Truy bắt nam thanh niên cướp giật vé số của phụ nữ khuyết tật ở TP.HCM 01/06/2026 15:44

(PLO)- Chỉ sau 11 giờ tiếp nhận tin báo, Công an TP.HCM đã truy xét, bắt giữ người cướp giật túi xách chứa vé số và tiền mặt của một phụ nữ lớn tuổi, khuyết tật đang mưu sinh bằng nghề bán vé số.

Trong quá trình thực hiện cao điểm 45 ngày đêm “Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn”, Công an TP.HCM đã tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm xâm phạm sở hữu, đặc biệt là các hành vi nhắm vào người cao tuổi, người khuyết tật và các nhóm yếu thế trong xã hội.

Truy bắt nam thanh niên cướp giật vé số của phụ nữ khuyết tật ở TP.HCM.

Theo Công an TP.HCM, chỉ sau 11 giờ tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Thuận An đã truy xét, bắt giữ người thực hiện hành vi cướp giật tài sản của một phụ nữ lớn tuổi, khuyết tật.

Nguyễn Thái Sang (15 tuổi, ngụ phường Thuận An) tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Trước đó, khoảng 21 giờ 30 ngày 31-5, bà TTL (67 tuổi, ngụ phường Thuận An) điều khiển xe đạp ba bánh đi bán vé số về nhà. Khi lưu thông vào hẻm đường An Thạnh 10, cách nhà khoảng 100 m, bà bất ngờ bị một người áp sát, giật túi xách đang đeo trên người khiến bà ngã xuống đường.

Sau khi chiếm đoạt tài sản, người này nhanh chóng tẩu thoát. Tài sản bị cướp giật gồm 80 tờ vé số và 840.000 đồng tiền mặt.

Công an TP.HCM bắt giữ người cướp giật túi xách chứa vé số và tiền mặt của một phụ nữ khuyết tật chỉ sau 11 giờ truy xét. Ảnh: CA

Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Thuận An triển khai các biện pháp truy xét nóng. Đến sáng 1-6, lực lượng chức năng đã bắt giữ Nguyễn Thái Sang (15 tuổi, ngụ phường Thuận An) và thu hồi toàn bộ tài sản bị chiếm đoạt.

Tại cơ quan công an, Sang đã thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Theo Công an TP.HCM, việc nhanh chóng làm rõ, bắt giữ người gây án ngay sau khi xảy ra vụ việc thể hiện hiệu quả của đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm, đồng thời khẳng định quyết tâm bảo vệ người dân, nhất là người cao tuổi, người khuyết tật và các nhóm yếu thế trên địa bàn thành phố.