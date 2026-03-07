Bộ Xây dựng trả lời cử tri về đường dân sinh, cầu vượt cao tốc Cần Thơ - Cà Mau 07/03/2026 14:15

(PLO)- Bộ Xây dựng vừa phản hồi kiến nghị của cử tri Cà Mau liên quan đến việc bổ sung đường dân sinh, cầu vượt tại dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau và trả lời cử tri TP Cần Thơ về việc nâng cấp Quốc lộ 60.

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh này.

Cụ thể, cử tri Cà Mau phản ánh quá trình thi công cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đoạn qua địa bàn tỉnh đã và đang ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và hoạt động sản xuất của người dân trong khu vực dự án.

Từ đó, cử tri kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét đầu tư bổ sung hệ thống đường dân sinh kết nối với Quốc lộ 63, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân. Đồng thời, bố trí xây dựng các cầu vượt dân sinh qua tuyến cao tốc tại những vị trí cần thiết, nhất là khu vực người dân có nhà ở một bên và đất sản xuất nằm phía bên kia tuyến nhằm bảo đảm an toàn trong đi lại và sản xuất.

Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau có tổng chiều dài tuyến chính gần 111 km và gần 26 km tuyến nối; đi qua địa bàn TP Cần Thơ và các tỉnh An Giang, Cà Mau. Ảnh: CHÂU ANH

Đối với kiến nghị cử cử tri tỉnh Cà Mau, Bộ Xây dựng cho biết dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau sau khi đưa vào khai thác, hiện đang tiếp tục triển khai thi công hệ thống nút giao, tuyến nối, đường gom…

Ngay khi lập hồ sơ thiết kế, Bộ Xây dựng (trước đây là Bộ GTVT) đã chỉ đạo chủ đầu tư, tư vấn thiết kế nghiên cứu xây dựng hệ thống đường gom dân sinh, mương nước, cống chui dân sinh và thống nhất với địa phương.

Quá trình triển khai thi công, trên cơ sở các đề xuất của địa phương, BQL dự án Mỹ Thuận (chủ đầu tư) đã phối hợp với các sở, ban, ngành địa phương tổ chức rà soát và bổ sung các hạng mục cần thiết, như: đường gom, mương nước, cống chui...

“Đối với các kiến nghị của cử tri, Bộ Xây dựng đã chỉ đạo chủ đầu tư tiếp tục rà soát, đánh giá sự cần thiết để xem xét bổ sung (nếu cần). Theo báo cáo của chủ đầu tư, các sở, ngành, các cấp chính quyền địa phương đã phối hợp rà soát để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh Cà Mau về các hạng mục cần bổ sung vào dự án. Sau khi UBND tỉnh có ý kiến, chủ đầu tư sẽ triển khai các thủ tục để thực hiện trong thời gian sớm nhất” - Bộ Xây dựng cho biết thêm.

Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau có tổng chiều dài tuyến chính gần 111 km và gần 26 km tuyến nối; đi qua địa bàn TP Cần Thơ và các tỉnh An Giang, Cà Mau. Dự án có điểm đầu thuộc địa phận phường Cái Răng (TP Cần Thơ), điểm cuối giao với đường hành lang ven biển phía Nam thuộc địa phận xã Hồ Thị Kỷ (tỉnh Cà Mau).

Dự án gồm hai dự án thành phần, khởi công ngày 1-1-2023, khánh thành đoạn Cần Thơ - Hậu Giang ngày 19-12-2025. Đến ngày 22-12-2025, đoạn Cần Thơ - Hậu Giang được đưa vào khai thác. Sau đó, ngày 19-1-2026, đoạn Hậu Giang - Cà Mau chính thức đưa vào khai thác.