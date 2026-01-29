Quốc lộ 1 đoạn qua Cần Thơ sắp hết cảnh cứ triều cường dâng là ngập 29/01/2026 19:00

(PLO)- Khu Quản lý đường bộ IV vừa triển khai thi công dự án sửa chữa nền, mặt đường và hoàn thiện, sửa chữa hệ thống an toàn giao thông một số đoạn trên Quốc lộ 1 đoạn qua TP Cần Thơ.

Chiều 29-1, ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Khu Quản lý Đường bộ IV thuộc Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng), xác nhận đơn vị vừa khởi công dự án sửa chữa nền, mặt đường và hoàn thiện, sửa chữa hệ thống an toàn giao thông một số đoạn trên Quốc lộ 1 đoạn qua TP Cần Thơ.

Dự án sửa chữa nền, mặt đường hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông một số đoạn trên Quốc lộ 1 đoạn qua TP Cần Thơ có thời gian thi công dự kiến là 90. Ảnh: TL

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 17,6 tỉ đồng, trong đó, chi phí xây dựng hơn 15 tỉ đồng; thời gian thi công dự kiến là 90 ngày kể cả ngày lễ, tết và ngày nghỉ, bắt đầu từ ngày 19-1.

Dự án sẽ tiến hành sửa chữa nâng cao mặt đường, rãnh dọc nhằm chống ngập, hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông, bảo đảm, duy trì khả năng khai thác của tuyến đường và kéo dài tuổi thọ công trình.

Cụ thể, sửa chữa nền, mặt đường, hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông tại các đoạn Km2106+260-Km2106+550 và Km2107+030-Km2108+035. Đồng thời, sửa chữa hệ thống an toàn giao thông tại đoạn Km2100+000-Km2103+700.

“Đối với đoạn thường xuyên ngập trên Quốc lộ 1 đoạn qua phường Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, hiện chúng tôi đang tổ chức đấu thầu” - ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Khu Quản lý Đường bộ IV (Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết thêm.

Thời gian qua, Quốc lộ 1 đoạn từ phường Ngã Bảy đến khu vực phường Sóc Trăng, phường Phú Lợi có nhiều đoạn thường xuyên xảy ra ngập khi triều cường lên.

Cuối năm 2021, Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng) đã khởi công dự án cải tạo, nâng cấp đoạn từ TP Ngã Bảy (tỉnh Hậu Giang) đến huyện Châu Thành (tỉnh Sóc Trăng); hoàn thành và chính thức đưa vào khai thác từ cuối năm 2023.

Dự án có tổng chiều dài gần 20km, tổng mức đầu tư hơn 1.681 tỉ đồng. Sau khi nâng cấp, mở rộng, đoạn Quốc lộ này có quy mô đường cấp III đồng bằng, với bốn làn xe cơ giới, vận tốc thiết kế 80km/giờ. Tuy nhiên, tình trạng ngập tại một số vị trí vẫn không được cải thiện.

Từ thực tế đó, Cục Đường bộ Việt Nam đã báo cáo đề xuất Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng) danh mục sửa chữa nền, mặt đường hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông một số đoạn trên Quốc lộ 1 đoạn qua TP Cần Thơ.