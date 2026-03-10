Nghiên cứu đầu tư cao tốc CT33 kết hợp mở rộng Quốc lộ 60 ở miền Tây 10/03/2026 16:36

Ngày 10-3, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cùng đoàn công tác của Bộ Xây dựng làm việc với tỉnh Vĩnh Long về công tác quản lý xây dựng trên địa bàn, trong đó có các tuyến cao tốc.

Vĩnh Long kiến nghị nhiều dự án giao thông

Ông Nguyễn Trúc Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết địa phương đang tập trung huy động nguồn lực để triển khai các dự án hạ tầng giao thông, nâng cấp tuyến đường huyết mạch và tăng cường kết nối đến khu kinh tế, khu công nghiệp và cụm công nghiệp.

Theo đó, tỉnh ưu tiên đầu tư các tuyến cao tốc CT33 (TP.HCM – Tiền Giang – Bến Tre – Trà Vinh – Sóc Trăng), cao tốc CT36 (Hồng Ngự – Trà Vinh), tuyến đường bộ ven biển cùng các dự án cầu Cửa Đại và cầu Cổ Chiên 2.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu

Tỉnh Vĩnh Long cũng kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét chấp thuận chủ trương lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án cầu vượt nút giao Quốc lộ 60 với cầu Rạch Miễu 2; đầu tư hoàn chỉnh kè bảo vệ bờ kênh Quan Chánh Bố và đẩy nhanh tiến độ các dự án nâng cấp Quốc lộ 57, 53, 54, 60.

Ông Nguyễn Trúc Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long

Bên cạnh đó, tỉnh đề xuất Bộ Xây dựng phối hợp Bộ Tài chính trình Chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét phân bổ vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2026 – 2030 để triển khai đầu tư cầu Cửa Đại và cầu Cổ Chiên trên tuyến đường bộ ven biển.

Theo Bộ trưởng Trần Hồng Minh, tuyến cao tốc CT36 kết nối Hồng Ngự (Đồng Tháp) với Trà Vinh (Vĩnh Long) được chia thành ba đoạn đầu tư.

Trong đó, đoạn Hồng Ngự (cửa khẩu Dinh Bà) – Cao Lãnh dài 68 km với tổng mức đầu tư khoảng 22.000 tỉ đồng, nằm trong kế hoạch phát triển 5.000 km đường cao tốc đến năm 2030.

Cửa luồng Quan Chánh Bố

Đoạn Cao Lãnh – An Hữu dài 27 km, tổng mức đầu tư khoảng 7.496 tỉ đồng. Hai đoạn này hiện do tỉnh Đồng Tháp tổ chức triển khai.

Đoạn còn lại từ An Hữu đến Trà Vinh dài khoảng 90 km, tổng mức đầu tư khoảng 31.500 tỉ đồng, đi qua địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Bộ Xây dựng đã giao Ban Quản lý dự án 7 tổ chức nghiên cứu đầu tư và sẽ triển khai lập báo cáo nghiên cứu khả thi khi được bố trí vốn.

Bộ trưởng đề nghị tỉnh Vĩnh Long phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, đặc biệt trong công tác giải phóng mặt bằng để đảm bảo tiến độ dự án.

Nghiên cứu cao tốc CT33 kết hợp mở rộng Quốc lộ 60

Theo quy hoạch mạng lưới đường bộ, tuyến cao tốc CT33 (TP.HCM – Tiền Giang – Bến Tre – Trà Vinh – Sóc Trăng) dài khoảng 150 km, quy mô 4 làn xe, dự kiến triển khai sau năm 2030.

Tại buổi làm việc, đại diện Tập đoàn Đèo Cả trình bày nghiên cứu sơ bộ phương án đầu tư dự án kết hợp mở rộng, làm mới Quốc lộ 60 theo hình thức BOT với ba phương án.

Trong đó, phương án 1 xây dựng tuyến dài khoảng 150 km với tổng mức đầu tư khoảng 91.442 tỉ đồng; phương án 2 dài 114 km, tổng mức đầu tư khoảng 69.479 tỉ đồng; phương án 3 đầu tư tuyến cao tốc dài hơn 62 km kết hợp mở rộng khoảng 39 km Quốc lộ 60 với tổng mức đầu tư khoảng 64.824 tỉ đồng.

Ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả kiến nghị Bộ Xây dựng báo cáo Chính phủ xem xét điều chỉnh tiến trình đầu tư dự án sớm hơn trước năm 2030, đồng thời bố trí vốn ngân sách trung hạn giai đoạn 2026 – 2030 để hỗ trợ dự án.

Ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả

Doanh nghiệp cũng đề xuất giao UBND tỉnh Vĩnh Long làm cơ quan có thẩm quyền triển khai dự án theo phương thức đối tác công tư (PPP) với cơ cấu vốn ngân sách nhà nước tham gia 70% và vốn nhà đầu tư huy động 30%.

Sau khi nghe các ý kiến, Bộ trưởng Trần Hồng Minh đề nghị Tập đoàn Đèo Cả tiếp tục nghiên cứu phương án đầu tư tuyến cao tốc CT33 kết hợp mở rộng Quốc lộ 60, bảo đảm kết nối với đường Vành đai 3 và cao tốc Bến Lức – Long Thành (TP.HCM), đồng thời liên kết với cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng và cảng biển Trần Đề (TP Cần Thơ).

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh

Bộ trưởng cũng gợi ý nghiên cứu phương án xây dựng tuyến cao tốc trên cao (cầu cạn) tại các khu vực nền đất yếu nhằm góp phần giải quyết khó khăn về nguồn vật liệu.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Lâu cho biết tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành triển khai các chương trình phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng kết nối và nhà ở xã hội, đồng thời mong muốn các bộ, ngành Trung ương tiếp tục hỗ trợ địa phương thực hiện các dự án trọng điểm.