải tạo không gian kiến trúc cảnh quan, công viên cây xanh, sàn cập tàu, sàn ngắm cảnh và các công trình phụ trợ.

Theo UBND TP, việc hiện thực hóa quy hoạch chi tiết 1/500 khu vực Bến Bạch Đằng, trong đó có hạng mục ngầm hóa đường Tôn Đức Thắng, sẽ góp phần giảm ùn tắc giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế.

Tại khu vực Bến Nhà Rồng - Khánh Hội, dự án sẽ xây dựng Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng; cải tạo tòa nhà trụ sở Cảng Sài Gòn thành văn phòng làm việc, không gian trưng bày và lưu trữ hiện vật, thư viện, phòng họp báo và tổ chức sự kiện.

Dự án cũng đầu tư phục dựng mô hình tàu Amiral Latouche Tréville phục vụ tham quan, trưng bày, dịch vụ và có khả năng hoạt động trên sông; xây dựng không gian cây xanh cảnh quan cùng các công trình văn hóa, thể thao, nghệ thuật, dịch vụ phụ trợ, nhà đón khách tàu du lịch và hầm để xe.

Khởi công dự án vào ngày 2-7

Sở Xây dựng cho biết, theo kế hoạch, dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng ven sông Sài Gòn sẽ khởi công vào ngày 2-7 tới. Dự án có 5 phân khu.

Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ gần 30.000 tỉ đồng, riêng hạng mục nâng cấp hạ tầng giao thông trục Nguyễn Tất Thành có tổng mức đầu tư khoảng 5.579 tỉ đồng; hạng mục cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng và nâng cấp hạ tầng giao thông trục Tôn Đức Thắng khoảng 3.986 tỉ đồng.

Dự án được thực hiện theo hợp đồng BT, thanh toán bằng quỹ đất và ngân sách nhà nước. Giá trị quỹ đất thanh toán dự kiến khoảng 19.095 tỉ đồng, ngân sách TP thanh toán khoảng 10.222 tỉ đồng.

Nhóm dự án sẽ khởi công vào ngày 2-7-2026.

Dự kiến các thủ tục phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế kỹ thuật sẽ hoàn thành trong quý III và IV-2026. Các hạng mục sẽ được triển khai từ quý III-2026 đến cuối năm 2029.

Trước đó ngày 29-4, UBND TPHCM đã khởi công dự án chỉnh trang khu vực Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TPHCM, thuộc giai đoạn 1 dự án này. Các giai đoạn tiếp theo sẽ triển khai xây dựng từ quý III-2026 đến cuối năm 2029.