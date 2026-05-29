Khởi tố chủ cơ sở chế biến đổ hơn 324 tấn vỏ hàu ra môi trường 29/05/2026 15:38

(PLO)- Do muốn giảm chi phí xử lý, từ năm 2021, Thắm đã chỉ đạo các nhân công đổ toàn bộ lượng vỏ hàu ra khu vực dọc bờ hai ao nằm cạnh nhà xưởng.

Ngày 29-5, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thắm (48 tuổi, trú tại đặc khu Vân Đồn). Bị can là chủ cơ sở chế biến hàu, bị điều tra về tội gây ô nhiễm môi trường.

Trước đó, phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra tại cơ sở chế biến hàu thuộc thôn Đông Thắng, đặc khu Vân Đồn do Thắm làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở đang hoạt động sơ chế hàu. Khu vực liền kề nhà xưởng có hai ao nước, dọc theo bờ ao phía tiếp giáp với cơ sở trên có tập kết tổng khối lượng 324.500 kg vỏ hàu.

Vỏ hàu đổ chất đống, gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: CAQN

Quá trình điều tra xác định, từ năm 2021 đến thời điểm bị kiểm tra, Thắm đã tự xây dựng cơ sở sơ chế hàu dạng nhà xưởng mái tôn, không có tường bao xung quanh để hoạt động thu mua, sơ chế hàu mang tính chất tự phát. Cơ sở này không thực hiện đăng ký kinh doanh theo quy định.

Cơ sở sử dụng khoảng 10 lao động thường xuyên để thực hiện các công đoạn phân loại, bóc tách và sơ chế hàu.

Đối với vỏ hàu thải loại phát sinh (phần vỏ nắp không còn giá trị tái sử dụng), mặc dù Thắm đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Môi trường - Đô thị Vân Đồn để thu gom, xử lý, tuy nhiên do muốn giảm chi phí, Thắm đã chỉ đạo các nhân công tại cả hai cơ sở đổ toàn bộ lượng vỏ hàu ra khu vực dọc bờ hai ao nằm cạnh nhà xưởng.

Quá trình điều tra xác định toàn bộ lượng vỏ hàu này phát sinh từ hoạt động sơ chế thủy sản của cơ sở do Phạm Thị Thắm quản lý.

Làm việc với Phòng Nông nghiệp và Môi trường đặc khu Vân Đồn xác định khu vực tập kết vỏ hàu không được cơ quan có thẩm quyền quy hoạch, phê duyệt là địa điểm tập kết, xử lý chất thải.

Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an cũng có kết luận giám định xác định số vỏ hàu tập kết tại khu vực trên là chất thải rắn thông thường.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng, xác minh làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.