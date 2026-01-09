Cà Mau: Tiến độ các công trình trọng điểm kết nối Đất Mũi, Hòn Khoai đang đúng kế hoạch 09/01/2026 17:30

(PLO)- Tính đến cuối tháng 12-2025, giá trị thi công xây lắp và tập kết vật tư đạt của ba dự án trọng điểm kết nối Đất Mũi, Hòn Khoai (Cà Mau) đạt khoảng 15%, bảo đảm đúng kế hoạch.

Chiều 9-1, tại tỉnh Cà Mau, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cùng đoàn công tác của Bộ đến kiểm tra tình hình tổ chức thi công tại các dự án cao tốc Cà Mau - Cái Nước, Cái Nước - Đất Mũi và Tuyến đường giao thông ra đảo Hòn Khoai.

Video: Bộ trưởng Bộ Xây dựng kiểm tra các dự án trọng điểm kết nối Đất Mũi, Hòn Khoai

Cả ba dự án có tổng mức đầu tư theo Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp dự kiến khoảng 83.670 tỉ đồng, khởi công ngày 19-8-2025.

Tính đến cuối tháng 12-2025, giá trị thi công xây lắp và tập kết vật tư đạt của ba dự án đạt khoảng 15%. Tiến độ triển khai dự án bảo đảm đúng kế hoạch chỉ đạo của Ban chỉ đạo các công trình trọng điểm của Bộ Quốc phòng.

Tại buổi kiểm tra, Bộ trưởng Trần Hồng Minh đề nghị các nhà thầu, đơn vị tư vấn giám sát trong quá trình triển khai thi công dự án cần xem xét, lựa chọn và áp dụng giải pháp kỹ thuật phù hợp với điều kiện thực tế, đặc thù tính chất nền đất tại khu vực xây dựng, nơi có nền địa chất yếu, nhằm đảm bảo chất lượng công trình.

Bộ trưởng cũng đề nghị đơn vị tư vấn thiết kế phải chủ động nghiên cứu, đề xuất giải pháp kỹ thuật tối ưu và lựa chọn phương án xử lý nền đất yếu hiệu quả nhất. Trong đó, cần ưu tiên các giải pháp bảo đảm ổn định lâu dài, dễ thi công, kiểm soát được chất lượng và tiến độ. Liên quan đến tiến độ dự án, Bộ trưởng Bộ xây dựng﻿ yêu cầu các nhà thầu tập trung tổ chức thi công đúng thiết kế, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.

Cao tốc Cà Mau - Cái Nước có tổng chiều dài khoảng 42km, điểm đầu tại cuối tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau﻿, điểm cuối giao với tuyến đường Cái Nước - Cái Đôi Vàm (đường tỉnh 986). Dự án được thiết kế theo tiêu chuẩn đường ô tô cao tốc cấp 100; thời gian thực hiện dự kiến 2025-2028.

Cao tốc Cái Nước - Đất Mũi có tổng chiều dài hơn khoảng 50km; trong đó, chiều dài tuyến đường bộ cao tốc gần 40km; điểm đầu kết nối với tuyến cao tốc Cà Mau - Cái Nước, điểm cuối giao với đường Hồ Chí Minh và điểm đầu tuyến đường ra đảo Hòn Khoai. Dự án được thiết kế theo tiêu chuẩn đường ô tô cao tốc cấp 100; thời gian thực hiện dự kiến 2025-2028.