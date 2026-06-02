ROX iPark phối hợp tổ chức Hội nghị giao lưu và kết nối Việt Nam - Trung Quốc 02/06/2026 14:45

(PLO)- Nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư và kết nối doanh nghiệp giữa Việt Nam và Trung Quốc, ROX iPark phối hợp cùng Trung tâm Dịch vụ xúc tiến đầu tư thành phố Tô Châu tổ chức chuỗi sự kiện Giao lưu và Kết nối Việt Nam - Trung Quốc từ 26 - 30-5.

Hội nghị Giao lưu và Kết nối Việt Nam - Trung Quốc diễn ra vào ngày 26-5 với chủ đề “Khai mở thị trường Việt Nam, mở ra hành trình mới” quy tụ đại diện các doanh nghiệp, tổ chức xúc tiến đầu tư và đối tác chiến lược đến từ Việt Nam và Trung Quốc. Đây là hoạt động trọng điểm nhằm tăng cường kết nối giao thương, mở rộng cơ hội hợp tác và thúc đẩy dòng vốn đầu tư giữa hai thị trường.

Tiếp nối hội nghị, từ ngày 27-5 đến 30-5 ROX iPark tiếp tục triển khai chuỗi hoạt động xúc tiến đầu tư tạo điều kiện để các doanh nghiệp Trung Quốc tìm hiểu môi trường đầu tư, kết nối đối tác và tiếp cận các cơ hội phát triển tại Việt Nam.

Chuỗi hội thảo và xúc tiến đầu tư được tổ chức với mục tiêu tạo cầu nối giao thương hiệu quả giữa cộng đồng doanh nghiệp hai quốc gia, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác chiến lược trong các lĩnh vực trọng điểm như đầu tư công nghiệp, logistics, linh kiện điện tử, công nghệ cao và chip bán dẫn.

Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Tổng Giám đốc ROX iPark chia sẻ tại hội thảo.

Thông qua các bài thuyết trình chuyên sâu, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, kết nối kinh doanh hiệu quả và các thỏa thuận hợp tác, sự kiện đã cung cấp cho các doanh nghiệp Tô Châu một cẩm nang toàn diện và thiết thực về đầu tư và phát triển tại Việt Nam. “Việt Nam đang không ngừng hoàn thiện môi trường kinh doanh, ban hành các chính sách ưu đãi và nỗ lực thu hút sự dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu. Chúng tôi chào đón các doanh nghiệp chất lượng cao của Tô Châu đầu tư và phát triển tại Việt Nam, cùng hợp tác vì lợi ích chung và phát triển đôi bên cùng có lợi”, bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Tổng Giám đốc ROX iPark chia sẻ tại hội thảo.

Bên cạnh việc chia sẻ thông tin thị trường, chính sách đầu tư và xu hướng phát triển công nghiệp tại Việt Nam, chương trình còn là diễn đàn để các doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, tìm kiếm đối tác và mở rộng mạng lưới kinh doanh quốc tế.

ROX iPark là đơn vị quản lý và phát triển bất động sản công nghiệp thuộc hệ sinh thái ROX Group với kinh nghiệm 30 năm kiến tạo hệ sinh thái thuận ích. ROX Group và ROX iPark ghi dấu ấn trên thị trường qua 14 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 3.000 ha, tạo việc làm cho hơn 82.000 lao động và thu hút hơn 600 nhà đầu tư với tổng vốn đầu tư xấp xỉ 6 tỷ USD. Doanh nghiệp định hướng kiến tạo các khu công nghiệp hiện đại, đồng bộ và bền vững tại Việt Nam. Với tầm nhìn trở thành đối tác đồng hành tin cậy của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, ROX iPark tập trung phát triển hệ sinh thái công nghiệp tích hợp, đáp ứng nhu cầu đa dạng của doanh nghiệp sản xuất, công nghệ cao và logistics.

Một KCN xanh do ROX iPark quản lý và phát triển.

Không chỉ cung cấp hạ tầng công nghiệp chất lượng, ROX iPark còn chú trọng xây dựng môi trường đầu tư thuận lợi thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp và hỗ trợ nhà đầu tư tiếp cận hiệu quả thị trường Việt Nam. Thông qua việc đồng hành tổ chức Hội nghị Giao lưu và Kết nối Việt Nam – Trung Quốc 2026, ROX iPark tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối thúc đẩy hợp tác quốc tế, góp phần thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao vào Việt Nam.

Các đơn vị phối hợp tổ chức còn có Công ty TNHH Công nghệ Thông tin Zhi He Cheng Tô Châu; Khu công nghiệp sáng tạo nội dung số UM STAR (Tô Châu).

Các doanh nghiệp đến từ TP. Tô Châu được đánh giá là lực lượng tiên phong trong lĩnh vực sản xuất công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ và đổi mới sáng tạo tại Trung Quốc. Với nền tảng phát triển mạnh về điện tử, bán dẫn, tự động hóa và logistics, cộng đồng doanh nghiệp Tô Châu đang tích cực mở rộng đầu tư ra thị trường quốc tế, trong đó Việt Nam là điểm đến chiến lược tại khu vực Đông Nam Á. Nhiều doanh nghiệp sở hữu năng lực sản xuất hiện đại, chuỗi cung ứng hoàn thiện và kinh nghiệm vận hành toàn cầu.

Đại diện ROX iPark chia sẻ về tiềm năng đầu tư vào Việt Nam trước các doanh nghiệp Tô Châu.

Thông qua hội nghị và chuỗi hoạt động xúc tiến đầu tư, Ban tổ chức mong muốn góp phần tăng cường kết nối chuỗi cung ứng, thúc đẩy dòng vốn đầu tư chất lượng cao và hỗ trợ doanh nghiệp Trung Quốc tiếp cận hiệu quả thị trường Việt Nam - một trong những điểm đến sản xuất và đầu tư hấp dẫn tại khu vực.

Hội nghị được kỳ vọng sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác thực chất, góp phần thúc đẩy kết nối đầu tư, phát triển chuỗi cung ứng và tăng cường quan hệ kinh tế bền vững giữa cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam – Trung Quốc trong giai đoạn mới.