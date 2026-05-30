Xử phạt thanh niên quấy rối bé gái trên đường 30/05/2026 13:11

(PLO)- Thanh niên ở Vĩnh Long thừa nhận hành vi sàm sỡ bé gái khi lưu thông trên đường vắng, bị công an xử phạt hành chính 7 triệu đồng.

Ngày 30-5, tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết Công an xã Tiên Thủy đã tống đạt quyết định xử phạt hành chính một thanh niên về hành vi sàm sỡ, quấy rối tình dục người khác.

Gần 10 giờ ngày 15-5, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một nam thanh niên điều khiển xe máy lưu thông cùng chiều với một bé gái đi xe đạp điện. Khi đi đến đoạn đường vắng, người này đã thực hiện hành vi quấy rối bé gái rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Thanh niên ở Vĩnh Long bị phạt vì sàm sỡ, quấy rối bé gái trên đường. Ảnh CA

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Tiên Thủy khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định người nghi vấn là NHĐ (ngụ xã Tiên Thủy) và mời làm việc. Tại cơ quan công an, người này đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Công an xã Tiên Thủy đã ra quyết định xử phạt NHĐ số tiền 7 triệu đồng về hành vi sàm sỡ, quấy rối tình dục người khác.

Qua vụ việc, Công an xã Tiên Thủy khuyến cáo người dân khi phát hiện các hành vi quấy rối, xâm hại phụ nữ và trẻ em nơi công cộng cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, xử lý; đồng thời chủ động ghi nhận thông tin, hình ảnh, biển kiểm soát phương tiện phục vụ công tác xác minh.

Cơ quan công an cũng đề nghị người dân không đăng tải, chia sẻ hoặc phát tán thông tin, hình ảnh, clip liên quan đến người bị hại khi chưa được sự đồng ý, nhằm bảo đảm quyền riêng tư, danh dự, nhân phẩm và tránh ảnh hưởng đến tâm lý, đời sống của người bị hại. Trường hợp cố ý đăng tải, phát tán thông tin trái pháp luật có thể bị xử lý theo quy định.