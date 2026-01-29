Dự án nâng tĩnh không 11 cây cầu phía Nam: Nhiều công trình tại Cần Thơ chậm tiến độ 29/01/2026 16:29

(PLO)- Các cầu Ô Môn, Thới Lai, Đông Thuận trên địa bàn TP Cần Thơ thuộc các công trình đang chậm tiến độ cần phải tăng cường công tác quản lý đôn đốc, theo dõi chặt chẽ.

Theo Ban Quản lý (BQL) dự án Hàng hải và Đường thủy (Bộ Xây dựng), đến nay, tổng sản lượng thi công dự án nâng cao tĩnh không các cầu đường bộ cắt qua tuyến đường thủy nội địa quốc gia - giai đoạn 1 khu vực phía Nam đạt 82,4%.

Cụ thể, đã hoàn thành tháo dỡ cầu Măng Thít trên Quốc lộ 53 và đang triển khai thi công xây dựng 10 cầu. Trong số đó, đã thông xe kỹ thuật ba cầu, dự kiến trước Tết Nguyên đán sẽ thông xe thêm hai cầu.

Công trình cầu Ô Môn đang chậm tiến độ khoảng 50 ngày. Ảnh: BT

Theo Chủ đầu tư dự án, hiện nay, các công trình đang chậm tiến độ cần phải tăng cường công tác quản lý đôn đốc, theo dõi chặt chẽ, gồm các cầu: Ô Môn, Thới Lai, Đông Thuận (cùng trên địa bàn TP Cần Thơ).

Theo đánh giá của Chủ đầu tư, trên địa bàn TP Cần Thơ chỉ có công trình cầu Đông Thuận đảm bảo tiến độ di dời, không ảnh hưởng đến thi công. Còn lại, công trình cầu Thới Lai và cầu Đông Bình đang chậm tiến độ, có nguy cơ không hoàn thành đúng kế hoạch, do chậm giải phóng mặt bằng (GPMB).

Đáng quan tâm, tiến độ thi công cầu Ô Môn trên Quốc lộ 91 hiện đang chậm khoảng 50 ngày, có nguy cơ cao không hoàn thành theo đúng kế hoạch.

Nguyên nhân là địa phương chậm bàn giao mặt bằng tại phía mố M2 cầu tạm; còn tám hộ trong phạm vi đường gom ở phường Thới Hòa chưa đồng ý phương án đền bù. Cạnh đó, đơn vị thi công là Công ty 873-CTGT chưa chủ động tổ chức thi công; rất chậm trễ trong việc huy động nhân lực, vật tư, thiết bị.

Cầu Vàm Xáng - Thị Đội trên địa bàn tỉnh An Giang cũng đang chậm tiến độ do vướng GPMB. Đến nay, nhà thầu mới được bàn giao mặt bằng thi công mố M2 và phạm vi cọc xi măng đất còn lại; hiện còn vướng mặt bằng đường đầu cầu còn lại phía mố M1. Cầu Giồng Găng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đang chậm tiến độ hơn một tháng, do nhà thầu thi công chậm huy động vật tư, thiết bị, nhân lực.

Để đảm bảo tiến độ cho dự án, Chủ đầu tư đưa ra nhiều giải pháp, như tiếp tục làm việc với các địa phương để đẩy nhanh tiến độ GPMB. Đặc biệt là mặt bằng thi công các hạng mục đường găng (gantt) của các công trình.

Cầu Sa Đéc (Nàng Hai) qua kênh Lấp Vò - Sa Đéc đã hoàn thành toàn bộ phần cầu chính, đường đầu cầu hai bên và thông xe kỹ thuật ngày 27-12-2025. Ảnh: ĐẠT PHƯƠNG

Đối với đơn vị thi công, BQL dự án Hàng hải và Đường thủy đã điều chỉnh phạm vi công việc do Công ty CP 873 - Xây dựng CTGT đảm nhận thi công công trình cầu Thới Lai cho đơn vị khác triển khai thi công. Đồng thời, Ban sẽ xem xét để tiếp tục điều chỉnh phạm vi công việc của các nhà thầu thi công chậm trễ so với tiến độ cam kết cho các đơn vị đáp ứng tiến độ yêu cầu, năng lực thi công.

Dự án nâng cao tĩnh không các cầu đường bộ cắt qua tuyến đường thủy nội địa quốc gia - giai đoạn 1 khu vực phía Nam có tổng mức đầu tư 2.155 tỉ đồng.

Trong đó chi phí bồi thường GPMB khoảng 598 tỉ đồng, chi phí xây dựng khoảng 1.200 tỉ đồng. Dự án do BQL dự án Hàng hải và Đường thủy (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư; khởi công vào tháng 3-2024 và dự hoàn thành vào tháng 6-2026.

Theo đó, dự án sẽ cải tạo cầu Giồng Găng (tỉnh Đồng Tháp) chiều dài 170 m; tháo dỡ, thanh thải cầu Măng Thít (Vĩnh Long) dài 290 m.

Cạnh đó, xây dựng mới chín cầu, gồm: Ô Môn, Thới Lai, Đông Thuận, Đông Bình, Vàm Xáng - Thị Đội, Sa Đéc (Nàng Hai), Mộc Hóa, Hồng Ngự và Mỏ Cày.

Cầu Mỏ Cày đã hoàn thành phần cầu chính cùng hai đường dẫn kết nối và thông xe kỹ thuật ngày 16-1, hiện đang thi công hoàn thiện thoát nước, vỉa hè, lắp đặt an toàn giao thông. Ảnh: NAM HOÀNG

Đến nay, đã hoàn thành dỡ cầu Măng Thít cũ trên Quốc lộ 53; hoàn thành toàn bộ phần cầu chính cùng hai tuyến đường dẫn kết nối các cầu Mỏ Cày, Mộc Hóa, Sa Đéc, Hồng Ngự và Giồng Găng.

Trong đó, đã thông xe kỹ thuật các cầu Mỏ Cày, Mộc Hóa và Sa Đéc. Chủ đầu tư đang hoàn thiện các thủ tục, đảm bảo đưa hai cầu còn lại thông xe trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.