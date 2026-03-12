Sở Công thương TP.HCM: Nguồn cung xăng dầu cơ bản được bảo đảm 12/03/2026 18:52

Chiều 12-3, tại họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, Sở Công Thương TP.HCM đã thông tin về tình hình xăng dầu trên địa bàn.

Nguồn cung xăng dầu cơ bản được bảo đảm

Ông Trần Trung Hiếu, Phó Trưởng Phòng Phòng Quản lý năng lượng, Sở Công thương, cho biết theo báo cáo từ các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối và lực lượng quản lý thị trường, đến thời điểm này, nguồn cung xăng dầu và khí trên địa bàn TP cơ bản được bảo đảm. Hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu và các cơ sở kinh doanh khí vẫn duy trì hoạt động bình thường, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của người dân và doanh nghiệp; chưa phát hiện tình trạng đầu cơ, găm hàng hoặc tăng giá bán bất hợp lý.

Ông Trần Trung Hiếu, Phó Trưởng Phòng Phòng Quản lý năng lượng, Sở Công thương TP.HCM. Ảnh: LÊ THOA

Một số cửa hàng xăng dầu có thời điểm tạm hết cục bộ một số mặt hàng do yếu tố logistics hoặc chu kỳ giao hàng, tuy nhiên các thương nhân đã chủ động điều phối xe bồn và bổ sung nguồn hàng trong thời gian ngắn, không ảnh hưởng đến hoạt động cung ứng chung trên địa bàn.

“Các thương nhân cũng cam kết tiếp tục duy trì nguồn cung ổn định cho hệ thống cửa hàng bán lẻ và đại lý trực thuộc trong thời gian tới” – ông Hiếu thông tin.

Trong thời gian tới, Sở Công Thương tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường năng lượng thế giới và trong nước; tăng cường trao đổi thông tin với các thương nhân và các đơn vị liên quan nhằm cập nhật kịp thời tình hình cung - cầu năng lượng.

Sở Công Thương cũng sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng hỗ trợ tối đa các doanh nghiệp năng lượng triển khai giải pháp điều phối nguồn hàng khi cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động vận chuyển và nhập khẩu xăng dầu, khí.

Xe buýt ổn định giá

Cũng tại họp báo, ông Nguyễn Quốc Vinh, Phó Trưởng Phòng Phòng Quản lý vận tải, Sở Xây dựng TP.HCM, cho biết trước tình trạng giá xăng dầu tăng, một số doanh nghiệp vận tải hành khách tăng giá vé.

Ông Nguyễn Quốc Vinh, Phó Trưởng Phòng Phòng Quản lý vận tải, Sở Xây dựng TP.HCM. Ảnh: LÊ THOA

Cụ thể, tính hết ngày 11-3, có 18/97 đơn vị vận tải hành khách theo tuyến cố định nội tỉnh, liên tỉnh thông báo điều chỉnh tăng giá vé trên 102 tuyến vận tải hành khách cố định, với mức tăng phổ biến từ khoảng 5% đến khoảng 36%, tùy theo tuyến và đơn vị.

Riêng Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang FUTA Bus Lines hiện chưa điều chỉnh tăng giá vé xe khách liên tỉnh và vận chuyển hàng hóa trong giai đoạn này.

Trong khi đó, 179 tuyến xe buýt đang hoạt động trên địa bàn TP đang tiếp tục hoạt động ổn định với giá vé không thay đổi. Còn tuyến metro số 1 dự kiến miễn vé cho khách vào ngày bầu cử toàn dân.

Về xe taxi, Công ty Cổ phần di chuyển xanh và Thông minh GSM đang triển khai giảm 10% giá cước áp dụng đến hết ngày 31-3. Các đơn vị taxi khác đang bình ổn giá và tiếp tục theo dõi đánh giá tình hình đi lại của hành khách, riêng Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun) đã cập nhật điều chỉnh tăng 11-12% giá cước vận chuyển.

Về xe công nghệ, các đơn vị Grab, Be không tăng giá cước; Xanh SM giảm 10% giá cước…

Sở Xây dựng cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát hoạt động vận tải, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra việc kê khai, niêm yết giá của các đơn vị kinh doanh vận tải. Qua đó, bảo đảm hoạt động vận tải trên địa bàn TP diễn ra liên tục, ổn định, đúng quy định, phục vụ việc đi lại của người dân và vận chuyển hàng hóa được thông suốt.