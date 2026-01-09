Cà Mau: Tiến độ các công trình trọng điểm kết nối Đất Mũi, Hòn Khoai đang đúng kế hoạch

(PLO)- Tính đến cuối tháng 12-2025, giá trị thi công xây lắp và tập kết vật tư đạt của ba dự án trọng điểm kết nối Đất Mũi, Hòn Khoai (Cà Mau) đạt khoảng 15%, bảo đảm đúng kế hoạch.
Chiều 9-1, tại tỉnh Cà Mau, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cùng đoàn công tác của Bộ đến kiểm tra tình hình tổ chức thi công tại các dự án cao tốc Cà Mau - Cái Nước, Cái Nước - Đất Mũi và Tuyến đường giao thông ra đảo Hòn Khoai.
Tính đến cuối tháng 12-2025, giá trị thi công xây lắp và tập kết vật tư đạt của ba dự án đạt khoảng 15%. Tiến độ triển khai dự án bảo đảm đúng kế hoạch chỉ đạo của Ban chỉ đạo các công trình trọng điểm của Bộ Quốc phòng.