Kiến nghị mở rộng đường Nguyễn Tất Thành lên thành 6-8 làn xe, xây mới cầu Tân Thuận 1 24/10/2025 15:19

(PLO)- Sở Xây dựng TP.HCM kiến nghị mở rộng đường Nguyễn Tất Thành và xây mới cầu Tân Thuận 1, với tổng mức đầu tư 2.950 tỉ đồng.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa kiến nghị UBND TP.HCM về việc nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Tất Thành.

Tổng quan quy hoạch khu vực

Theo Sở này, quy hoạch khu vực thượng lưu cầu Ba Son đến thượng lưu cầu Thủ Thiêm 4 có các công trình: Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội (hiện TP ưu tiên mở rộng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, làm mảng xanh, công viên đa chức năng); Cầu Tân Thuận 1 dài 241 m với 2 làn xe, đã khai thác 120 năm;

Đường Nguyễn Tất Thành hiện là tuyến huyết mạch nối trung tâm TP với khu vực phía nam, thường xuyên ùn tắc giao thông, theo quy hoạch có chiều rộng đến 40 m nhưng chưa thực hiện.

Theo Đồ án Quy hoạch chung TP.HCM thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đường ven sông Sài Gòn đoạn đi trùng với đường Nguyễn Tất Thành, là trục giao thông mới ven sông kết nối giao thông, chia sẻ áp lực giao thông với các trục giao thông chính theo hướng Bắc-Nam.

Sở Xây dựng TP.HCM kiến nghị mở rộng đường Nguyễn Tất Thành, xây mới cầu Tân Thuận 1.

Ngoài ra, cầu Thủ Thiêm 3 có quy mô 6 làn xe, tổng chiều dài khoảng 1 km. Tuy nhiên, qua nghiên cứu đánh giá ban đầu, khả năng kết nối cầu Thủ Thiêm 3 với đường Nguyễn Tất Thành khó khăn. Mặc khác, hiện nay cầu Thủ Thiêm 4 đã được nghiên cứu tăng số làn xe (từ 4 làn thành 6 làn), có nhánh kết nối với đường đầu cầu Tân Thuận 1 (mới) và quy hoạch tuyến Metro số 7 có hướng lưu thông đi từ ga Thủ Thiêm về khu vực phía Nam TP nên cơ bản đáp ứng nhu cầu lưu thông.

Việc đầu tư cầu Thủ Thiêm 3 sẽ được nghiên cứu trong phương án quy hoạch tổng thể khu vực cảnh quan dọc sông Sài Gòn (bao gồm công viên công cộng đa chức năng và 3 cảng thủy nội địa hành khách khu công viên bến Bạch Đằng; cảng hành khách quốc tế; nghiên cứu phát triển TOD tại khu vực xung quanh nhà ga trên địa bàn quận 4 cũ).

Còn cầu Thủ Thiêm 4, UBND TP đã giao nhiệm vụ cho Sở Xây dựng chuẩn bị đầu tư theo phương thức đối tác công tư. Hiện nay Sở Xây dựng đã hoàn thành hồ sơ báo cáo tiền khả thi dự án và đang xin ý kiến của Bộ Xây dựng về tĩnh không thông thuyền. Sau khi có ý kiến Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng sẽ hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, dự kiến báo cáo UBND TP trình HĐND TP xem xét thông qua trong tháng 12-2025.

Tuyến Tramway dọc đường Nguyễn Tất Thành sẽ được nghiên cứu trong tổng thể quy hoạch cảnh quan khu vực bờ Tây Sông Sài Gòn.

Gần 3.000 tỉ mở rộng đường, xây cầu mới

Theo Sở Xây dựng, cầu Tân Thuận 1 có chiều dài 241 m với quy mô 2 làn xe, là cầu kết nối giao thông giữa hai phường Tân Thuận và phường Khánh Hội. Cầu đã khai thác khoảng 120 năm (1905 - 2025), vượt quá niên hạn sử dụng.

Đường Nguyễn Tất Thành là tuyến đường đóng vai trò huyết mạch nối trung tâm TP với khu vực phía Nam; có chiều dài 1.938 m, chưa được đầu tư theo lộ giới quy hoạch (từ 30 m - 40 m). Hiện nay, tuyến đường đang trong tình trạng quá tải, thường xuyên ùn tắc.

Từ thực tế đó, Sở này đề xuất mở rộng đường Nguyễn Tất Thành, với điểm đầu là cầu Khánh Hội và điểm cuối là cầu Tân Thuận, tổng chiều dài khoảng 2,5 km.

Quy mô đề xuất nâng cấp mở rộng đường và xây mới cầu thay thế cầu Tân Thuận 1 từ 6-8 làn xe, xây dựng hầm chui đường Hoàng Diệu quy mô tối thiểu 4 làn xe, tổng mức đầu tư dự kiến 2.950 tỉ đồng.

Để đảm báo tính đồng bộ, tổng quan về quy hoạch khu vực dọc Sông Sài Gòn, là trục cảnh quan chính, điểm nhấn kiến trúc đô thị của TP, đảm báo đồng bộ về hạ tầng giao thông,... Sở Xây dựng kiến nghị giao Sở Tài chính tham mưu UBND TP xem xét bố trí vốn chuẩn bị đầu tư. Đồng thời giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án trong tháng 10-2025.

Giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc rà soát quy hoạch, chủ trì tổ chức thi tuyển ý tưởng quy hoạch - kiến trúc khu vực bờ tây sông Sài Gòn (đoạn từ cầu Ba Son đến cảng container quốc tế Việt Nam, gồm công viên công cộng đa chức năng và 3 cảng thủy nội địa hành khách khu công viên bến Bạch Đằng, cảng hành khách quốc tế...).

Đây là cơ sở xem xét điều chỉnh cục bộ các đồ án quy hoạch liên quan; xem xét sự cần thiết đầu tư và quyết định phương án đầu tư các dự án trong khu vực (bao gồm cầu Thủ Thiêm 3, phát triển TOD, cảng hành khách quốc tế, cảng thủy nội địa, kè, công trình công cộng dọc bờ sông).