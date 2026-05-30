Cháy dữ dội kho xe điện du lịch, hàng loạt phương tiện bị thiêu rụi 30/05/2026 16:39

(PLO)- Một kho xe điện du lịch ở Gia Lai bất ngờ bốc cháy, nhiều phương tiện bị thiêu rụi hoàn toàn. Vụ cháy gây ra đám khói bốc cao cả trăm mét.

Khoảng 15 giờ ngày 30-5, tại kho xe điện số 02 Lê Đức Thọ, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai xảy ra vụ cháy lớn, cột khói bốc lên cao hơn trăm mét. Người dân đứng từ xa cũng có thể nhìn thấy khói bốc lên ngùn ngụt.

Ngay sau khi vụ cháy xảy ra, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Gia Lai đã huy động hơn chục phương tiện cứu hóa và hàng chục chiến sĩ tham gia dập lửa.

Clip hiện trường vụ cháy kho xe điện.

Theo đó, lực lượng công an đã chia ra nhiều hướng tiếp cận kho, dùng vòi nước phun thẳng vào vị trí đám cháy và nhanh chóng ngăn chặn ngọn lửa cháy sang khu vực phòng gym và sân pickleball sát bên.

Đến khoảng 15 giờ 30, đám cháy cơ bản đã được khống chế. Đồng thời, lực lượng chức năng tiếp tục phun nước nhằm khống chế hoàn toàn đám cháy và phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Từ xa có thế thấy đám cháy.

Theo ghi nhận của PV tại hiện trường, thời điểm xảy ra cháy bên trong kho phát ra nhiều tiếng nổ, kèm cột khói đen. Sau khi đám cháy được khống chế, bên trong kho ghi nhận có rất nhiều xe điện bị cháy trơ khung, một phần kho đã bị sập đỗ.

Nguyên nhân đám cháy và thiệt hại vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Ảnh hiện trường vụ cháy:

Xe điện bị cháy trơ khung.